La historia detrás del 'Plan A Minus 12' de Alonso y Aston en Miami

Fernando Alonso es un piloto muy activo por la radio durante los grandes premios de F1, probablemente el más talentoso en la lectura de las carreras y al que los equipos más tienen en cuenta cuando describe sus sensaciones sobre el coche. Por ello, sus radios suelen ser reproducidas en la señal televisiva, y este domingo en el GP de Miami llamó la atención un mensaje que dio en la vuelta 7: "Ok, feels Plan A minus 12".

Rápidamente el mensaje corrió como la pólvora en redes sociales, y especialmente en Twitter cientos de aficionados lo comentaron. Muchos interpretaron que significaba que pararía 12 vueltas antes de lo planeado, quizás intentando un undercut a Sergio Pérez para liderar.

Tanto al propio piloto como a su director, Mike Krack, les preguntaron por ello durante las ruedas de prensa posteriores a la carrera, y mientras su jefe prefirió cubrir lo sucedido en realidad, Alonso no tuvo problemas en admitir un error que no era como muchos habían interpretado.

"Creo que teníamos el tiempo por vuelta en ese momento, que creo que fue alrededor de una docena de vueltas o algo así", dijo Krack, confundido. "Ya sabes, siempre hay estas cosas cuando los neumáticos empeizan a sobrecalentarse un poco y luego vuelven a tener rendimiento. Pero si no vuelve de inmediato, entonces ya no vuelve. Así que esa fue un poco una pista de que probablemente la degradación del compuesto medio era mayor de lo que pensábamos. Pero un par de vuelta nos dimos cuenta de que volvía el ritmo".

La pregunta a Mike Krack había sido claramente qué quiso decir ese mensaje, pero como ves, no supo o quiso explicar lo ocurrido. Por tanto, era interesante ver qué tenía que decir Alonso, presente en la rueda de prensa de la FIA de los tres primeros clasificados.

Sin embargo, antes de su respuesta, Max Verstappen respondió por él: "Plan A-12. ¿12 vueltas antes de boxes?".

Entre las palabras de Verstappen y la explicación de Alonso hubo otras respuestas sobre más preguntas que había hecho el mismo periodista, y cuando por fin le llegó el turno de palabra al bicampeón, dijo: "¡Cometí un error! Les estaba diciendo en qué vuelta creía que el neumático estaría en buen estado antes de la parada. Y entonces sí, cometí un error, porque el Plan A-12 ya había ido pasado unas vueltas antes".

"Unos segundos después les dije al equipo por radio que lo sentía, pero ya se estaban riendo. Así que se dieron cuenta de que estaba diciendo algo estúpido".

Pero si realmente la explicación era esa, y el comentario de Alonso fue en la vuelta 7 y y había pasado el momento 'Plan A-12', ¿es que el plan original (Plan A) era parar entre la vuelta 14 y la 18? Sea como fuere, luego Alonso alargó su stint hasta la 25, lo cual también fue clave porque su equipo no reaccionó al intento de undercut de Ferrari con Carlos Sainz.

"Nosotros queríamos seguir nuestro plan y no precipitarnos en undercuts", diko Krack. "Se trataba de conseguir una ventaja de neumáticos. No debemos olvidar que no sabíamos cuánto tiempo podríamos aguantar con los duros, y tampoco queríamos meternos en el tráfico porque entonces te encuentras con aire sucio. Eso es lo que pasó".

"Así que creo que fue genial que el equipo de estrategia dijera: 'Quedémonos fuera, todavía tenemos ritmo con estos neumáticos y creemos que valdrá la pena más adelante en la carrera'. Y la valió.