Verstappen quiere el pleno en Singapur: pole por 54 milésimas ante Ferrari

Max Verstappen ha encontrado en Singapur el escenario perfecto para seguir demostrando que, cuando el Red Bull y su talento se ponen de acuerdo, resulta muy difícil encontrar a alguien capaz de derrotarle. El neerlandés logró la pole position del Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1, completando un sábado prácticamente perfecto después de haber ganado también la carrera sprint. Y lo hizo donde nunca antes había conseguido una pole ni una victoria, en un circuito de Marina Bay que históricamente se le había resistido. Ahora tendrá una nueva oportunidad de romper su particular maldición, aunque los Ferrari prometen no ponérselo nada fácil.

Y es que Verstappen no necesitó ni siquiera mejorar en su último intento de la Q3. Su espectacular 1:31.373 de la primera vuelta fue suficiente para llevarse una pole que, durante buena parte de la clasificación, parecía tener dueño británico. Lewis Hamilton había dominado la Q1 y, especialmente, una Q2 en la que llegó a sacarle varias décimas a prácticamente todos sus rivales. Ferrari parecía haber encontrado la fórmula para conquistar Singapur, pero cuando llegó el momento de la verdad, el heptacampeón no consiguió rematar la faena. Un error en su última vuelta le dejó sin opciones de arrebatarle el mejor tiempo a Verstappen.

Y cuando parecía que Hamilton era la gran amenaza para el neerlandés, apareció Charles Leclerc. El monegasco había pasado buena parte de la clasificación a la sombra de su compañero, incómodo con un Ferrari que no terminaba de darle las mismas sensaciones, pero se sacó de la manga una última vuelta extraordinaria para quedarse a solo 54 milésimas de Verstappen. De estar prácticamente desaparecido en la pelea por la pole a convertirse en su principal rival para el domingo. Hamilton completó el doblete de Ferrari justo detrás del Red Bull, dejando una primera fila y una salida que prometen emociones fuertes, con dos coches rojos dispuestos a impedir que Verstappen consiga su primera victoria en Marina Bay.

Porque, más allá del resultado, la clasificación dejó una conclusión bastante clara: la igualdad sigue siendo máxima cuando los cuatro grandes equipos consiguen acercarse a su mejor versión. Los seis primeros terminaron separados por apenas tres décimas, con Andrea Kimi Antonelli como el mejor Mercedes en cuarta posición, por delante de Lando Norris y George Russell.

El británico de Mercedes, eso sí, afrontó la sesión sabiendo que su resultado apenas tendría consecuencias, ya que la sanción por cambiar elementos de su unidad de potencia le obligará a salir desde el fondo de la parrilla. Después de tirar por la borda una posible victoria en la sprint con su accidente, el domingo tendrá que pensar más en remontar que en luchar por el triunfo.

Para los españoles, en cambio, Singapur volvió a mostrar la cara más complicada de una temporada en la que cada pequeño avance cuesta una enormidad. Fernando Alonso se quedó fuera de la Q2 por apenas 54 milésimas, una diferencia cruel que reflejó hasta qué punto estaba apretada la zona media. Aston Martin llegaba a un circuito que, sobre el papel, debía ofrecerle una oportunidad para ser más competitivo, pero la realidad volvió a ser bastante menos ilusionante.

El asturiano exprimió lo que pudo de su monoplaza y arrancará 16º gracias a la sanción de Russell, aunque sus problemas de motor podrían complicarle todavía más el panorama si finalmente se ve obligado a cambiar componentes y asumir una penalización.

Carlos Sainz, al menos, consiguió dar un pequeño paso adelante respecto al viernes y superar el primer corte, algo que ya era importante después de las dificultades sufridas durante la clasificación sprint. Sin embargo, tampoco encontró la manera de meterse en la Q3 y terminó 14º, perjudicado por el tráfico en su último intento. La sanción de Russell le permitirá ganar una posición y salir 13º, desde donde tendrá que buscar una remontada en un circuito en el que adelantar nunca resulta sencillo.

Y es que la pelea por entrar en las dos últimas rondas estuvo carísima, con diferencias mínimas que condenaron incluso a pilotos que habían mostrado un ritmo competitivo durante el fin de semana.

Entre las sorpresas positivas volvió a aparecer Pierre Gasly, que sigue sacando petróleo de un Alpine con el que firmó el octavo mejor tiempo, en otro capítulo de una temporada especialmente meritoria para el francés. Su compañero Franco Colapinto, en cambio, volvió a sufrir mucho más y acabó 16º tras rozar con fuerza el muro en su último intento de la Q2.

También merece una mención especial Racing Bulls, que consiguió colocar a sus dos pilotos en la Q3, con Liam Lawson noveno y Arvid Lindblad décimo, confirmando que su buen rendimiento no es ninguna casualidad. Todo ello en una clasificación que perdió prematuramente a Isack Hadjar por un nuevo problema de motor en su Red Bull, pero que acabó ofreciendo una batalla por la pole decidida por detalles mínimos.

Resultados de la Q3 del GP de Singapur de F1 2026

Resumen de la Q1 del GP de Singapur de F1 2026

La segunda clasificación del fin de semana en Singapur arrancó con todos los pilotos apostando por los neumáticos blandos, aunque los favoritos optaron inicialmente por juegos usados. Y, pese a que la lluvia de la carrera sprint había podido borrar parte de la evolución del asfalto, los tiempos no tardaron en caer.

Verstappen empezó marcando la referencia, con Hamilton a escasas milésimas, pero pronto fueron los McLaren quienes enseñaron sus cartas: Norris se colocó primero con un 1:32.775, acompañado por Piastri en las primeras posiciones y con unas gomas que ya acumulaban hasta 11 vueltas. Una primera señal de que los de Woking habían encontrado algo respecto al viernes.

Ferrari tampoco tardó en responder, aunque necesitó recurrir a neumáticos nuevos para hacerlo. Leclerc, que había empezado con algunas dificultades, mejoró hasta la segunda posición con un 1:32.774, pero fue Hamilton quien terminó imponiendo su ley con un 1:32.680.

Mientras tanto, la sesión se torcía definitivamente para Isack Hadjar, cuyo Red Bull volvió a sufrir problemas de motor después de lo sucedido en la sprint. El francés consiguió regresar al garaje, pero no pudo volver a pista y se despidió de la clasificación sin marcar un solo tiempo, dejando una oportunidad extra a los equipos de la zona media.

Y precisamente ahí, donde cada milésima cuenta, llegó el primer disgusto español del sábado. Fernando Alonso, que buscaba repetir su pase a la SQ2 del viernes, se quedó fuera por apenas 54 milésimas, mientras que Carlos Sainz sí consiguió superar el corte. La igualdad fue máxima, con los dos Haas F1, Racing Bulls, Alpine y Audi avanzando a la Q2, a costa de los dos Aston Martin, Alex Albon y los Cadillac, que volvieron a caer a las primeras de cambio, junto al desafortunado Hadjar.

Resultados de la Q1 del GP de Singapur de F1 2026

Resumen de la Q2 del GP de Singapur de F1 2026

La Q2 arrancó con un Lewis Hamilton desatado, dispuesto a demostrar que Ferrari tenía algo más que ofrecer en las calles de Singapur. El siete veces campeón del mundo destrozó el cronómetro con un 1:31.766, sacándole cuatro décimas a Antonelli, medio segundo a Verstappen y hasta seis a los McLaren.

Una superioridad sorprendente que contrastaba con las dificultades de Leclerc, que después de haber sido más rápido el viernes, ahora no encontraba la manera de acercarse a su compañero.

Y lejos de conformarse, Hamilton volvió a apretar en su último intento, rebajando su registro hasta el 1:31.52. Solo Verstappen consiguió acercarse a poco más de una décima, mientras que Norris ya cedía tres y Antonelli seis.

Leclerc también mejoró, pero terminó a cuatro décimas del británico, que llegaba a la Q3 convertido en el gran favorito para llevarse la pole.

Por detrás, la igualdad de la zona media volvió a dejar víctimas. Los dos Racing Bulls dieron la sorpresa metiéndose en la Q3, con Liam Lawson octavo y Arvid Lindblad noveno, mientras que Pierre Gasly se quedó con la última plaza disponible, superando por más de un segundo a Franco Colapinto, 16º tras rozar con fuerza el muro.

Carlos Sainz tampoco pudo salvarse: el madrileño se encontró con tráfico en su último intento y terminó 14º, aunque la sanción de George Russell por cambiar el motor le permitirá arrancar 13º el domingo.

Resultados de la Q2 del GP de Singapur de F1 2026