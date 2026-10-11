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Alonso saldrá desde el pitlane en Singapur tras un problemático motor Honda

Ya es oficial: Fernando Alonso y su compañero Stroll empezarán la carrera del GP de Singapur de F1 desde el pitlane tras cambiar el motor Honda en el Aston Martin de Alonso y modificar la suspensión en ambos Aston.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El sábado del GP de Singapur de F1 empezó a torcerse pronto para Fernando Alonso y Aston Martin, después de aparecer un problema en su motor Honda durante la carrera sprint de la mañana. Finalmente, se sustituyó el turbo de la unidad de potencia de cara a la carrera principal de este domingo y, al romper el parque cerrado, el piloto español tendrá que arrancar desde el pitlane, último.

Apunta:

Alonso señaló el motor durante la carrera corta de la mañana, donde apenas pudo competir con sus rivales, terminando 11º en una sprint donde solo acabaron 13 pilotos. Durante esa carrera, preguntó al equipo por radio si no era mejor retirarse para tener más tiempo de cambiar la unidad de potencia para la clasificación, pero finalmente no se hizo y Alonso cayó en la Q1, 17º. Iba a ganar una posición con la penalización de George Russell, pero con su cambio de motor arrancará desde el pitlane.

La FIA lo confirmó, y también confirmó que Isack Hadjar y Lance Stroll también han hecho cambios entre la clasificación y la carrera y acompañarán a Alonso en el carril de boxes.

Aston Martin ha cambiado el turbo (TC) del coche de Alonso, su sexto de la temporada de un elemento del motor del que solo se permiten cuatro durante el curso. Además, se ha anunciado una modificación en la configuración de la suspensión tanto del coche de Alonso como el de Stroll, por lo que el canadiense también partirá desde el pitlane. 

Por parte de Hadjar, Red Bull ha cambiado el motor de combustión interna (ICE), el turbo (TC), el sistema de escape (EXH) y el componente auxiliar de la unidad de potencia (PU-ANC).

Se entiende que Alonso saldrá, en el pitlane, delante de Stroll al haberse clasificado delante (le sacó siete décimas) y ambos delante de Hadjar, que no marcó un solo tiempo en la Q1.

Tras la clasificación, Alonso admitió se habían planteado cambiar el motor después de la carrera sprint, pero que eso conllevaba asumir penalización para la parrilla y prefirieron esperar. Y que después de no pasar a Q2, parecía "una decisión más fácil" hacerlo y penalizar para hoy.

Y respecto a sus oportunidades, reconoció: "Es una carrera urbana, y si sales desde el pitlane o desde la parte de atrás, tiene que ser una carrera muy caótica y todo el mundo, si es caótica, sacará partido de ello. No solo tú".

En la tarde del sábado, Honda confirmó que harían el cambio, y de hecho Shintaro Orihara declaró: "Tras los comentarios de Fernando durante la clasificación, hemos decidido sustituir la unidad de potencia durante la noche".

Así es la parrilla definitiva del GP de Singapur de F1

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Monaco  Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Australia Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon

Williams

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland  Valtteri Bottas

Cadillac

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sergio Pérez

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITLANE

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Spain Fernando Alonso

Aston Martin

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom George Russell

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITLANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

PITLANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Lance Stroll

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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