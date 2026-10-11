Alonso saldrá desde el pitlane en Singapur tras un problemático motor Honda

El sábado del GP de Singapur de F1 empezó a torcerse pronto para Fernando Alonso y Aston Martin, después de aparecer un problema en su motor Honda durante la carrera sprint de la mañana. Finalmente, se sustituyó el turbo de la unidad de potencia de cara a la carrera principal de este domingo y, al romper el parque cerrado, el piloto español tendrá que arrancar desde el pitlane, último.

Alonso señaló el motor durante la carrera corta de la mañana, donde apenas pudo competir con sus rivales, terminando 11º en una sprint donde solo acabaron 13 pilotos. Durante esa carrera, preguntó al equipo por radio si no era mejor retirarse para tener más tiempo de cambiar la unidad de potencia para la clasificación, pero finalmente no se hizo y Alonso cayó en la Q1, 17º. Iba a ganar una posición con la penalización de George Russell, pero con su cambio de motor arrancará desde el pitlane.

La FIA lo confirmó, y también confirmó que Isack Hadjar y Lance Stroll también han hecho cambios entre la clasificación y la carrera y acompañarán a Alonso en el carril de boxes.

Aston Martin ha cambiado el turbo (TC) del coche de Alonso, su sexto de la temporada de un elemento del motor del que solo se permiten cuatro durante el curso. Además, se ha anunciado una modificación en la configuración de la suspensión tanto del coche de Alonso como el de Stroll, por lo que el canadiense también partirá desde el pitlane.

Por parte de Hadjar, Red Bull ha cambiado el motor de combustión interna (ICE), el turbo (TC), el sistema de escape (EXH) y el componente auxiliar de la unidad de potencia (PU-ANC).

Se entiende que Alonso saldrá, en el pitlane, delante de Stroll al haberse clasificado delante (le sacó siete décimas) y ambos delante de Hadjar, que no marcó un solo tiempo en la Q1.

Tras la clasificación, Alonso admitió se habían planteado cambiar el motor después de la carrera sprint, pero que eso conllevaba asumir penalización para la parrilla y prefirieron esperar. Y que después de no pasar a Q2, parecía "una decisión más fácil" hacerlo y penalizar para hoy.

Y respecto a sus oportunidades, reconoció: "Es una carrera urbana, y si sales desde el pitlane o desde la parte de atrás, tiene que ser una carrera muy caótica y todo el mundo, si es caótica, sacará partido de ello. No solo tú".

En la tarde del sábado, Honda confirmó que harían el cambio, y de hecho Shintaro Orihara declaró: "Tras los comentarios de Fernando durante la clasificación, hemos decidido sustituir la unidad de potencia durante la noche".

Así es la parrilla definitiva del GP de Singapur de F1