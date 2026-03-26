Ocon responde a las amenazas de muerte tras su accidente con Colapinto
Ocon revela que el presidente de la FIA le escribió tras recibir amenazas de muerte en las redes sociales a raíz de su accidente con Colapinto en China.
"Más vale que cierres ahora mismo tus mensajes privados", fue el consejo que le dio un periodista a Esteban Ocon tras su colisión con Franco Colapinto en el Gran Premio de China. Y el piloto de Haas fue, como era de esperar debido a los anteriores antecedentes con los fans del piloto aregentino, blanco de una avalancha de insultos en Internet en los días siguientes.
Aunque Ocon restó importancia a los insultos, que incluían amenazas de muerte, calificándolos de obra de "guerreros del teclado", estos forman parte de un patrón más amplio de toxicidad online dentro de la comunidad de aficionados a la Fórmula 1.
De hecho, el año pasado Andrea Kimi Antonelli cerró temporalmente sus redes sociales tras recibir insultos cuando fue acusado falsamente de dejar pasar a Lando Norris en el Gran Premio de Qatar.
"Obviamente, han pasado muchas cosas", dijo Ocon. "Para ser sincero, no le presté demasiada atención, pero he visto lo que estaba pasando en Internet. Lo importante para mí era hablar directamente con Franco, decirle realmente lo que pensaba y que lamentaba el incidente, porque fue culpa mía".
"Y tuvimos una buena charla, todo quedó bien entre nosotros, por supuesto, y me alegro de que, a pesar de todo, tuviera una buena carrera y consiguiera sumar puntos, lo cual fue positivo", añadió el francés.
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine
Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images
A su vez, Ocon reveló que había recibido una carta de apoyo del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien ha sido un destacado defensor de las medidas para contrarrestar el discurso de odio en las redes sociales. En 2023, lanzó la campaña "United Against Online Abuse" (Unidos contra el abuso online) en respuesta a que un comisario recibiese el odio de las redes tras el GP de EE.UU. en 2022.
"La FIA, el presidente, me envió una carta después, así que ha sido un tema de conversación", dijo Ocon.
"Sin duda, cualquier tipo de abuso online que hayamos visto no debe tolerarse y debería acarrear graves consecuencias. No debería tener cabida en el deporte ni en nuestra categoría en general".
"Pero ya sabes, son los guerreros del teclado, así son. Creo que en el futuro esto va a cobrar más importancia y probablemente habrá más consecuencias para estas personas", dijo confiado.
En algunos países de Europa, ya son varias las personas que han recibido una condena de prisión suspendida, la obligación de participar en un programa de rehabilitación y la prohibición de asistir a eventos deportivos por publicar mensajes ofensivos en las redes sociales, por lo que parece evidente que cada vez hay más concienciación con el odio que se hasta ahora se compartía en Internet sin reparos.
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