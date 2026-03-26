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El alerón con "cierre bifásico" de Mercedes se debe a un problema de fiabilidad

La FIA aceptó la explicación de Mercedes sobre el extraño comportamiento de su alerón delantero en China tras levantar las sospechas de sus rivales en la F1.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Alerón delantero de George Russell, Mercedes

Según ha podido saber Motorsport.com, la peculiar y polémica activación del alerón delantero de Mercedes en recta, que llamó la atención de algunos de sus rivales en la parrilla de la F1, fue consecuencia de un problema de fiabilidad y no una estrategia deliberada.

Mercedes llamó la atención de sus rivales en el Gran Premio de China cuando aparecieron imágenes de Andrea Kimi Antonelli en las que su alerón delantero delantero parecía cerrarse en dos fases diferentes justo al final de las rectas. Esto suscitó diversas teorías sobre si el equipo de Brackley estaba haciendo algo sospechoso e incluso ilegal para obtener una ventaja competitiva.

A los equipos solo se les permite tener dos posiciones diferentes para los alerones delantero y trasero entre el modo curva y el modo recta, y según el nuevo reglamento de la FIA hay un margen de 400 milisegundos para pasar de un modo a otro.

El alerón de Antonelli parecía cambiar de posición dos veces, quedando fuera de ese margen, y se da por hecho que un equipo de F1 fue a preguntar al respecto directamente a la FIA. Ferrari, el principal rival de Mercedes para 2026, negó estar detrás de dicha consulta.

Más al respecto:

Pero el jueves por la mañana en Suzuka, Motorsport.com supo que el fenómeno se debía a un problema de fiabilidad, presumiblemente relacionado con una falta de presión hidráulica, el cual impedía a los pilotos volver a colocar el alerón en su posición elevada dentro del margen requerido.

Se entiende que la FIA ha aceptado la explicación del equipo Mercedes, y su disposición a solucionar el problema lo antes posible sugirió al organismo rector que el equipo consideraba el problema del alerón delantero como una pérdida de rendimiento más que como una ventaja, ya que altera el equilibrio aerodinámico del coche una vez más antes de entrar en una zona de frenada.

Te interesará:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

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