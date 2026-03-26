Honda F1 no puede mejorar el motor de Aston: solo ajustes de energía en Japón

Aston Martin y Honda continúan trabajando en sus graves problemas, los cuales todavía no han permitido al AMR26 acabar una carrera en este inicio de temporada. Tras una semana de descanso, se espera que los japoneses, que este fin de semana corren en casa, hayan conseguido algunos avances en lo que respecta a la unidad de potencia y la batería.

Sin embargo, en la previa del GP de Japón 2026 de la Fórmula 1, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, reconoció que no pueden mejorar su unidad de potencia por mucho que quieran, pero admitió que han llevado a cabo una serie de ajustes para mejorar la gestión de la energía.

"Cómo decirlo... no podemos mejorar, no podemos cambiar las especificaciones de rendimiento, pero recopilamos muchos datos en China, los analizamos y los llevamos al simulador para mejorar nuestra estrategia de gestión de la energía para esta prueba, de modo que la hemos aplicado para Suzuka".

Otra de las grandes incógnitas gira en torno a las baterías, que hasta ahora han sido muy limitadas por el hecho de que las vibraciones las rompían. Para Suzuka se espera un mejor panorama en ese sentido, pero Orihara por el momento prefiere no hacer comentarios al respecto.

"De nuevo, no puedo dar ninguna cifra concreta, pero tenemos confianza", dijo.

En cuanto a las vibraciones en el chasis, fue el jefe de Aston Martin en pista el que tomó la palabra, un Mike Krack que aseguró que el equipo y Honda habían trabajado conjuntamente para probar nuevas soluciones que se probarán este fin de semana.

"Hemos trabajado juntos en diferentes medidas para mitigar tanto el hardware como el lado del piloto, así que hay medidas en marcha que, obviamente, tenemos que probar aquí y luego ver cómo seguimos".

Y Shintaro Orihara añadió: "Desde el punto de vista de la fiabilidad de la batería, hemos hecho grandes progresos en la primera y la segunda carrera. Así que, en cuanto a la fiabilidad de la batería, estamos seguros de que ahora podemos terminar la carrera".

Si bien Honda tendrá que esperar hasta después de la sexta carrera (ahora Mónaco) para cambiar las especificaciones de rendimiento de su unidad de potencia, tal y como manda el nuevo Sistema ADUO, llevar a cabo un cambio por motivos de fiabilidad sí está permitido por el reglamento.

No obstante, el jefe ingeniero de Honda cree que todavía no tienen la comprensión necesaria para introducir cambios de fiabilidad en el motor del Aston Martin AMR26.



"Desde el punto de vista del reglamento, si necesitamos aplicar alguna medida correctiva para la fiabilidad, podemos hacerlo. Es difícil hablar del plan, pero si lo necesitamos, podemos hacerlo".

"Es difícil decirlo en este momento. Lo veremos en Miami", concluyó el japonés.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Lars Baron / Getty Images