Norris: "Ha sido una de las mejores vueltas de mi vida"

Lando Norris bajó del McLaren con una mezcla de orgullo y resignación. Orgullo por haber firmado una de las mejores vueltas de clasificación de toda su carrera. Resignación porque, en realidad, apenas servirá para decorar la hoja de tiempos.

El británico terminó tercero en la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 2026, pero la penalización de diez posiciones por estrenar una nueva centralita electrónica le condenará a arrancar desde la parte media del pelotón en una de las pocas oportunidades que McLaren ha tenido este año de luchar por las posiciones de cabeza.

El resultado, además, tuvo todavía más mérito viendo el contexto. Después de varios fines de semana sufriendo para seguir el ritmo de Mercedes, Ferrari o Red Bull, McLaren apareció en Spa-Francorchamps mucho más competitivo de lo esperado. Norris incluso llegó a tener la pole provisional antes de los últimos intentos, aunque finalmente Andrea Kimi Antonelli terminó imponiéndose con casi medio segundo de ventaja.

Aun así, el británico no escondió su satisfacción. "Sí, estoy muy contento. Probablemente ha sido una de las mejores vueltas que he hecho nunca en clasificación. Estoy muy feliz con ese tercer puesto. Es una pena que no importe para mañana porque voy a salir 13º, pero con el paquete que tenemos ser terceros es algo increíble".

Norris también restó sorpresa al dominio de Mercedes, convencido de que el margen de Antonelli simplemente refleja la realidad de esta temporada. "No sé por qué a la gente le sorprende que Mercedes haya logrado la pole por cuatro décimas. Ha sido así durante toda la temporada. Especialmente en el circuito más largo del año. Kimi ha hecho un gran trabajo".

La cruz de ese gran sábado es que el resultado apenas cambia su panorama para la carrera. La sanción obligará al británico a remontar desde muy atrás y él mismo reconoce que el podio parece un objetivo demasiado optimista.

"Lo intentaremos, pero sinceramente no lo creo. No tenemos ritmo suficiente para volver hasta el podio desde donde salimos. No es que esté dos o tres décimas por delante de Ferrari; les he sacado solo media décima con una de las mejores vueltas de mi vida. Tener que remontar y adelantar va a ser muy difícil".

Eso sí, Norris tampoco quiso descartar por completo cualquier opción en un circuito como Spa, donde las largas rectas y las estrategias suelen abrir la puerta a carreras imprevisibles.

"Haremos todo lo posible. Prepararemos un buen plan e intentaremos ejecutar la mejor carrera que podamos".

Piastri sigue sin encontrar las sensaciones

En el otro lado del garaje, Oscar Piastri vivió un sábado muy distinto. El australiano, vencedor en Spa el año pasado, nunca terminó de sentirse cómodo con el McLaren y solo pudo clasificarse séptimo, una posición que se convertirá en la mejor baza del equipo para la salida gracias a la penalización de su compañero.

"Ha sido un fin de semana complicado. Empezó bastante bien en la FP1, pero luego tuvimos un problema ayer. Me perdí parte del inicio de la FP2 y las vueltas que pude hacer también fueron difíciles. Hoy ha sido la misma historia".

Piastri reconoció además que McLaren llega a la carrera con muchas incógnitas sobre su ritmo de carrera, ya que apenas pudieron completar tandas largas durante los entrenamientos.

"No lo sabemos realmente. Apenas hicimos simulaciones de carrera en la FP2 y es muy difícil saber dónde estamos. El grupo de delante está muy igualado y probablemente nosotros estemos al final de ese grupo. Veremos qué podemos hacer, pero no será una carrera fácil".