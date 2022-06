Rosberg, sin acceso al paddock de la F1 (otra vez)

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 modificó sus reglas contra la COVID-19 antes del inicio de la temporada 2022, con una gran multitud de cambios entre los que se encuentra la vacunación obligatoria para pilotos, equipos, periodistas y todas aquellas personas que quieran formar parte del Gran Circo in situ.

Mientras que el año pasado seguía siendo suficiente una prueba de PCR negativa para acceder al interior de la F1, ahora era necesaria la vacunación. De esta forma, cualquier persona que no esté vacunada, tiene totalmente prohibido el acceso al paddock... ¡Y no importa si has sido campeón del mundo o no!

En el caso puntual de Nico Rosberg, el expiloto de Mercedes asegura que aún no se ha vacunado porque estuvo contagiado de la COVID-19 y al recuperarse sin problemas, tiene los anticuerpos suficientes, aunque eso no parece ser suficiente.

"Me he recuperado de la enfermedad de la COVID-19 y, en consecuencia, tengo unos anticuerpos increíbles. También me hago pruebas de anticuerpos con regularidad. En estas circunstancias tan concretas, mi médico me aconsejó que la vacunación no tendría sentido", explicó el vencedor del título de F1 de 2016 en unas declaraciones para F1-Insider.com.

Rosberg debería estar presente en todas o en la mayoría de las carreras de la Fórmula 1 para llevar a cabo su trabajo como comentarista de televisión para Sky Sports, pero de momento está lo está haciendo a distancia, desde su casa.

Curiosamente no es la primera vez que ni siquiera ser campeón del mundo libra a Nico Rosberg del castigo de no poder entrar a la F1. La otra ocasión se dio en 2019, y fue por un castigo tras un comportamiento indebido en el Gran Premio de China, donde se saltó las normas.

Allí, Rosberg permitió acceder a la parrilla de salida al cámara que usaba para sus vídeos en redes sociales, dejándole su pase de campeón del mundo (que le había dado Liberty), saltándose una de las reglas más estrictas que se firman al recoger el documento de acreditación.

El castigo entonces fue perderse dos carreras (en Bakú y en España), aunque pudo regresar el resto del año hasta que en este 2022 ha vuelto a decidir que la ley no va con él.

El alemán, que disputó 206 grandes premios entre 2006 y 2016, con 23 victorias, 30 pole position y 57 podios, tiene un pase de por vida para entrar al paddock de la F1 por haber sido campeón del mundo. Sin embargo, de momento, no podrá usarlo y seguirá siendo así hasta que demuestre haberse vacunado o, por el contrario, hasta que cambien las reglas actuales.

Nico Rosberg en bicicleta en el circuito de Zandvoort en 2021