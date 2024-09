Newey desea trabajar con su ex 'archienemigo' Alonso: "Es leyenda"

Fernando Alonso nunca ha ocultado que quería trabajar algún día con Adrian Newey, pero el gurú del diseño también había admitido que le habría encantado coincidir con pilotos de la talla de Alonso o Schumacher. Ahora, el asturiano y el inglés se unirán en Aston Martin a partir de 2025, tras el fichaje del aún asesor técnico de Red Bull.

El martes, en la rueda de prensa en la que se anunció la llegada de Newey a Aston Martin, Alonso se mostró orgulloso y motivado por la oportunidad, pero el genio aerodinámico también celebró el encuentro.

Cuando se le preguntó cómo era su relación con los pilotos actuales de la escudería, Lance Stroll y el propio Alonso, Newey dijo: "Bueno, a Lance lo conozco desde hace muchos años, desde su etapa en la F3, cuando mi chico Harry también corría en F3 al mismo tiempo que él. Así que lo admiraba. Dominó la segunda mitad de ese año en F3".

Centrándose en Alonso, comentó: "No he ocultado que hay dos pilotos con los que me encantaría trabajar: Fernando y, por supuesto, Lewis. No podía hacer las dos cosas, así que tuve que tomar esa decisión"

Tras descartar a Ferrari, donde habría coincidido por fin con Lewis Hamilton, Newey está totalmente centrado en el equipo de Alonso, del que lamenta no haber podido coincidir en Red Bull en las ocasiones en las que el ovetense pudo unirse a los de las bebidas energéticas.

"Con Fernando, por supuesto, hemos luchado entre nosotros durante muchos años. A veces ha sido una especie de archienemigo. Y estuvimos muy cerca de que se uniera a Red Bull en 2008 para la temporada 2009, pero desafortunadamente, no acabó ocurriendo, lo cual es una gran pena. Así que seguimos luchando entre nosotros. Es una leyenda del deporte, y tengo muchas ganas de trabajar con él".

Newey no empezará a trabajar a fondo en Aston Martin hasta que arranque el mundial 2025, y asegura que desconectará y recargará para llegar a marzo "completamente descansado y con muchas ganas de empezar".

Por último, respecto a la pregunta de si llegará y besará el santo con Aston, Newey advirtió de lo que supone un cambio tan grande de aires: "Cambiar de equipo siempre es un gran compromiso, hay que intentar entender cómo trabaja todo el mundo, interactuar con ellos, participar en la configuración de las cosas si es necesario".

"Lleva tiempo, requiere compromiso. Así que, por supuesto, para empezar, una vez que empiece, estaré completamente involucrado; tengo que estarlo, no hay otra".