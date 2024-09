¡Newey también será accionista de Aston Martin F1!

¡Ha saltado la sorpresa! Y no, el anuncio del fichaje de Adrian Newey por Aston Martin era lo esperado, pero lo que nadie había podido saber antes del anuncio es el hecho de que el veterano y respetado ingeniero británico también será accionista de la escudería de Silverstone.

Mucho se había hablado de cuánto cobrará Newey y cómo de suculenta tenía que ser la oferta de Lawrence Stroll para convencer al técnico más admirado de la Fórmula 1, ante el interés de otras estructuras de renombre como por ejemplo Ferrari, McLaren o Williams.

Si bien la cifra no es pública, se conoce que el ex de Red Bull Racing cobrará en torno a 30 millones de euros y trabajará como mánager técnico del equipo, aunque sus honorarios no acabarán ahí, ya que la escudería ha confirmado que la oferta también incluía un buen paquete de acciones que han convertido a Adrian Newey en nuevo accionista del equipo Aston Martin de F1.

Gracias en parte a ello, la unión entre ambas partes irá más allá de lo contractual y deportivo, con un Newey que ya no sólo tendrá voz y voto en la toma de decisiones técnicas, sino en cualquier aspecto de la estructura. De hecho, el contrato que une a Adrian con Aston Martin no se ha revelado, pero el equipo asegura que es el inicio de "una asociación histórica a largo plazo".

En su papel como mánager técnico, el británico será el principal encargado del apartado técnico del monoplaza de Silverstone, aunque obviamente también contará con la opinión del resto del equipo técnico; Dan Fallows, Enrico Cardile, Bob Bell o Eric Blandin, a quienes él mismo tendrá que dirigir.

Sin embargo, la llegada de Newey a la nueva fábrica de Aston Martin, con las herramientas de última generación, un nuevo túnel de viento y muchos aspectos que cautivaron al genio técnico, no se hará efectiva hasta el próximo 1 de marzo de 2025, ya que será cuando se cumplan los seis meses de "gardening leave" que todavía debe cumplir desde que se anunció su adiós a Red Bull.

Por lo tanto, para ver el primer impacto de Newey en un coche de Aston Martin en la Fórmula 1 habrá que esperar hasta 2026, que será cuando entre en vigor el nuevo reglamento técnico de la máxima categoría del automovilismo, así como también el de unidades de potencia.

