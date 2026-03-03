El mensaje de Hamilton sobre Leclerc: "No quiero dividir a los tifosi"

Lewis Hamilton en exclusiva. Retratado en Corriere della Sera por Daniele Sparisci y Giorgio Terruzzi. El siete veces campeón del mundo, que debe dejar atrás un 2025 muy decepcionante, tiene la oportunidad de resarcirse con el Ferrari SF-26, el monoplaza más rápido en los test de Bahrein. En la víspera del GP de Australia en Melbourne, el británico se abre en una conversación sincera, comenzando por las expectativas…

"Se trata de analizar dónde estás, de fijar objetivos y un modo de alcanzarlos. Mi meta el año pasado era ganar el Mundial con Ferrari, no lo conseguí. Eso no significa que no pueda lograrlo: hay que mirarse por dentro y observar a las personas que te rodean, desde los colaboradores hasta la familia, mantenerse motivado y hacerse preguntas incómodas. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Puedo ser mejor? ¿Puedo ser más amable? ¿Cómo debo cambiar mis métodos?".

Hamilton aclara el punto… "En el momento en que te dejas aplastar por la responsabilidad, corres el riesgo de perder no solo a ti mismo, sino también la diversión. Hay que reencontrar la alegría; cuando presentamos el nuevo coche me sentí feliz como un niño".

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Y define cuál es el privilegio de pilotar un F1 en su vigésima temporada… "Solo dos personas en el mundo conducen un Ferrari en F1, y yo soy una de ellas. Inicio esta misión 'loca' representando a millones de personas en el mundo, tratando de liberarme de lo que no ha sido eficaz. Lo que funciona con otros pilotos no funciona conmigo y viceversa".

Los tifosi del Cavallino esperan resultados y Lewis no rehúye la presión… "Es increíble su empatía en los días buenos y en los negativos. No podemos prometer nada, pero basta con dar una vuelta por la sede de Ferrari para medir los enormes esfuerzos de cada persona. El año del Caballo ofrece la ocasión de un renacimiento y, desde el punto de vista técnico, en la F1 todos empiezan desde cero. No hay nada más emocionante, es precioso".

Hamilton quiere recordar también su compromiso social: "Apoyamos a 46 asociaciones solo en Gran Bretaña, 3 en Brasil y otras en Estados Unidos. Queremos intentar cambiar la vida y la carrera de los jóvenes de las clases sociales más desfavorecidas, ayudar a las minorías y aportar diversidad al entorno. Superar las barreras educativas que existen aunque no se vean. Yo también he pasado por eso. En la película 'F1' quise poner a una mujer al frente de la aerodinámica para enviar un mensaje. ¿Sabe cuántas chicas han escrito para preguntar cómo se llega a ser ingeniera de F1?".

El británico admite haberse inspirado también en Senna… "Ayrton no fue solo un campeón fantástico, sino una persona maravillosa. Tenía una visión mucho más amplia que el resto de los pilotos. Hoy pocos hablan de temas como la sostenibilidad, los derechos de los menores o el racismo: con la visibilidad que tenemos podríamos ayudar mucho. Cada uno es libre de hacer lo que considere correcto, pero creo que sería bonito ver un mayor compromiso. Se puede competir y al mismo tiempo hacer el bien. Yo sentí ese deseo, ese impulso, a cierta edad. Consigan una biografía de Nelson Mandela. Cuando empecé a informarme sobre él me inspiró muchísimo. Mandela es mi héroe junto a Muhammad Ali, Superman y Senna".

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Para ganar deberá batir a Leclerc con el Ferrari… "No lo veo así, Ferrari es una sola cosa: en Italia y fuera, la gente la sigue como una religión y la ama como al Papa. Mi objetivo no es dividir a los aficionados, queremos ganar los dos y está claro que me gustaría ser yo quien lo haga, y estoy trabajando para ello. Pero el equipo es lo primero. Charles es un piloto fenomenal por cómo conduce, por su ética, y lleva aquí ocho años. Pero yo llego de manera diferente a este campeonato".

"Desde hace 14 meses trabajo en el monoplaza de 2026, en el simulador y con los ingenieros. A diferencia del anterior, que encontré ya diseñado y en el que podía cambiar muy poco, en este coche está mi ADN y eso me entusiasma. Después de lo que hemos pasado el año pasado, podemos afrontar cualquier situación. Este equipo lo tiene todo para ganar, debemos completar el trabajo junto a los aficionados. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero vine a Ferrari porque creía en ello y sigo creyendo".



