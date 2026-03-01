La carta secreta de Ferrari para asaltar la primera curva en Australia

El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado el cierre de todos los aeropuertos de los Emiratos, y los equipos de Fórmula 1 que habían previsto una escala donde el espacio aéreo está cerrado están reorganizando sus planes para no perderse la cita del GP de Australia, que el próximo fin de semana abrirá la temporada en Melbourne con los ágiles monoplazas.

Ferrari está tomando precauciones y está organizando un vuelo chárter para evitar todas las zonas de crisis, con destino a Singapur. El equipo del Cavallino se siente listo para el debut en el Mundial 2026 tras haber terminado por delante de todos en los test invernales de Bahrein, liderando la tabla con el recién casado Charles Leclerc.

El material con los SF-26 ya ha salido: en Maranello han trabajado sin descanso para preparar las primeras carreras de la temporada, con tres GP concentrados en el mes de marzo (Australia, China y Japón). Los técnicos dirigidos por Loic Serra han evaluado cuidadosamente los datos obtenidos en el simulador.

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El dato más positivo que habría emergido es el control del desgaste de los neumáticos: la roja parece haber encontrado un buen equilibrio aerodinámico con la introducción del sistema FTM en la segunda sesión de Sakhir.

El Flick Tail Mode, una forma compleja de definir el flap vertical montado mediante un ingenio reglamentario delante del escape central, funciona y contribuye a generar la carga vertical necesaria para transmitir energía a los neumáticos traseros sin perjudicar la eficiencia aerodinámica.

En Australia veremos un SF-26 con pequeñas actualizaciones destinadas a maximizar el rendimiento del escape soplado: los gases incandescentes desviados por el flap garantizan dos funciones, ya que mejoran el efecto extractor del flujo desde el difusor y aumentan la eficiencia del alerón superior sin generar resistencia al avance.

Foto de: AG Photo

La tentación (lógica) es explotar la configuración de Bahrein, renunciando quizá al alerón "Macarena", que en Sakhir fue definido como experimental. Evidentemente, la solución —que generó tantas conversaciones durante las cinco vueltas concedidas a Lewis Hamilton en los test— ha sido guardada en el material del Cavallino, pero es muy probable que pueda convertirse en un arma para Shanghái más que para Melbourne.

La razón es bastante sencilla: los técnicos de la Gestione Sportiva quieren evaluar el potencial del SF-26 en configuración… base, precisamente para mantener el equilibrio encontrado en los neumáticos, evitando que un elemento competitivo adicional pueda modificar el balance. La decisión tomada sobre el papel será reevaluada tras los entrenamientos libres del viernes, y siempre habrá tiempo para cambiar de idea si es necesario.

El equipo es consciente de que los pronósticos sitúan a Mercedes por delante de todos, dado que la estrella se escondió mucho en los test: el W17, más allá de los problemas de fiabilidad mecánica, puede aprovechar no solo una superioridad de motor consolidada, sino también un monoplaza que parece haber nacido bien.

Según algunos observadores, sin embargo, habrá que vigilar a Ferrari, aunque no sea el monoplaza absolutamente más rápido: la unidad de potencia 067/6 dispone del "turbino", que permite limitar el retraso en el tiempo de respuesta. Ha quedado patente cómo los motores del Cavallino son capaces de arrancar desde la parrilla con una rapidez que podría incluso llevar a dos coches rojos a la cabeza en la primera curva de Melbourne.

Ferrari SF-26: la partenza potrebbe essere importante per la rossa Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La cualidad del V6 de Enrico Gualtieri podría convertirse en un gran recurso en Australia, donde la recarga de la batería será un problema y las oportunidades de adelantamiento serán más reducidas de lo previsto. Precisamente por eso será fundamental contar con un monoplaza… ahorrador con los neumáticos.

Ferrari no hace proclamas como el año pasado, pero en Maranello son conscientes de haber realizado un buen trabajo: ¿dónde se situará el SF-26 en la jerarquía de los cuatro grandes equipos? Lo sabremos pronto, pero las expectativas son mejores que en 2025…