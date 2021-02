Mazepin vuelve a liarla en Inglaterra

El piloto ruso Nikita Mazepin, que debutará en la Fórmula 1 con Haas en la temporada 2021, ha dado que hablar fuera de la pista varias veces en los últimos meses, la última relacionada con una multa por no cumplir las normas de tráfico en Reino Unido.

El incidente ocurrió el pasado 24 de junio de 2020, cuando el piloto de 21 años se saltó un semáforo en rojo por 1,7 segundos mientras conducía. No fue hasta el pasado 14 de enero cuando en audiencia él admitió el cargo.

El Tribunal de magistrados de Oxford y Southern Oxfordshire ordenó a Mazepin pagar 274 libras esterlinas (312 euros) en concepto de multa y los costes judiciales del proceso. Además, fue sancionado con tres puntos menos en su carnet de conducir.

El piloto del equipo Haas estuvo en el punto mira después de publicarse un vídeo en que se le veía realizando tocamientos inapropiados a una mujer mientras estaban en un coche. El asunto fue tratado de forma interna por la escudería, que decidió mantenerle como compañero de Mick Schumacher para la temporada 2021.

En su paso por la Fórmula 2, Mazepin destacó como un piloto duro en la pista. Este comportamiento le llevó a acumular 11 puntos en su licencia, quedándose a uno de ser excluido en una carrera.

Recientemente, el ruso dijo que estaba acostumbrado a ser más señalado dentro del deporte de motor por su nacionalidad, algo que ya había visto que sufrían sus compatriotas.

“Otros pilotos rusos, todos de primer nivel, profesionales en todas las situaciones, recibieron críticas que no se merecían. Pero así es la vida. El hecho de que los rusos sean tratados de forma diferente no me sorprende", comentó.