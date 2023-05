Losail se moderniza y Qatar promete que la F1 será su Mundial anual

Qatar entró en el calendario de la Fórmula 1 a última hora de la temporada 2021, afectada por la COVID-19, para llenar un hueco dejado por la cancelación de otros grandes premios. Posteriormente, el país firmó un acuerdo de 10 años con la F1 que comenzará en este 2023 (6 al 8 de octubre) mientras que 2022 no hubo para evitar no coincidir con el Mundial de fútbol.

Después de que el primer GP de Qatar de F1 se viera algo afectado por los pequeños garajes de boxes que se diseñaron para MotoGP, así como con los edificios de hospitality temporales de los equipos en el paddock, el circuito ha respondido construyendo un complejo de boxes y un paddock completamente nuevos, además de añadir túneles y mejorar el acceso y el aparcamiento.

"El Mundial [de fútbol] se terminó ya en 2022", dijo Amro Al-Hamad, director general de la Federación Qatarí de Automovilismo y Motociclismo y del circuito de Losail. "Somos el nuevo Mundial para los próximos 10 años".

"Hemos aprendido muchas lecciones durante el Mundial. Todos los departamentos y autoridades del Estado de Qatar están deseando venir a ayudarnos con todo lo que han recogido durante ese periodo. Hay mucho en lo que respecta a la organización de la entrada y salida de los aficionados y a las medidas de seguridad. Ahora todo el mundo está deseando compartir sus experiencias con nosotros para asegurarnos de que ofrecemos un acontecimiento de mayor calibre que el Mundial".

Vista general del Circuito Internacional de Losail

Entre las obras destacarán la creación de un nuevo edificio de Dirección de Carrera y un centro de prensa, así como garajes más amplios.

"El paddock de Fórmula 1 es de última generación", dijo Al-Hamad. "Hemos aprendido mucho de otros circuitos de todo el mundo. Los boxes son ahora adecuados para las carreras de F1, a diferencia de los que teníamos para MotoGP en el pasado. Tenemos 50 boxes. No creo que nadie más dentro del calendario de F1 tenga ese número".

"Los cambios también han llegado a los edificios de los equipos. Es un cambio completo respecto a lo que teníamos en el pasado. Antes teníamos un túnel. Ahora tenemos hasta cuatro para ayudar en la entrada y salida de los espectadores".

Como parte de las obras de mejora, el circuito ha sido reasfaltado, aunque no ha habido cambios en el trazado. Aunque la inversión en las mejoras de Losail sugiere que ahora se favorece un circuito permanente para el gran premio, la opción de trasladarlo a un trazado urbano en Doha no ha desaparecido del todo.

"Era una de las muchas ideas que ya teníamos en la agenda", declaró Al-Hamad. "Es algo que hemos explorado. Quizá, probablemente, sea algo en el futuro. No te digo que vaya a serlo, pero ahora estamos abiertos a muchas ideas. No estamos dejando nada sin remover, pero no es una noticia confirmada ni nada por el estilo".

