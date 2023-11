Leclerc explica su abandono antes de empezar: "Tendré que ir a Lourdes"

El abandono de Leclerc en la vuelta de formación del Gran Premio de Brasil podría convertirse en un momento decisivo de la temporada 2023 de Ferrari.

El piloto monegasco, mientras calentaba su juego de nuevos neumáticos blandos con los que debía empezar la carrera en el Autódromo Jose Carlos Pace de Interlagos, chocó contra el muro tras perder la parte trasera de su SF-23 en la primera de las dos curvas a derechas, en la zona de la 5 y 6.

Por si no lo viste: Fórmula 1 Vídeo: ¡accidentado inicio en Brasil! KO prematuro de Leclerc y bandera roja

El coche se salió de la pista tras el impacto y Charles Leclerc alertó al box de que tenía un problema hidráulico que provocó el bloqueo de sus neumáticos traseros. La posterior radio del equipo fue lo suficientemente elocuente. "¿Por qué tengo tan mala suerte?", gritó dos veces.

El monegasco consiguió volver a arrancar el monoplaza y alejarse de las barreras, recuperando incluso el sistema hidráulico, pero sólo pudo mover el coche y aparcarlo en un pasillo fuera de la pista.

"Tuve un problema... Ni siquiera estoy seguro. No puedo decir lo que pasó (dice tras preguntar a la jefa de prensa de Ferrari, asegurádose de no hablar de más)", declaró a los micrófonos de Sky Sport F1 una vez llegó a la zona mixta de prensa.

"Perdí el sistema hidráulico primero en el volante, luego las ruedas traseras se bloquearon solas por el sistema de seguridad del motor y después me fui contra el muro. Hoy no podía hacer nada más. Estaba enfadado, he tenido mala suerte porque este fin de semana lo habíamos preparado todo para hacerlo bien en carrera y en cambio me encuentro fuera después de sólo tres curvas. Me duele un poco. Ya está bien".

Leclerc cambió de tema al hablar de la mala suerte que le ha perseguido desde el inicio del año, entre otras cosas porque quedó claro que Ferrari -al menos por ahora- no tiene intención de revelar lo que falló en el coche.

"Este año no he tenido mucha suerte.... Quizá un viaje a Lourdes me ayude en algún momento.... No sé qué hacer", bromeó sobre visitar a la Virgen para pedirle que cambie su fortuna. "Lo mejor que puedo hacer es hacerlo bien en el coche. Cuando vuelva a ponerme el casco volveré a dar el 150%, todos pueden contar conmigo. Ahora mismo me duele. Hablaremos de ello con el equipo".

Leclerc también se quedó cerca del coche varios minutos después de que se sacara la bandera roja tras el incidente en la salida entre el William de Alexander Albon y el Haas de Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen. El piloto de Ferrari intentó reincorporarse a la carrera, pero no se lo permitieron.

"Con toda la mala suerte que hemos tenido hoy... Intenté volver a arrancar el coche, aunque no pude. Tuvieron que retirarlo. No me permitieron reiniciar para intentar terminar la carrera. Eso es lo que pasó", concluyó Leclerc.