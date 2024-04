Leclerc cree haber demostrado "el progreso" de Ferrari F1 en Japón

Charles Leclerc "arregló" de alguna manera su mal sábado en Suzuka con una buena carrera en cuanto a su velocidad y gestión de los neumáticos para ser el único piloto del top 10 que hizo sólo una parada.

Gracias a eso pudo remontar y pasar del octavo puesto de la parrilla al cuarto, a pocos segundos de su compañero de equipo, Carlos Sainz, que logró su tercer podio en tres carreras.

Lo que más impresionó de la carrera del monegasco fue el ritmo y la gestión del neumático medio con el que salió, mantuvo un ritmo envidiable y fue el último piloto en parar, lo que le permitió acabar por delante de los McLaren, los Mercedes e incluso del Aston Martin de Fernando Alonso.

"Estoy muy contento con la carrera", dijo un aliviado Leclerc. "Sinceramente, hemos sido muy fuertes en carrera desde principios de año y las sensaciones siempre han sido buenas. Sólo en Bahrein no lo demostramos, pero tuvimos un problema con los frenos".

"Sin duda, este resultado demuestra una vez más nuestro progreso. Estoy contento con la carrera, pero si miramos el fin de semana en su conjunto no estoy contento, porque si estoy contento con un cuarto puesto entonces mejor me quedo en casa", añadió.

Si las cosas van bien en la carrera, la incógnita sigue siendo la clasificación para Leclerc. La vuelta en seco siempre ha sido uno de sus puntos fuertes en la Fórmula 1, pero en las dos últimas carreras está demostrando ser la sesión que influye negativamente en sus fines de semana.

"En Australia la clasificación no fue bien, ayer también tuve problemas porque no encontraba la ventana de los neumáticos. Desde que llegué a la Fórmula 1 la clasificación nunca ha sido un problema para mí, siempre ha ido bastante bien".

"En las dos últimas carreras he tenido dificultades para encontrar la ventana correcta de los neumáticos y pagué el precio tanto en Melbourne como aquí en Suzuka. Pero el ritmo de carrera está ahí y no estoy preocupado. Ahora tenemos una semana para trabajar y entender lo que no estoy haciendo bien en la clasificación. Estoy seguro de que en cuanto encontremos la respuesta, nos llevaremos una gran satisfacción", concluyó el piloto de Ferrari.

