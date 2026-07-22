Horarios de F2 y F3 en Hungría 2026 y cómo ver las carreras

No habrá mucho tiempo para recuperar el aliento después de Spa-Francorchamps. La Fórmula 2 y la Fórmula 3 vuelven inmediatamente a la acción este fin de semana del 24 al 26 de julio para disputar el Gran Premio de Hungría 2026, la última cita antes del tradicional parón veraniego y una prueba que puede empezar a marcar el rumbo definitivo de ambos campeonatos.

El Hungaroring recibe a dos categorías en situaciones muy distintas. La F2 afronta la novena de las 14 rondas de la temporada, con la pelea por el título todavía completamente abierta entre varios aspirantes. La F3, por su parte, encara ya la antepenúltima cita del año, por lo que cada punto empieza a tener un valor enorme antes de afrontar las dos últimas carreras en Monza y Madrid.

Consulta aquí los horarios de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 en Hungría, a qué hora son los entrenamientos libres, las clasificaciones y las carreras sprint y principales, además de cómo ver todo el fin de semana en directo desde España.

Horarios de Fórmula 2 en Hungría 2026 para España

Sesión Día Horario Entrenamientos libres de F2 Viernes 24 de julio 11:05h-11:50h Clasificación de F2 Viernes 24 de julio 15:55h-16:25h Carrera sprint de F2 Sábado 25 de julio 14:15h-15:05h Carrera principal de F2 Domingo 26 de julio 11:25h

La Fórmula 2 mantendrá en Hungría su formato habitual, con una única sesión de entrenamientos libres el viernes de 11:05h a 11:50h antes de jugarse buena parte del fin de semana en la clasificación, que arrancará a las 15:55h. De ahí saldrá la parrilla de la carrera principal del domingo y el orden invertido de los primeros clasificados para la sprint del sábado.

La primera carrera llegará el sábado a las 14:15h, en un horario muy cómodo para seguirla desde España entre las sesiones de la Fórmula 1. El domingo, la carrera principal comenzará a las 11:25h, con parada obligatoria en boxes y el mayor reparto de puntos del fin de semana, justo antes del Gran Premio de Hungría de F1.

Horarios de Fórmula 3 en Hungría 2026 para España

Sesión Día Horario Entrenamientos libres de F3 Viernes 24 de julio 09:55h-10:40h Clasificación de F3 Viernes 24 de julio 15:00h-15:30h Carrera sprint de F3 Sábado 25 de julio 10:05h-10:50h Carrera principal de F3 Domingo 26 de julio 08:40h

La Fórmula 3 será, una vez más, la encargada de inaugurar la actividad en pista. Sus entrenamientos libres empezarán el viernes a las 09:55h, mientras que la clasificación, prevista para las 15:00h, decidirá tanto la parrilla del domingo como el orden invertido que dará forma a la sprint del sábado.

Eso sí, tocará madrugar durante todo el fin de semana. La carrera sprint arrancará el sábado a las 10:05h, mientras que la carrera principal se disputará el domingo desde las 08:40h, convirtiéndose en la primera competición del día en el Hungaroring y en una cita clave para un campeonato que entra ya en sus tres últimas rondas.

Cómo ver la Fórmula 2 y Fórmula 3 de Hungría 2026 por TV

Los aficionados españoles podrán seguir en directo todo el fin de semana de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 en Hungría a través de DAZN F1, que ofrecerá la cobertura íntegra de ambas categorías. La plataforma emitirá las dos clasificaciones del viernes, las carreras sprint del sábado y las dos carreras principales del domingo, además de toda la actividad de la Fórmula 1 en el Hungaroring.

Para ver las sesiones será necesario contar con una suscripción de DAZN que incluya el canal de Fórmula 1, desde donde también se podrán seguir el resto de campeonatos que acompañan al Gran Circo durante el Gran Premio de Hungría.

Y si estás de vacaciones, no puedes levantarte para seguir la carrera principal de Fórmula 3 o simplemente te pierdes alguna sesión, en Motorsport.com España encontrarás la cobertura del fin de semana. Publicaremos los resultados y el resumen de las clasificaciones y las carreras de F2 y F3, además de actualizar cómo quedan ambos campeonatos después de Hungría.

Cómo funciona el formato de la F2 y F3 en Hungría

La Fórmula 2 y la Fórmula 3 utilizan una estructura muy similar durante los grandes premios europeos. Cada categoría dispone de una única sesión de entrenamientos libres y una clasificación el viernes, antes de disputar una carrera sprint el sábado y una carrera principal el domingo.

La clasificación establece directamente el orden de salida de la carrera principal. Para formar la parrilla de la sprint, en cambio, se invierten las primeras posiciones: el piloto que obtiene la pole no sale primero el sábado, aunque mantiene ese puesto privilegiado para la carrera del domingo.

Las carreras principales también reparten más puntos que las sprint. En Fórmula 2 incluyen, además, una parada obligatoria para cambiar de compuesto, lo que abre diferentes posibilidades estratégicas y obliga a los equipos a decidir en qué momento pasar por boxes.

A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 2 en Hungría

La carrera sprint de Fórmula 2 en el Hungaroring se disputará el sábado a 28 vueltas, equivalentes a 122,668 kilómetros, mientras que la carrera principal del domingo será a 37 vueltas, para completar 162,097 kilómetros. La prueba larga de F2 incluirá, además, la habitual parada obligatoria en boxes para cambiar de compuesto. Son las mismas distancias utilizadas tradicionalmente por la categoría en Budapest.

A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 3 en Hungría

En Fórmula 3, la carrera sprint del sábado está programada a 24 vueltas o 40 minutos más una vuelta, mientras que la carrera principal del domingo será a 27 vueltas o 45 minutos más una vuelta. En ambos casos se aplicará el límite que se alcance primero, por lo que la distancia final puede reducirse si aparecen coches de seguridad, banderas rojas o cualquier otra interrupción.

Así llega el campeonato de Fórmula 2 2026 a Hungría

Después de las primeras ocho rondas, Nikola Tsolov llega a Hungría como líder del campeonato de Fórmula 2 con 161 puntos. El piloto de Campos Racing ha ganado seis carreras y se ha convertido en la gran referencia de la temporada, llegando incluso a encadenar tres triunfos consecutivos.

Gabriele Mini ocupa la segunda posición con 134 puntos gracias a una enorme regularidad. Aunque solo ha conseguido una victoria, el italiano ha puntuado en prácticamente todas las carreras y se mantiene en la pelea pese a encontrarse a 27 puntos del líder.

Rafael Cámara es tercero con 125 puntos después de haber logrado cuatro de las últimas cinco poles y dos victorias en carreras principales. El brasileño llega especialmente reforzado tras ganar en Spa-Francorchamps y necesita aprovechar su velocidad a una vuelta para seguir recortando distancias.

Alex Dunne, con 108 puntos, completa el grupo de principales aspirantes. El piloto de Rodin Motorsport todavía no ha conseguido transformar toda su velocidad en victorias con la misma frecuencia que sus rivales, pero sus cinco podios le permiten mantenerse relativamente cerca antes del parón veraniego.

Campeonato de pilotos de Fórmula 2 antes de Hungría

Para ver la clasificación completa pulsa aquí.

Pos Piloto Puntos 1 N. Tsolov Campos Racing 161 2 G. Minì MP Motorsport 134 3 R. Câmara Invicta Racing 125 4 A. Dunne Rodin Motorsport 108 5 N. León Campos Racing 69 6 K. Maini ART Grand Prix 63 7 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 63 8 M. Stenshorne Rodin Motorsport 58 9 L. Van Hoepen Trident 47 10 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 46

Así llega el campeonato de Fórmula 3 2026 a Hungría

La lucha por el título de Fórmula 3 no podría estar más ajustada antes de la antepenúltima ronda de la temporada. Ugo Ugochukwu encabeza la clasificación con 104 puntos, pero Freddie Slater está únicamente uno por detrás, con 103.

Los dos grandes candidatos han abierto ya una importante diferencia respecto al resto del campeonato. Théophile Naël ocupa la tercera posición con 65 puntos, seguido por Noah Strømsted, con 59, y Ernesto Rivera, que después de ganar la carrera principal de Spa-Francorchamps se ha colocado quinto con 56.

Con solo Hungría, Monza y Madrid todavía por disputarse, cualquier error puede resultar decisivo. Budapest será especialmente importante porque después llegará un parón de más de un mes antes de las dos últimas citas consecutivas del campeonato.

Campeonato de pilotos de Fórmula 3 antes de Hungría

Para ver la clasificación completa pulsa aquí.

Pos Piloto Puntos 1 U. Ugochukwu Campos Racing 104 2 F. Slater Trident 103 3 T. Naël Campos Racing 65 4 N. Strømsted Trident 59 5 E. Rivera Campos Racing 56 6 M. Gładysz ART Grand Prix 54 7 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 54 8 B. Badoer Rodin Motorsport 50 9 B. del Pino Van Amersfoort Racing 49 10 P. Clerot Rodin Motorsport 48

Después del fin de semana de Hungría, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 se tomarán un descanso hasta el Gran Premio de Italia, que se disputará en Monza del 4 al 6 de septiembre. Una semana después, ambas categorías visitarán por primera vez el nuevo circuito de Madrid, donde la Fórmula 3 pondrá punto final a su temporada.

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Hungría

*En negrita, los debutantes este año

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Hungría

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026 Prema James Wharton Louis Sharp Enzo Deligny Trident Noah Stromsted Freddie Slater Matteo de Palo ART Taito Kato Kanato Le Maciej Gladysz Campos Theopile Nael Ugo Ugochukwu Ernesto Rivera Hitech Jin Nakamura Michael Shin Fionn McLaughlin MP Tukka Taponen Mattia Colnaghi Alessandro Giusti Van Amersfoort Bruno del Pino Hiyu Yamakoshi Jesse Carrasquedo Jr Rodin Christian Ho Brando Badoer Pedro Clerot Aix Brad Benavides Yevan David Fernando Barrichello Dams Nicola Lacorte Gerrard Xie Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes este año