Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Previo
FIA F2 Hungaroring

Horarios de F2 y F3 en Hungría 2026 y cómo ver las carreras

Apunta los horarios de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 en Hungría 2026: entrenamientos, clasificaciones y carreras sprint y principales del Hungaroring, además de cómo verlo por televisión.

Pol Hermoso
Publicado:
Roman Stanek, Invicta Racing, Leonardo Fornaroli, Invicta Racing

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

No habrá mucho tiempo para recuperar el aliento después de Spa-Francorchamps. La Fórmula 2 y la Fórmula 3 vuelven inmediatamente a la acción este fin de semana del 24 al 26 de julio para disputar el Gran Premio de Hungría 2026, la última cita antes del tradicional parón veraniego y una prueba que puede empezar a marcar el rumbo definitivo de ambos campeonatos.

El Hungaroring recibe a dos categorías en situaciones muy distintas. La F2 afronta la novena de las 14 rondas de la temporada, con la pelea por el título todavía completamente abierta entre varios aspirantes. La F3, por su parte, encara ya la antepenúltima cita del año, por lo que cada punto empieza a tener un valor enorme antes de afrontar las dos últimas carreras en Monza y Madrid.

Consulta aquí los horarios de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 en Hungría, a qué hora son los entrenamientos libres, las clasificaciones y las carreras sprint y principales, además de cómo ver todo el fin de semana en directo desde España.

Hungary Horarios de Fórmula 2 en Hungría 2026 para España Spain

Sesión Día Horario
Entrenamientos libres de F2 Viernes 24 de julio 11:05h-11:50h
Clasificación de F2 Viernes 24 de julio 15:55h-16:25h
Carrera sprint de F2 Sábado 25 de julio 14:15h-15:05h
Carrera principal de F2 Domingo 26 de julio 11:25h

La Fórmula 2 mantendrá en Hungría su formato habitual, con una única sesión de entrenamientos libres el viernes de 11:05h a 11:50h antes de jugarse buena parte del fin de semana en la clasificación, que arrancará a las 15:55h. De ahí saldrá la parrilla de la carrera principal del domingo y el orden invertido de los primeros clasificados para la sprint del sábado.

La primera carrera llegará el sábado a las 14:15h, en un horario muy cómodo para seguirla desde España entre las sesiones de la Fórmula 1. El domingo, la carrera principal comenzará a las 11:25h, con parada obligatoria en boxes y el mayor reparto de puntos del fin de semana, justo antes del Gran Premio de Hungría de F1.

Hungary Horarios de Fórmula 3 en Hungría 2026 para España Spain

Sesión Día Horario
Entrenamientos libres de F3 Viernes 24 de julio 09:55h-10:40h
Clasificación de F3 Viernes 24 de julio 15:00h-15:30h
Carrera sprint de F3 Sábado 25 de julio 10:05h-10:50h
Carrera principal de F3 Domingo 26 de julio 08:40h

La Fórmula 3 será, una vez más, la encargada de inaugurar la actividad en pista. Sus entrenamientos libres empezarán el viernes a las 09:55h, mientras que la clasificación, prevista para las 15:00h, decidirá tanto la parrilla del domingo como el orden invertido que dará forma a la sprint del sábado.

Eso sí, tocará madrugar durante todo el fin de semana. La carrera sprint arrancará el sábado a las 10:05h, mientras que la carrera principal se disputará el domingo desde las 08:40h, convirtiéndose en la primera competición del día en el Hungaroring y en una cita clave para un campeonato que entra ya en sus tres últimas rondas.

Cómo ver la Fórmula 2 y Fórmula 3 de Hungría 2026 por TV

Los aficionados españoles podrán seguir en directo todo el fin de semana de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 en Hungría a través de DAZN F1, que ofrecerá la cobertura íntegra de ambas categorías. La plataforma emitirá las dos clasificaciones del viernes, las carreras sprint del sábado y las dos carreras principales del domingo, además de toda la actividad de la Fórmula 1 en el Hungaroring.

Para ver las sesiones será necesario contar con una suscripción de DAZN que incluya el canal de Fórmula 1, desde donde también se podrán seguir el resto de campeonatos que acompañan al Gran Circo durante el Gran Premio de Hungría.

Y si estás de vacaciones, no puedes levantarte para seguir la carrera principal de Fórmula 3 o simplemente te pierdes alguna sesión, en Motorsport.com España encontrarás la cobertura del fin de semana. Publicaremos los resultados y el resumen de las clasificaciones y las carreras de F2 y F3, además de actualizar cómo quedan ambos campeonatos después de Hungría.

Cómo funciona el formato de la F2 y F3 en Hungría

La Fórmula 2 y la Fórmula 3 utilizan una estructura muy similar durante los grandes premios europeos. Cada categoría dispone de una única sesión de entrenamientos libres y una clasificación el viernes, antes de disputar una carrera sprint el sábado y una carrera principal el domingo.

La clasificación establece directamente el orden de salida de la carrera principal. Para formar la parrilla de la sprint, en cambio, se invierten las primeras posiciones: el piloto que obtiene la pole no sale primero el sábado, aunque mantiene ese puesto privilegiado para la carrera del domingo.

Las carreras principales también reparten más puntos que las sprint. En Fórmula 2 incluyen, además, una parada obligatoria para cambiar de compuesto, lo que abre diferentes posibilidades estratégicas y obliga a los equipos a decidir en qué momento pasar por boxes.

A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 2 en Hungría

La carrera sprint de Fórmula 2 en el Hungaroring se disputará el sábado a 28 vueltas, equivalentes a 122,668 kilómetros, mientras que la carrera principal del domingo será a 37 vueltas, para completar 162,097 kilómetros. La prueba larga de F2 incluirá, además, la habitual parada obligatoria en boxes para cambiar de compuesto. Son las mismas distancias utilizadas tradicionalmente por la categoría en Budapest.

A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 3 en Hungría

En Fórmula 3, la carrera sprint del sábado está programada a 24 vueltas o 40 minutos más una vuelta, mientras que la carrera principal del domingo será a 27 vueltas o 45 minutos más una vuelta. En ambos casos se aplicará el límite que se alcance primero, por lo que la distancia final puede reducirse si aparecen coches de seguridad, banderas rojas o cualquier otra interrupción.

Así llega el campeonato de Fórmula 2 2026 a Hungría

Después de las primeras ocho rondas, Nikola Tsolov llega a Hungría como líder del campeonato de Fórmula 2 con 161 puntos. El piloto de Campos Racing ha ganado seis carreras y se ha convertido en la gran referencia de la temporada, llegando incluso a encadenar tres triunfos consecutivos.

Gabriele Mini ocupa la segunda posición con 134 puntos gracias a una enorme regularidad. Aunque solo ha conseguido una victoria, el italiano ha puntuado en prácticamente todas las carreras y se mantiene en la pelea pese a encontrarse a 27 puntos del líder.

Rafael Cámara es tercero con 125 puntos después de haber logrado cuatro de las últimas cinco poles y dos victorias en carreras principales. El brasileño llega especialmente reforzado tras ganar en Spa-Francorchamps y necesita aprovechar su velocidad a una vuelta para seguir recortando distancias.

Alex Dunne, con 108 puntos, completa el grupo de principales aspirantes. El piloto de Rodin Motorsport todavía no ha conseguido transformar toda su velocidad en victorias con la misma frecuencia que sus rivales, pero sus cinco podios le permiten mantenerse relativamente cerca antes del parón veraniego.

Campeonato de pilotos de Fórmula 2 antes de Hungría

Para ver la clasificación completa pulsa aquí.

Pos Piloto Puntos
1
N. TsolovCampos Racing
 161
2
G. MinìMP Motorsport
 134
3
R. CâmaraInvicta Racing
 125
4
A. DunneRodin Motorsport
 108
5
N. LeónCampos Racing
 69
6 IndiaK. MainiART Grand Prix 63
7
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 63
8
M. StenshorneRodin Motorsport
 58
9
L. Van HoepenTrident
 47
10
T. InthraphuvasakART Grand Prix
 46

Así llega el campeonato de Fórmula 3 2026 a Hungría

La lucha por el título de Fórmula 3 no podría estar más ajustada antes de la antepenúltima ronda de la temporada. Ugo Ugochukwu encabeza la clasificación con 104 puntos, pero Freddie Slater está únicamente uno por detrás, con 103.

Los dos grandes candidatos han abierto ya una importante diferencia respecto al resto del campeonato. Théophile Naël ocupa la tercera posición con 65 puntos, seguido por Noah Strømsted, con 59, y Ernesto Rivera, que después de ganar la carrera principal de Spa-Francorchamps se ha colocado quinto con 56.

Con solo Hungría, Monza y Madrid todavía por disputarse, cualquier error puede resultar decisivo. Budapest será especialmente importante porque después llegará un parón de más de un mes antes de las dos últimas citas consecutivas del campeonato.

Campeonato de pilotos de Fórmula 3 antes de Hungría

Para ver la clasificación completa pulsa aquí.

Pos Piloto Puntos
1
U. UgochukwuCampos Racing
 104
2
F. SlaterTrident
 103
3
T. NaëlCampos Racing
 65
4
N. StrømstedTrident
 59
5
E. RiveraCampos Racing
 56
6
M. GładyszART Grand Prix
 54
7
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 54
8
B. BadoerRodin Motorsport
 50
9
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 49
10
P. ClerotRodin Motorsport
 48

Después del fin de semana de Hungría, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 se tomarán un descanso hasta el Gran Premio de Italia, que se disputará en Monza del 4 al 6 de septiembre. Una semana después, ambas categorías visitarán por primera vez el nuevo circuito de Madrid, donde la Fórmula 3 pondrá punto final a su temporada.

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Hungría

Equipo

Piloto 2026

Piloto 2026

Invicta Racing

Paraguay Joshua Dürksen

Brazil Rafael Camara

Campos Racing

Bulgaria Nikola Tsolov

Mexico Noel León

MP Motorsport

Germany Oliver Goethe

Italy Gabriele Mini

Hitech TGR

Japan Ritomo Miyata

United States Colton Herta

Prema Racing

Colombia Sebastián Montoya

Spain Mari Boya

DAMS

Sweden Dino Beganovic

Poland Roman Bilinski

ART Grand Prix

India Kush Maini

ThailandTasanapol Inthraphuvasak

Rodin Motorsport

Ireland Alex Dunne

Norway Martinius Stenshorne

AIX Racing

United Kingdom Cian Shields

Brazil Emerson Fittipaldi

Trident

United Kingdom John Bennett

Netherlands Laurens van Hoepen

Van Amersfoort Racing

Argentina Nicolás Varrone

 Mexico Rafael Villagómez

*En negrita, los debutantes este año

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Hungría

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026
Prema

Australia James Wharton

 New Zealand Louis Sharp

France Enzo Deligny
Trident Denmark Noah Stromsted United Kingdom Freddie Slater

Italy Matteo de Palo 
ART Japan Taito Kato

Japan Kanato Le

 Poland Maciej Gladysz
Campos France Theopile Nael

United States Ugo Ugochukwu

 Mexico Ernesto Rivera
Hitech Japan Jin Nakamura Korea, Republic of Michael Shin Ireland Fionn McLaughlin
MP

Finland Tukka Taponen

 Italy Argentina Mattia Colnaghi France Alessandro Giusti
Van Amersfoort Spain Bruno del Pino Japan Hiyu Yamakoshi

Mexico Jesse Carrasquedo Jr
Rodin

Singapore Christian Ho 

Italy Brando Badoer

Brazil Pedro Clerot
Aix United States Brad Benavides Sri Lanka Yevan David Brazil Fernando Barrichello
Dams

Italy Nicola Lacorte

 China Gerrard Xie

Thailand Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes este año

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior F2 en Spa - Camara gana y Tsolov salva un podio - Resumen y resultados

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso

Muere a los 21 años el expiloto de Fórmula 3 Zdeněk Chovanek

FIA F3
FIA F3
Muere a los 21 años el expiloto de Fórmula 3 Zdeněk Chovanek

Por qué Aston Martin insiste en que el AMR26B es una revolución y no una mejora

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Por qué Aston Martin insiste en que el AMR26B es una revolución y no una mejora

Alonso revela por qué estos meses no han sido los más frustrantes de su carrera

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Alonso revela por qué estos meses no han sido los más frustrantes de su carrera

Últimas noticias

Horarios de F2 y F3 en Hungría 2026 y cómo ver las carreras

FIA F2
F2 FIA F2
Hungaroring
Horarios de F2 y F3 en Hungría 2026 y cómo ver las carreras

Cinco cosas en las que fijarse en el GP de Hungría de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Cinco cosas en las que fijarse en el GP de Hungría de F1

Ferrari llama a la calma pese a un Hungaroring ideal para el SF-26

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Ferrari llama a la calma pese a un Hungaroring ideal para el SF-26

Prodrive busca nuevo fabricante para continuar en el Dakar tras la salida de Dacia

Dakar
DAKR Dakar
Prodrive busca nuevo fabricante para continuar en el Dakar tras la salida de Dacia