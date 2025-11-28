Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Previo
Fórmula 1 GP de Qatar

A qué hora fue la clasificación sprint de F1 el viernes en Qatar y cómo ver

Mira a qué hora fue el viernes la clasificación shootout de F1 en el GP de Qatar 2025 en Losail, penúltimo evento del año y último con formato al sprint.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

El viernes 28 de noviembre arrancó el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1 y ya desde el primer día tuvimos fuego real en el Circuito Internacional de Losail, ya que es un evento con formato al sprint y tras la Práctica, se llevó a cabo la clasificación shootout. Estos fueron los horarios del viernes.

¿Qué pasó en la quali sprint?:

A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025

  • A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 en España: a las 18:30h
  • A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 en México: a las 11:30h
  • A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar  de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 12:30h
  • A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 en Venezuela y Bolivia: a las 13:30h
  • A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: a las 14:30h

Después de una única sesión de entrenamientos libres, los pilotos y equipos se enfrentaron a la primera clasificación del fin de semana en Qatar, una clasificación al sprint que se disputó el viernes a las 20:30 hora local, cuando en España eran las 18:30h de la tarde.

Al ser un evento nocturno, en los países de Latinoamérica también tuvieron horarios cómodos del viernes, ya que la clasificación shootout arrancó a las 11:30h en México, a las 12:30h en Perú, a las 13:30h en Venezuela y a las 14.30h en Argentina o Uruguay.

La sesión clasificatoria del viernes contó con una SQ1 de 12 minutos donde los pilotos estuvieron obligados a utilizar un único juego de neumáticos medios, al igual que en la SQ2 de 10 minutos, tras la cual se dispiutó la SQ3 con los 10 pilotos más rápidos durante 8 minutos de acción.

Todo sobre los fin de semana al sprint:

A qué hora fue la Práctica (o FP1) del GP de Qatar 2025 de F1

  • A qué hora fue la Práctica del GP de Qatar de F1 2025 en España: a las 14:30h
  • A qué hora fue la Práctica del GP de Qatar de F1 2025 en México: a las 07:30h
  • A qué hora fue la Práctica del GP de Qatar de F1 2025 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 08:30h
  • A qué hora fue la Práctica del GP de Qatar de F1 2025 en Venezuela y Bolivia: a las 09:30h
  • A qué hora fue la Práctica del GP de Qatar de F1 2025 en Argentina Chile, Paraguay y Uruguay: a las 10:30h

Antes de la clasificación corta de este viernes, la primera y única sesión de entrenamientos libres, conocida como 'Práctica', se llevó a cabo a un horario más temprano para Europa y madrugador para Latam.

La P1 de una hora de duración arrancó a las 14:30h en España, cuando según el horario local eran las 16:30h. Mientras que en México tuvieron que despertarse a las 07:30h de la mañana, en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá a las 08:30h, en Bolivia y Venezuela a las 09:30h, mientras que en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay era un poco más tarde: las 10:30h.

Tras esta sesión de libres de hoy, los coches entraron en régimen de parque cerrado, que hay que recordar que volverá a abrirse el sábado por la tarde tras la carrera al sprint por si los equipos quieren hacer cambios de configuración en sus coches antes de la clasificación para el gran premio del domingo.

Horarios completos:

Cómo se pudo ver por la TV la qualy sprint del GP de Qatar 2025 de F1

País

Dónde ver hoy la F1, la qualy sprint de Qatar

España Spain

DAZN F1

(Clasificación sprint 18:30h)

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

(Qualy sprint de Qatar 11:30h)

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

(Qualy sprint de Qatar 12:30h)

México Mexico

Sky Sports F1

(Qualy sprint de Qatar 11:30h)

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

 

Disney+ Premium

(Qualy sprint de Qatar 13:30h)

Argentina Argentina

Disney+ Premium
FOX Sports Argentina

(Qualy sprint de Qatar 14:30h)

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

(Qualy sprint de Qatar 14:30h)

Para seguir en vivo y en directo la clasificación sprint o clasificación shootout del Gran Premio de Qatar, en España hubo que seguir el formato habitual, es decir, sintonizar DAZNF1, ya sea en su plataforma o contratando los servicios de cualquier operador que cuenta con dicho canal en su oferta.

En Latinoamérica, es Dinsey+ quien posee los derechos de la Fórmula 1 en la mayoría de países, aunque en Argentina los comparte con FOX Sports Argentina, mientras que en México son de Sky Sports F1 en exclusiva desde hace unas cuantas semanas.

También te recordamos que en Motorsport.com pudiste seguir tanto la sesión de prácticas como la clasificación corta este viernes con un directo, noticias, declaraciones, vídeos, fotos y más.

Así llega el campeonato de pilotos de F1 2025 a Qatar; ¡mundial en juego!

Mundial de pilotos de F1 2025: Norris, Piastri y Verstappen se la juegan

Pos Piloto Puntos Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Italy Monaco Spain Canada Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 United KingdomL. NorrisMcLaren F1 390 25/1 19 18/2 15/3 12/4 26 18/2 25/1 18/2 - 25/1 25/1 24 25/1 - 18/2 6/7 15/3 18 25/1 33 - - -
2 AustraliaO. PiastriMcLaren F1 366 2/9 32 15/3 25/1 25/1 32 15/3 15/3 25/1 12/4 18/2 18/2 32 18/2 25/1 15/3 - 12/4 10 10/5 10 - - -
3 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 366 18/2 18 25/1 8/6 18/2 12 25/1 12/4 1/10 18/2 - 10/5 20 2/9 18/2 25/1 25/1 18/2 33 15/3 20 25/1 - -
4 United KingdomG. RussellMercedes 294 15/3 20 10/5 18/2 10/5 20 6/7 - 12/4 25/1 10/5 1/10 10 15/3 12/4 10/5 18/2 25/1 15 6/7 18 18/2 - -
5 MonacoC. LeclercFerrari 226 4/8 4 12/4 12/4 15/3 6 8/6 18/2 15/3 10/5 15/3 - 20 12/4 - 12/4 2/9 8/6 19 18/2 4 12/4 - -
6 United KingdomL. HamiltonFerrari 152 1/10 8 6/7 10/5 6/7 10 12/4 10/5 8/6 8/6 12/4 12/4 6 - - 8/6 4/8 4/8 17 4/8 2 4/8 - -
7 ItalyA. AntonelliMercedes 137 12/4 10 8/6 - 8/6 10 - - - 15/3 - - - 1/10 - 2/9 12/4 10/5 1 8/6 25 15/3 - -
8 ThailandA. AlbonWilliams 73 10/5 6 2/9 - 2/9 10 10/5 2/9 - - - 4/8 8 - 10/5 6/7 - - 3 - - - - -
9 FranceI. HadjarRacing Bulls 51 - - 4/8 - 1/10 - 2/9 8/6 6/7 - - - 1 - 15/3 1/10 1/10 - - - 4 8/6 - -
10 GermanyN. HulkenbergSauber F1 Team 49 6/7 - - - - - - - 10/5 4/8 2/9 15/3 - - - - - - 4 - 2 6/7 - -
11 SpainC. SainzWilliams 48 - 1 - - 4/8 2 4/8 1/10 - 1/10 - - 3 - - - 15/3 1/10 6 - - 10/5 - -
12 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 41 - 4 1/10 1/10 - - - - - - - - 2 - 8/6 - - 2/9 2 12/4 8 1/10 - -
13 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 40 - - - - - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 - 10/5 4/8 - - 6/7 1 - 3 - - -
14 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 36 - - - - - - - 4/8 - - 8/6 - 4 4/8 - - 10/5 - - - 6 - - -
15 FranceE. OconHaas F1 Team 32 - 10 - 4/8 - - - 6/7 - 2/9 1/10 - 4 - 1/10 - - - - 2/9 - 2/9 - -
16 CanadaL. StrollAston Martin Racing 32 8/6 2 - - - 4 - - - - - 6/7 - 6/7 6/7 - - - - - - - - -
17 JapanY. TsunodaRed Bull Racing 28 - 3 - 2/9 - 4 1/10 - - - - - - - 2/9 - 8/6 - 8 - - - - -
18 FranceP. GaslyAlpine 22 - - - 6/7 - 1 - - 4/8 - - 8/6 1 - - - - - - - 2 - - -
19 BrazilG. BortoletoSauber F1 Team 19 - - - - - - - - - - 4/8 - 2 8/6 - 4/8 - - - 1/10 - - - -
20 ArgentinaF. ColapintoAlpine   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 AustraliaJ. DoohanAlpine   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de constructores de F1 2025: Mercedes busca sellar el subcampeonato

Equipos

Pos Equipos Puntos Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Italy Monaco Spain Canada Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates  
1 United KingdomMcLaren F1 756 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 43 43 56 43 25 33 6 27 28 35 43 - - -  
2 GermanyMercedes 431 27 30 18 18 18 30 6 - 12 40 10 1 10 16 12 12 30 35 16 14 43 33 - -  
3 AustriaRed Bull Racing 391 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 - 10 20 2 20 25 33 18 41 15 20 25 - -  
4 ItalyFerrari 378 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 27 12 26 12 - 20 6 12 36 22 6 16 - -  
5 United KingdomWilliams 121 10 7 2 - 6 12 14 3 - 1 - 4 11 - 10 6 15 1 9 - - 10 - -  
6 ItalyRacing Bulls 90 - 3 4 - 1 - 2 12 6 - 8 - 5 4 15 1 11 - - - 10 8 - -  
7 United StatesHaas F1 Team 73 - 14 1 5 - - - 6 - 2 1 - 6 - 9 - - 2 2 14 8 3 - -  
8 United KingdomAston Martin Racing 72 8 2 - - - 4 - - 2 6 6 8 - 16 10 - - 6 1 - 3 - - -  
9 SwitzerlandSauber F1 Team 68 6 - - - - - - - 10 4 6 15 2 8 - 4 - - 4 1 2 6 - -  
10 FranceAlpine 22 - - - 6 - 1 - - 4 - - 8 1 - - - - - - - 2 - - -  

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Los actuales equipos de la F1 avisan: ¡No subestimes a Cadillac!
Siguiente artículo Por qué la nueva reestructuración de Aston Martin F1 podría ser solo temporal

Mejores comentarios
Juanjo Sáez
Más de
Juanjo Sáez
Alonso: "Son 24 años de experiencia y 44 de edad, ya me conozco todo"

Alonso: "Son 24 años de experiencia y 44 de edad, ya me conozco todo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Alonso: "Son 24 años de experiencia y 44 de edad, ya me conozco todo"
Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar
Goethe roba a Fornaroli la pole de F2 en Qatar; Crawford 15º y Browning 18º

Goethe roba a Fornaroli la pole de F2 en Qatar; Crawford 15º y Browning 18º

FIA F2
FIA F2
Losail
Goethe roba a Fornaroli la pole de F2 en Qatar; Crawford 15º y Browning 18º
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025

Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025
'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla

'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla
McLaren F1
Más de
McLaren F1
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"
GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla
Por qué debería haber tolerancia cero con las infracciones técnicas en la F1

Por qué debería haber tolerancia cero con las infracciones técnicas en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué debería haber tolerancia cero con las infracciones técnicas en la F1

Últimas noticias

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros