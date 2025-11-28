A qué hora fue la clasificación sprint de F1 el viernes en Qatar y cómo ver

El viernes 28 de noviembre arrancó el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1 y ya desde el primer día tuvimos fuego real en el Circuito Internacional de Losail, ya que es un evento con formato al sprint y tras la Práctica, se llevó a cabo la clasificación shootout. Estos fueron los horarios del viernes.

A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025

A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 en España : a las 18:30h

A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 en México: a las 11:30h

A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : a las 12:30h

A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 en V enezuela y Bolivia: a las 13:30h

A qué hora fue la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: a las 14:30h

Después de una única sesión de entrenamientos libres, los pilotos y equipos se enfrentaron a la primera clasificación del fin de semana en Qatar, una clasificación al sprint que se disputó el viernes a las 20:30 hora local, cuando en España eran las 18:30h de la tarde.

Al ser un evento nocturno, en los países de Latinoamérica también tuvieron horarios cómodos del viernes, ya que la clasificación shootout arrancó a las 11:30h en México, a las 12:30h en Perú, a las 13:30h en Venezuela y a las 14.30h en Argentina o Uruguay.

La sesión clasificatoria del viernes contó con una SQ1 de 12 minutos donde los pilotos estuvieron obligados a utilizar un único juego de neumáticos medios, al igual que en la SQ2 de 10 minutos, tras la cual se dispiutó la SQ3 con los 10 pilotos más rápidos durante 8 minutos de acción.

A qué hora fue la Práctica (o FP1) del GP de Qatar 2025 de F1

A qué hora fue la Práctica del GP de Qatar de F1 2025 en España : a las 14:30h

A qué hora fue la Práctica del GP de Qatar de F1 2025 en México: a las 07:30h

A qué hora fue la Práctica del GP de Qatar de F1 2025 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : a las 08:30h

A qué hora fue la Práctica del GP de Qatar de F1 2025 en Venezuela y Bolivia: a las 09:30h

A qué hora fue la Práctica del GP de Qatar de F1 2025 en Argentina Chile, Paraguay y Uruguay: a las 10:30h

Antes de la clasificación corta de este viernes, la primera y única sesión de entrenamientos libres, conocida como 'Práctica', se llevó a cabo a un horario más temprano para Europa y madrugador para Latam.

La P1 de una hora de duración arrancó a las 14:30h en España, cuando según el horario local eran las 16:30h. Mientras que en México tuvieron que despertarse a las 07:30h de la mañana, en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá a las 08:30h, en Bolivia y Venezuela a las 09:30h, mientras que en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay era un poco más tarde: las 10:30h.

Tras esta sesión de libres de hoy, los coches entraron en régimen de parque cerrado, que hay que recordar que volverá a abrirse el sábado por la tarde tras la carrera al sprint por si los equipos quieren hacer cambios de configuración en sus coches antes de la clasificación para el gran premio del domingo.

Cómo se pudo ver por la TV la qualy sprint del GP de Qatar 2025 de F1

País Dónde ver hoy la F1, la qualy sprint de Qatar España DAZN F1 (Clasificación sprint 18:30h) Costa Rica Belice El Salvador Disney+ Premium (Qualy sprint de Qatar 11:30h) Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ Premium (Qualy sprint de Qatar 12:30h) México Sky Sports F1 (Qualy sprint de Qatar 11:30h) Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana

Disney+ Premium (Qualy sprint de Qatar 13:30h) Argentina Disney+ Premium

FOX Sports Argentina (Qualy sprint de Qatar 14:30h) Uruguay Paraguay Chile Disney+ Premium (Qualy sprint de Qatar 14:30h)

Para seguir en vivo y en directo la clasificación sprint o clasificación shootout del Gran Premio de Qatar, en España hubo que seguir el formato habitual, es decir, sintonizar DAZNF1, ya sea en su plataforma o contratando los servicios de cualquier operador que cuenta con dicho canal en su oferta.

En Latinoamérica, es Dinsey+ quien posee los derechos de la Fórmula 1 en la mayoría de países, aunque en Argentina los comparte con FOX Sports Argentina, mientras que en México son de Sky Sports F1 en exclusiva desde hace unas cuantas semanas.

También te recordamos que en Motorsport.com pudiste seguir tanto la sesión de prácticas como la clasificación corta este viernes con un directo, noticias, declaraciones, vídeos, fotos y más.

Así llega el campeonato de pilotos de F1 2025 a Qatar; ¡mundial en juego!

Mundial de pilotos de F1 2025: Norris, Piastri y Verstappen se la juegan

Mundial de constructores de F1 2025: Mercedes busca sellar el subcampeonato

Equipos

Pos Equipos Puntos 1 McLaren F1 756 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 43 43 56 43 25 33 6 27 28 35 43 - - - 2 Mercedes 431 27 30 18 18 18 30 6 - 12 40 10 1 10 16 12 12 30 35 16 14 43 33 - - 3 Red Bull Racing 391 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 - 10 20 2 20 25 33 18 41 15 20 25 - - 4 Ferrari 378 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 27 12 26 12 - 20 6 12 36 22 6 16 - - 5 Williams 121 10 7 2 - 6 12 14 3 - 1 - 4 11 - 10 6 15 1 9 - - 10 - - 6 Racing Bulls 90 - 3 4 - 1 - 2 12 6 - 8 - 5 4 15 1 11 - - - 10 8 - - 7 Haas F1 Team 73 - 14 1 5 - - - 6 - 2 1 - 6 - 9 - - 2 2 14 8 3 - - 8 Aston Martin Racing 72 8 2 - - - 4 - - 2 6 6 8 - 16 10 - - 6 1 - 3 - - - 9 Sauber F1 Team 68 6 - - - - - - - 10 4 6 15 2 8 - 4 - - 4 1 2 6 - - 10 Alpine 22 - - - 6 - 1 - - 4 - - 8 1 - - - - - - - 2 - - -