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Fórmula 1
A qué hora es la FP1 y la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo ver
¡La Fórmula 1 llega a México! Mira y apunta los horarios y la forma de ver toda la acción del viernes (Libres 1 y Libres 2) del Gran Premio de México de la F1 2026.
Juanjo Sáez
Editado: 29 oct 2026, 16:03
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Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
¡Llegó la F1ESTA! Un año más, el Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir a la Fórmula 1, con un Gran Premio de México que este viernes 30 de octubre de 2026 se pondrá en marcha con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.
Mira los horarios de la FP1 y la FP2 tanto para España como en hora local, así como la manera de verlo por televisión u online desde cualquier sitio de habla hispana.
A qué hora son los Libres 1 del GP de México de F1 2026 en España
- A qué hora son los Entrenamientos Libres 1 (FP1) en España: de 19:30h a 20:30h.
- Horario local de México: de 12:30h a 13:30h.
Debido a la diferencia horaria de cinco horas entre España y Ciudad de México, la primera sesión de prácticas arrancará en el horario habitual local (12:30h), cuando en España ya sean las 19:30h de la tarde del viernes.
Esta primera sesión de entrenamientos será clave para configurar los coches en una pista en la que la altitud tendrá una especial relevancia, especialmente en cuanto a la unidad de potencia y la refrigeración se refiere.
A qué hora son los Libres 2 del GP de México de F1 2026 en España
- A qué hora son los Entrenamientos Libres 2 (FP2) en España: de 23:00h a 00:00h
- Horario local de México: de 16:00h a 17:00h.
Los segundos entrenamientos libres (FP2) del viernes serán todavía más tarde, ya que arrancarán a las 16:00 hora local, por lo que en España empezarán ya cuando sean las 23:00h de la noche, con una bandera a cuadros que se mostrará a las 00:00h de la madrugada del sábado.
Horarios completos:
Cómo se puede ver la FP1 y la FP2 de F1 en México por TV y online
- España: DAZN F1
- México: Sky Sports, disponible mediante Sky e Izzi, además de F1 TV.
- Argentina: FOX Sports y ESPN a través de Disney+.
- Resto de Latinoamérica: ESPN y Disney+, según el territorio y el plan contratado.
La manera de ver la acción del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez no cambia. Es decir, para ver la FP1 y la FP2 del GP de México habrá que tener contratados los servicios de DAZN F1, ya sea con su propia suscripción u otras operadoras.
En Latinoamérica casi todos los países dependen de ESPN a través de Dinsey+, aunque en Argentina están compartidos con FOX Sports. Y, en el país anfitrión, México, los entrenamientos se verán por Sky Sports (Sky e Izzi).
F1 TV también es una opción para todos los países de Latinoamérica.
También te recordamos que en Motorsport.com podrás seguir todo lo que suceda en México, con directos, noticias, declaraciones, vídeos, fotos y mucho más.
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Cuándo son los Libres 3, la clasificación y la carrera de México
Tras la jornada del viernes, faltarán por disputarse los últimos entrenamientos del GP de México, una FP3 que será el sábado a las 11:30 hora local y 18:30h de España. Después, llegará la clasificación, que arrancará con la Q1 a las 15:00 hora local y 22:00h de la España peninsular.
La carrera que podrá punto y final al fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez empezará a las 14:00h de México, cuando en España sean las 21:00h de la noche.
Así llega el mundial de F1 al GP de México 2026
Todas las miradas estarán puestas este fin de semana en Andrea Kimi Antonelli, ya que aquí tendrá su segundo 'match ball' de la temporada para convertirse en el campeón del mundo de la Fórmula 1 en 2026, siendo además el más joven de la historia en conseguirlo.
Clasificación de pilotos:
Pos Piloto Puntos 1 A. AntonelliMercedes 365 2 G. RussellMercedes 242 3 L. HamiltonFerrari 241 4 M. VerstappenRed Bull 236 5 C. LeclercFerrari 233 6 L. NorrisMcLaren 211 7 O. PiastriMcLaren 144 8 I. HadjarRed Bull 105 9 L. LawsonRacing Bulls 77 10 P. GaslyAlpine 42 11 A. LindbladRacing Bulls 38 12 F. ColapintoAlpine 27 13 O. BearmanHaas F1 23 14 N. HulkenbergAudi 13 15 G. BortoletoAudi 10 16 E. OconHaas F1 7 17 F. AlonsoAston Martin 7 18 C. SainzWilliams 7 19 A. AlbonWilliams 5 20 Y. TsunodaRacing Bulls 1 21 L. StrollAston Martin 0 22 V. BottasCadillac 0 23 S. PérezCadillac 0
Clasificación de equipos:
Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 607 2 Ferrari 474 3 Red Bull 355 4 McLaren 355 5 Racing Bulls 102 6 Alpine 69 7 Haas F1 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0
Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
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