Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alonso lleva el "Día de Muertos" a su casco para México: ¡así es la calavera que llevará!

Fernando Alonso estrenará en el GP de México un casco con una llamativa calavera para celebrar la ampliación del acuerdo con Pepperstone, de la que será embajador global a partir de 2027.

Pol Hermoso

Publicado: 28 oct 2026, 16:15

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Hay muchas formas de anunciar un acuerdo comercial en la Fórmula 1. Un comunicado, unas declaraciones de rigor, una foto estrechando manos… Fernando Alonso lo celebrará con una calavera en la nuca. Bastante más fácil de recordar, desde luego.

El asturiano estrenará casco en el GP de México, donde Aston Martin y Pepperstone celebrarán la ampliación de su colaboración. La compañía de servicios de trading online, socia del equipo desde 2025, también ha fichado al bicampeón como embajador global a partir de 2027. Y para presentar esa nueva relación, toca cambiar de decoración.

Eso sí, sin perder del todo las señas de identidad. El azul y el amarillo siguen ahí, pero esta vez comparten espacio con motivos geométricos, líneas en tonos turquesa y una protagonista que se lleva buena parte de las miradas: una gran calavera en la zona posterior.

Parte trasera del casco de Fernando Alonso en México

El dibujo recuerda a las calaveras decoradas del Día de Muertos mexicano, con detalles blancos y amarillos sobre una base azul, los dientes bien marcados y el logotipo de Pepperstone integrado en la frente. Un guiño al país anfitrión que convierte la trasera en la parte más llamativa del conjunto. Habrá que verlo también de espaldas.

En los laterales, el amarillo gana protagonismo y sirve de escaparate para el nombre del patrocinador, rodeado de un entramado de figuras geométricas**. Por delante manda el azul, con una zona superior más oscura y una visera que completa un diseño bastante reconocible como suyo. Tiene novedad, pero sigue teniendo apellido.**

A estas alturas, los cascos especiales casi forman parte del equipaje obligatorio de un gran premio. Cuesta sorprender entre tantas ediciones, homenajes y cambios de colores. Este, al menos, deja un detalle al que agarrarse: esa sonrisa de calavera.

Un casco para dar la bienvenida a otro papel

Parte delantera del casco de Fernando Alonso en México

Detrás de la pintura hay una relación comercial que crece. Pepperstone ampliará también su presencia en el AMR26, con mayor visibilidad en el halo, los laterales del chasis y la aleta. La empresa señala Latinoamérica como una región importante para su expansión; México ofrece el escenario para celebrarlo.

Alonso, por su parte, pone el acento en la experiencia: "A lo largo de mi carrera he aprendido que nunca dejas de buscar formas de mejorar, ya sea comprendiendo el coche, analizando datos o tomando decisiones bajo presión".

"Estoy ilusionado por convertirme en embajador global de Pepperstone y celebrar la colaboración con un casco especial en México este fin de semana", añade.

El anuncio ya tiene su foto. Y, sobre todo, su calavera.

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