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Fórmula 1 GP de México

Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más

Apunta los horarios del GP de México de F1 2026 en el Hermanos Rodríguez el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre, mira cómo verlo y más.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 26 oct 2026, 10:32

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

La Fórmula 1 continúa su triplete por el continene americano y sin pausa tras Estados Unidos pasa a México para el GP de Ciudad de México 2026, que se disputará el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre como 16ª ronda del campeonato 2026.

Apunta aquí los horarios de cada sesión, cómo verlo y mucho más, para un fin de semana donde el mundial de pilotos puede quedar ya definitivamente sentenciado y coronaría a Andrea Kimi Antonelli como el campeón del mundo más joven de la historia de la categoría.

Horarios del GP de México de F1 2026 para España

Sesión Día Hora España Hora en MÉXICO Entrenamientos Libres 1 Viernes 30 octubre 19:30h 12:30h Entrenamientos Libres 2 Viernes 30 octubre 23:00h 16:00h Entrenamientos Libres 3 Sábado 31 octubre 18:30h 11:30h Clasificación Sábado 31 octubre 22:00h 15:00h Carrera (56 vueltas) Domingo 1 noviembre 21:00h 14:00h

Después de que España cambiara la hora, hay una diferencia de siete horas entre México y España, por lo que las sesiones del GP de Ciudad de México 2026 de F1 son en horario más o menos habitual para el país anfitrión pero de tarde/noche para el nuestro.

La actividad en pista empezará el viernes 30 de octubre con las dos primeras sesiones de libres, la FP1 a las 12:30h locales y 19:30h de España y la FP2 a las 16:00h locales y 23:00h de España. Aún habrá otra sesión de libres el sábado 31 de octubre, la FP3 de México, a las 11:30h de allí y 18:30h de España.

La clasificación del GP de Ciudad de México de F1 2026 es el sábado 31 de octubre a las 15:00h locales y 22:00h de España, para formar la parrilla para la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La carrera del GP de Ciudad de México de F1 2026 es el domingo 1 de noviembre a las 14:00h locales y 21:00h de España.

Los aficionados de Sergio Pérez tendrán que seguir los horarios locales, como es obvio, mientras que los de Franco Colapinto tendrán la FP1 y FP2 el viernes a las 15:30h y 19:00h, la FP3 el sábado a las 14:30h, la clasificación el sábado a las 18:00h y la carrera, el domingo a las 17:00h.

Sin Fórmula 3, Fórmula 2 ni F1 Academy, junto a la Fórmula 1 en México compiten el mismo fin de semana la GTM Super Copa, la Formula 4 NACAM Championship y se celebra el Masters Historic. Consulta aquí todos los horarios.

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Así pues... ¿a qué hora es la F1 en México el domingo?

La sexta edición del GP de Ciudad de México de F1 (se llama así desde 2021) o la 26ª carrera de F1 en Ciudad de México, será el domingo 1 de noviembre a las 14:00h locales y 21:00h de España.

Coincidirá con el 'Día de los Santos', antes del 'Día de Muertos', muy famoso en México, por lo que no se descarta la aparición de diversas catrinas y... ¿el regreso de Fermín la Calaca?

Fernando Alonso, equipo Alpine F1 y Fermín La Calaca

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Cómo ver el GP de México de F1 2026 por la tele en España y Latam

País o países CÓMO ver la F1 del GP de México España DAZN F1 México Izzi Argentina FOX Sports Argentina y ESPN vía Disney+ Colombia, Perú, Ecuador y Panamá ESPN vía Disney+ Venezuela y Bolivia ESPN vía Disney+ Chile, Uruguay y Paraguay ESPN vía Disney+ Costa Rica, Guatemala, El Salvador y otros países de Centroamérica ESPN vía Disney+

El GP de Ciudad de México de F1 solo podrá verse legalmente en España en DAZN F1, a la que puedes acceder con suscripción en la propia plataforma, o con los paquetes donde se incluye en Movistar + o Vodafone TV.

En México, los aficionados locales podrán ver el GP de Ciudad de México 2026 si tienen contratado Izzi o Sky.

En Argentina, se podrá ver el GP de México en ESPN vía Disney + o en Fox Sports Argentina.

En el resto de países de Latinoamérica, para ver la F1 debe ser por ESPN mediante Disney +, y en todos se puede acceder a F1TV, el servicio de pago y en inglés de la propia categoría, algo que en España no está disponible.

Y como no puede ser de otra manera, te recomendamos nuestra web y nuestra app, Motorsport.com, porque vivirás el GP de Ciudad de México como si estuvieras allí.

Qué pilotos ya han ganado en F1 en México

De 25 ediciones del GP de México y GP de Ciudad de México de F1, nunca un piloto ha ganado más veces que Max Verstappen allí, con cinco victorias. Luego empatan a dos victorias en México Jim Clark, Nigel Mansell, Alain Prost y Lewis Hamilton. De la actual parrilla en el Autódromo Hermanos Rodríguez solo ha ganado además de Hamilton y Verstappen el español Carlos Sainz, en 2024, y Lando Norris, en 2025.

En cuanto a poles en México, ningún piloto logró más que Jim Clark, con cuatro, y de hecho de la parrilla actual el piloto con más pole position en el Hermanos Rodríguez es Leclerc, con dos, por una de Hamilton, una de Verstappen, una de Sainz y otra de Norris.

En podios en México, Hamilton y Verstappen lideran con seis. También han subido al podio del Hermanos Rodríguez Valtteri Bottas y Charles Leclerc tres veces, Sergio Pérez y Lando Norris dos veces y Sainz una.

El circuito de la carrera de F1 en México, el Autódromo Hermanos Rodríguez

ElAutodromo Hermanos Rodriguez se encuentra al este de la capital de México, actualmente llamada Ciudad de México está a 2.250 metros sobre el nivel del mar y tiene una longitud de 4.304 kilómetros. Tiene 17 curvas (7 a izquierdas, 10 a derechas), en la que el acelerador se pisa a fondo durante más o menos el 54 % de la vuelta.

La pista se fundó en 1959 y entró por primera vez en el calendario de F1 en 1963. Salió de la Fórmula 1 tras la edición de 1992, pero volvió a lo grande en 2015 con un diseño diferente, ya sin la famosa curva peraltada del circuito histórico.

Desde su regreso, ha sido elegido en varias ocasiones como el mejor gran premio de la temporada por su ambiente y su organización, y cuenta con una de las zonas más admiradas del calendario, el Foro Sol, con sus gradas tipo estadio de fútbol (lo fue de béisbol...).

Como ya hemos comentado, desde 1963 hasta 2019 se llamó GP de México y desde 2021 GP de Ciudad de México, por lo que hay quien dice que hubo 20 ediciones de GP de México y llevamos cinco de GP de Ciudad de México, en lugar de 25 de México.

A cuántas vueltas es la carrera del GP de México de F1 2026

La carrera del GP de Ciudad de México 2026 de F1 será a 71 vueltas al Autódromo Hermanos Rodríguez, y como tiene una longitud de 4.304 kilómetros, los pilotos completarán 305,584 kilómetros en carrera.

Si no es una carrera tan interrumpida como la de 2022, el GP de Ciudad de México de F1 suele durar una hora y 38 o 40 minutos. Norris ganó en 2025 (para ponerse líder, y ya no soltarlo hasta llevarse el título) en una hora y 37 minutos.

Cómo llega el mundial de F1 2026 a México

Campeonato de pilotos (aquí la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1º A. AntonelliMercedes 365 2º G. RussellMercedes 242 3º L. HamiltonFerrari 241 4º M. VerstappenRed Bull 236 5º C. LeclercFerrari 233 6º L. NorrisMcLaren 211 7º O. PiastriMcLaren 144 8º I. HadjarRed Bull 105 9º L. LawsonRacing Bulls 77 10º P. GaslyAlpine 42

Campeonato de constructores (aquí la tabla completa)

Pos Equipos Puntos 1º Mercedes 607 2º Ferrari 474 3º Red Bull 355 4º McLaren 355 5º Racing Bulls 102

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