Análisis

Fórmula 1 GP de México

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de México de F1

La F1 aterriza en México con dos títulos a punto de decidirse, Ferrari buscando revancha, Red Bull con deberes pendientes y mucho más. Cinco claves de un fin de semana que promete.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 28 oct 2026, 16:57

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La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el siempre popular Gran Premio de México, apenas siete días después de que Andrea Kimi Antonelli arrasara en Austin para llevarse la victoria.

Fue el noveno triunfo de la temporada 2026 para el piloto de Mercedes, que dominó desde la pole en una carrera marcada principalmente por la estrategia, en la que Antonelli acertó al apostar por una sola parada.

En el podio le acompañaron Charles Leclerc y Max Verstappen, ambos con estrategias de dos paradas, en la 18ª cita de la temporada.

Tal y como están las cosas, ya solo quedan cinco grandes premios, por lo que el campeonato entra de lleno en su recta final, con la posibilidad de que se decidan los dos títulos en el Autodromo Hermanos Rodriguez.

Estas son las cinco grandes cuestiones a seguir este fin de semana.

Antonelli ya tiene el título prácticamente en el bolsillo

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Probablemente haya más posibilidades de que Pastor Maldonado regrese a la Fórmula 1 que de que Antonelli no se proclame campeón del mundo este fin de semana. La joven sensación de 20 años ha arrasado con la competencia y cuenta con una ventaja de 123 y 124 puntos, respectivamente, sobre los dos únicos pilotos que todavía tienen opciones matemáticas de arrebatarle el título: George Russell y Lewis Hamilton.

Y eso cuando solo quedan 125 puntos en juego en la temporada 2026, siempre que se disputen las carreras de Oriente Medio. Por tanto, al piloto de Mercedes le basta con terminar noveno o mejor para conquistar su primera corona. De hecho, es bastante probable que Antonelli se proclame campeón en México incluso aunque termine fuera de los puntos, ya que para evitarlo Russell o Hamilton tendrían que ganar la carrera, algo que, viendo el rendimiento actual, parece bastante improbable.

Los cálculos para que salga campeón:

Así pues, todo apunta a que este será el fin de semana de la coronación de Antonelli. Y será un título más que merecido. Desde la segunda cita del campeonato, en China, el italiano ha estado un escalón por encima del resto, sumando nueve victorias, 15 podios y siete poles, prácticamente sin cometer errores al volante del W17, mientras que los problemas han sido una constante al otro lado del garaje, con Russell.

Antonelli se convertirá en el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1, superando por tres años el récord que estableció Sebastian Vettel en 2010. Y pocos dudan de que llegarán más títulos.

— Ed Hardy

¿Y qué pasa con el Mundial de Constructores?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Antonelli está a punto de darle a Mercedes su primer título de pilotos desde que Hamilton conquistó su séptima corona en 2020, igualando entonces el récord histórico. Sin embargo, la espera de las Flechas Plateadas para volver a ganar el Mundial de Constructores es algo más corta, ya que su último campeonato llegó en 2021, antes de cuatro años de dificultades durante la era del efecto suelo.

Pero, tal y como se esperaba, Mercedes supo interpretar a la perfección el cambio reglamentario de 2026, gracias principalmente a su unidad de potencia, extremadamente eficiente. El equipo alemán arrancó la temporada como un tiro, ganando los seis primeros grandes premios desde la pole.

Posteriormente, otros equipos como Ferrari, McLaren y Red Bull consiguieron recortar distancias gracias a sus actualizaciones e incluso lograron sus propias victorias, pero nunca lo suficiente como para poner realmente en peligro la superioridad y regularidad de Mercedes.

De cara a México, la escudería alemana cuenta con 133 puntos de ventaja sobre Ferrari, segunda clasificada, cuando todavía quedan 215 en juego, una cifra que se reducirá a 172 después de este fin de semana. Por tanto, matemáticamente es posible que Mercedes conquiste su noveno Mundial de Constructores en México, donde se repartirán 43 puntos, aunque parece poco probable.

Para conseguirlo, Mercedes tendría que sumar 39 puntos más que Ferrari, lo que le obligaría a terminar primero y segundo o, como mínimo, primero y tercero. Si consigue un doblete, Ferrari no podría sumar más de cuatro puntos, mientras que, en el segundo escenario, la escudería italiana tendría que quedarse en dos puntos o menos para que el campeonato quedara sentenciado en Ciudad de México.

Así pues, el escenario más probable es que Mercedes conquiste el título el próximo fin de semana en Interlagos.

— Ed Hardy

¿Será México para Russell lo que fue para Rosberg una década después?

George Russell, Mercedes

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Lewis Hamilton ganó el mundial de la F1 2015 con cierta facilidad gracias a un Mercedes superior con el que superó a su compañero, y se proclamó matemáticamente campeón en Austin, Texas, en el GP de Estados Unidos, el 25 de octubre. Luego, la F1 sin descanso iba al GP de México, el 1 de noviembre. ¿Os suena? Vale, Antonelli aún no es campeón, aunque está cerca, pero también ganó el 25 de octubre en Austin y ahora disputará la carrera de México el 1 de noviembre.

La única diferencia es esa, que a Antonelli le faltan dos puntos (le basta ser noveno el domingo o que no gane Russell) y Hamilton ya era campeón al llegar a México, pero si nos fijamos en sus respectivos compañeros la situación es similar. Nico Rosberg ya había perdido el mundial y George Russell ya lo da por perdido, y el alemán, ya sin presión, ganó aquella carrera de México, y las dos siguientes, para cerrar el 2015 de manera exitosa. Luego, empezó 2016 ganando también las tres primeras carreras para una racha de seis triunfos consecutivos, creando la base para posteriormente llevarse su primer y único campeonato.

¿Podrá emularlo Russell? Ahora que Mercedes parece haber entendido del todo las mejoras de su coche (Antonelli no tuvo rival en Austin), Russell puede aprovechar la complacencia que puede acusar el italiano y empezar a crear un impulso que le lleve a 2027, cuando Mercedes bien podría seguir dominando, ganándole la partida esta vez a su joven vecino de box. ¿Será posible?

-- Jose Carlos de Celis

¿Seguirán los dos grandes problemas de Red Bull?

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Durante los últimos días, Ronald Vording, de Motorsport.com, ha seguido muy de cerca dos problemas que siguen persiguiendo a Red Bull pese a su resurgimiento en la recta final de la temporada: las malas salidas y los fallos técnicos en las comunicaciones por radio.

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Empezando por el primero, se trata de un problema que ha perjudicado a Red Bull durante toda la temporada 2026 y que llevó a Isack Hadjar a asegurar en Austin que el equipo necesita rediseñar su embrague. Sus declaraciones llegaron después de que tanto él como su compañero Max Verstappen perdieran dos y una posición, respectivamente, en la salida.

En cuanto al segundo problema, apareció por primera vez en Singapur con Verstappen, que volvió a sufrirlo en el Circuito de las Américas, donde Hadjar también se vio afectado por primera vez este año.

Por cómo están evolucionando las cosas, cabe esperar que Red Bull siga recibiendo preguntas sobre ambos asuntos, especialmente porque el problema de las salidas es muy complejo y, según el jefe del equipo, Laurent Mekies, probablemente seguirá presente en 2027.

Porque, al margen de estos contratiempos, el ambiente en la escudería austriaca es bastante positivo. Red Bull acaba de superar a McLaren en la lucha por la tercera posición del Mundial de Constructores, mientras que Verstappen encadena seis grandes premios consecutivos subiendo al podio, incluidas dos victorias.

Ganar en Austin no parecía una opción realista, teniendo en cuenta el ritmo de Verstappen con los neumáticos blandos frente a los pilotos que rodaban con los duros. Sin embargo, el simple hecho de que consiguiera terminar en el podio pese a todos los problemas demuestra hasta qué punto ha progresado Red Bull desde el inicio de 2026, cuando era claramente el cuarto mejor equipo.

— Ed Hardy

¿Podrá Ferrari rematar la faena en México después de quedarse a las puertas en Austin?

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Ferrari ha conseguido subir al podio en los últimos tres grandes premios consecutivos y ha sido el equipo que más puntos ha sumado en las dos últimas carreras. ¿La parte negativa? Que su sequía de victorias ya alcanza las nueve carreras. En Austin parecía tenerlo todo a favor para poner fin a esa mala racha, pero volvió a quedarse a las puertas.

El análisis de Fred Vasseur tras la carrera del domingo en el Circuito de las Américas fue que Ferrari había hecho prácticamente todo bien, salvo las vueltas de la Q3. Esos costosos errores del sábado dejaron a Leclerc y Hamilton más atrás de lo esperado en la parrilla y les obligaron a pasar al ataque durante la carrera.

Aun así, Leclerc consiguió terminar segundo y Ferrari se marchó de Austin con buenas sensaciones y nuevas pruebas de que la competitividad del SF-26 ya no depende tanto de las características de cada circuito. Sin embargo, la historia y el prestigio de Ferrari exigen algo más que podios.

¿Será México el escenario de su tercera victoria de 2026?

Situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el Autódromo Hermanos Rodríguez plantea un desafío muy particular. Pero Vasseur confía en que el paquete de su monoplaza está funcionando y considera que la diferencia entre ganar o quedarse a las puertas cada fin de semana depende de pequeños detalles relacionados con la ventana de funcionamiento de los neumáticos y la puesta a punto.

Desde luego, una victoria de Ferrari este domingo en México no es ninguna locura.

— Federico Faturos

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