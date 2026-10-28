Fórmula 1 GP de México

McLaren estrena decoración para el GP de México de F1 implicando a sus fans

El equipo McLaren lucirá una decoración especial este fin de semana en el GP de México 2026 de F1. ¿Te gusta?

Jose Carlos de Celis

Editado: 28 oct 2026, 13:03

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McLaren estrenará decoración este fin de semana en el GP de México de F1, en la 19ª ronda del campeonato 2026, que se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Junto a Velo, que es una marca de su socio principal oficial, BAT, la escudería ha modificado su decoración habitual con una decoración inspirada en sus aficionados.

Desde McLaren explican que el diseño que solo lucirán en México en los coches de Lando Norris y Oscar Piastri "rinde homenaje a la creatividad, la individualidad y la pasión de la Familia Papaya', ya que incluye elementos visuales inspirados en algunas de las ideas más originales enviadas por los seguidores como parte de la campaña 'Live Your Fandom', desarrollada a lo largo de toda la temporada".

Y es que a principios de temporada, McLaren invitó a sus aficionados a expresar sus deseos y las experiencias más originales relacionadas con el mundo de las carreras. Algunas de esas aportaciones se han convertido en diseños estilo 'sticker' que adornan el coche, con ese fondo azulado de los pontones del MCL40.

Ese mismo color, y el efecto 'pegatina' (de hecho como si se estuviera levantando' acompañan también a los dorsales de los pilotos en el coche, el #1 de campeón de Norris y el #81 de Piastri.

Un diseño que también aparecerán en el garaje de McLaren y en otros espacios de la escudería en el Autódromo Hermanos Rodriguez.

Apunta :

Louise McEwen, directora de marketing de McLaren Racing, comentó: "La 'Familia Papaya' está unida por una pasión común por McLaren, y esta decoración especial sitúa sus historias en el centro mismo del equipo. Al integrar ideas individuales en un diseño colectivo, celebramos la creatividad de nuestros seguidores en uno de los escenarios más importantes del automovilismo".

Por su parte Malky Brown, directora global de Contenidos y Alianzas de BAT, señaló: "Cada pegatina narra la historia auténtica del sueño de un fan real; es un recordatorio contundente de que la pasión de los seguidores no sigue un modelo único: es algo personal, creativo y singular para cada persona. A través de la iniciativa 'Live Your Fandom', Velo ayuda a transformar esas historias únicas en momentos inolvidables, otorgándoles un lugar en el corazón del Gran Premio de México".

El equipo inglés, campeón en 2024 y 2025, llega a México después de haber perdido la tercera plaza en el mundial de constructores, donde ahora están empatados con Red Bull pero por detrás al tener mismo número de victorias pero menos segundos puestos.

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