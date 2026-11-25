Fórmula 1 GP de Qatar

Del frío de Las Vega al calor de Qatar: Honda, obligada a ajustar su motor

Honda quiere probar su motor en Qatar, y admite que serán necesarios ciertos ajustes en la unidad de potencia de Aston Martin.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 25 nov 2026, 17:41

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Detalle del Aston Martin AMR26

Foto de: AG Galli

Aston Martin sufrió en Las Vegas un importante revés, con un motor Honda que dejó a sus pilotos incapaces de luchar con nadie más que no fueran los Cadillac, al fondo de la parrilla.

Además, Fernando Alonso no llegó a ver la meta, llevando el coche a boxes tras un par de bloqueos por el freno motor, mientras aseguraba por radio que la unidad de potencia se había roto. Luego, ante los medios, insistió en que seguro que habría que cambiarlo para el próximo fin de semana, aunque las primeras investigaciones de Honda no habían revelado aún el problema.

Y precisamente de cara al GP de Qatar, Honda ha admitido que tendrá que introducir cambios importantes. "Pasamos al GP de Qatar, donde nuestra puesta a punto y el ajuste del motor cambian respecto a la última carrera, ya que en Losail habrá entre 20 y 25 ºC más de calor que las condiciones de frío que experimentamos en Las Vegas", explicó Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de HRC.

El japonés ve esta una carrera importante para confirmar el paquete, en el que se han realizado numerosos cambios, y su fiabilidad: "El circuito de Qatar es de alta velocidad, con muchas curvas de media y alta velocidad, lo que lo convierte en una pista dura para el sistema de lubricación. No obstante, será una oportunidad importante para probar el paquete y la fiabilidad que hemos adaptado a lo largo de la temporada", comentó antes de otro fin de semana que probablemente sea difícil para el motor.

“El miércoles, los motores recibirán servicio en la pista, tras haber viajado desde Estados Unidos. También seguiremos trabajando con los datos, asegurándonos de que estamos preparados para el fin de semana de carrera".

Apunta:

Sobre esa fiabilidad, tras la carrera de Las Vegas un siempre positivo Orihara admitió que todavía hay margen de mejora, pero vio el vaso medio lleno después de la ronda en la capital del juego.

"Sabíamos que este fin de semana sería difícil debido a la configuración del circuito, pero podemos extraer datos interesantes de la clasificación y, en particular, de la carrera", dijo entonces.

"Como mencionamos al inicio de la semana, implementamos algunas medidas para solucionar nuestros problemas con la batería. Aún quedan pasos por dar para lograr una buena fiabilidad, pero completar la distancia total de la carrera en el Gran Premio de Las Vegas demuestra que vamos por buen camino".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Norris cree que la F1 de 2030 superará incluso la locura de Las Vegas

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Brasil 2012: cuando Vettel se chocó pero se llevó el Mundial ante Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1 9 h



Brasil 2012: cuando Vettel se chocó pero se llevó el Mundial ante Alonso





Alonso señala la incoherencia del final del calendario de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Alonso señala la incoherencia del final del calendario de F1





El GP de Las Vegas de F1, con récord histórico para bien y para mal; ¿y las causas?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



El GP de Las Vegas de F1, con récord histórico para bien y para mal; ¿y las causas?

Más de

Aston Martin





Alonso descarta 'al 100%' seguir en la F1 hasta los V8: "16 años de carreras perdidos"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



6 d



Alonso descarta 'al 100%' seguir en la F1 hasta los V8: "16 años de carreras perdidos"





Las dudas con la normativa del WEC 2030: supresión del BoP, coches 'copia y pega', y más



WEC



WEC 10 d



Las dudas con la normativa del WEC 2030: supresión del BoP, coches 'copia y pega', y más





Honda lleva la lección de México al motor de 2027 y a sus pruebas en banco



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



19 d



Honda lleva la lección de México al motor de 2027 y a sus pruebas en banco

Últimas noticias





Del frío de Las Vega al calor de Qatar: Honda, obligada a ajustar su motor



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



13 min



Del frío de Las Vega al calor de Qatar: Honda, obligada a ajustar su motor





Las claves estratégicas del GP de Qatar de F1: Pirelli advierte sobre el graining



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



Las claves estratégicas del GP de Qatar de F1: Pirelli advierte sobre el graining





Oficial: Williams superó el límite presupuestario en 2025 y Alpine también infringió las reglas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Oficial: Williams superó el límite presupuestario en 2025 y Alpine también infringió las reglas





Colapinto cuenta la otra cara del récord de Las Vegas: "Pierdes como un segundo"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Colapinto cuenta la otra cara del récord de Las Vegas: "Pierdes como un segundo"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse