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Fórmula 1 GP de Qatar

Horarios del GP de Qatar de F1 2026 y cómo verlo: ¡adiós madrugones!

La F1 disputa sus dos últimas rondas de la temporada 2026 de F1 empezando con el GP de Qatar del 27 al 29 de noviembre. Apunta aquí los horarios, historial y mucho más.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 23 nov 2026, 19:31

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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1 encara sus dos últimas pruebas del año 2026, y después de muchas dudas, viaja a Oriente Medio para hacer del 27 al 29 de noviembre el GP de Qatar (su quinta edición, desde 2021), antes de acabar la siguiente semana el curso en Abu Dhabi. Mira bien a qué hora es cada sesión de F1 en Qatar en horario local, en horario de España y en horarios de Latam.

Horarios del GP de Qatar para España (Horario peninsular)

Sesión Día Hora

FP1

Viernes 27 de noviembre 14:30h

FP2

Viernes 27 de noviembre 18:00h

FP3

Sábado 28 de noviembre

15:30h

Clasificación de Qatar

Sábado 28 de noviembre

19:00h

Carrera de Qatar

Domingo 39 de noviembre

17:00h

¡Atención! Tras ser en 2023, 2024 y 2025 un evento al sprint el de Qatar, este año será con formato tradicional, es decir, con dos sesiones de libres el viernes, otra el sábado, la clasificación el sábado y la carrera de gran premio el domingo.

Después de un madrugón grande con el GP de Las Vegas de F1, el GP de Qatar será de tarde, a horas mucho más cómodas especialmente para España, mientras que en Latam, al menos las sesiones principales, tampoco harán trasnochar ni madrugar mucho.

Y es que hay dos horas entre Qatar y España (allí son dos horas más), mientras que en Qatar hay nueve horas más que en México y seis horas más que en Argentina, además de ser un gran premio de noche.

El GP de Qatar de F1 2026 empezará con la FP1 del viernes a las 16:30h locales, 14:30h de España, 07:30h de México y 10:30h de Argentina, con la FP2 o segunda sesión de libres a las 20:00h locales, 18:00h de España, 11:00 de México o 14:00h de Argentina del viernes. La última sesión de libres de Qatar, la FP3, será el sábado a las 17:30h locales, 15:30h de España, 08:30h de México u 11:30h de Argentina.

La clasificación del GP de Qatar de F1 2026 se disputará el sábado, a las 21:00h locales (de noche), a las 19:00h de España, a las 12:00h de México o las 15:00h de Argentina.

La carrera del GP de Qatar de F1 2026, la penúltima de la temporada, es el domingo a las 19:00h locales (al atardecer), 17:00h de España, 10:00h de México o 13:00h de Argentina.

Cómo ver el GP de Qatar de F1 2026 por la tele en España y Latam

País o países CÓMO ver la F1 del GP DE QATAR España

DAZN F1

(Clasificación sábado a las 19:00h; Carrera domingo 17:00h)

México

Izzi

(Clasificación sábado 12:00h; Carrera domingo 10:00h)

Argentina

FOX Sports Argentina y ESPN vía Disney+

(Clasificación sábado 15:00h; Carrera domingo 13:00h)

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

ESPN vía Disney+

(Clasificación sábado 13:00h; Carrera domingo 11:00h)

Venezuela y Bolivia

ESPN vía Disney+

(Clasificación sábado 14:00h; Carrera domingo 12:00h)

Chile, Uruguay y Paraguay

ESPN vía Disney+

(Clasificación sábado 15:00h; Carrera domingo 13:00h)

Costa Rica, Guatemala, El Salvador y otros países de Centroamérica

ESPN vía Disney+

(Clasificación sábado 12:00h; Carrera domingo 10:00h)

El GP de Qatar de F1 solo podrá verse legalmente en España en DAZN F1, a la que puedes acceder con suscripción en la propia plataforma, o con los paquetes donde se incluye en Movistar + o Vodafone TV. Y además, con DAZN, podrás ver durante el fin de semana también el GP de Valencia con el que acaba la temporada 2026 del mundial de las dos ruedas.

En México, los aficionados podrán ver el GP de Qatar 2026 si tienen contratado Izzi o Sky.

En Argentina, se podrá ver el GP de Qatar en ESPN vía Disney + o en Fox Sports Argentina.

En el resto de países de Latinoamérica, para ver la F1 debe ser por ESPN mediante Disney +, y en todos se puede acceder a F1TV, el servicio de pago y en inglés de la propia categoría, algo que en España no está disponible.

Y como no puede ser de otra manera, te recomendamos nuestra web y nuestra app, Motorsport.com, porque vivirás el GP de Qatar como si estuvieras allí.

El circuito de Losail, sede del GP de Qatar de F1 (y MotoGP)

El Circuito Internacional de Losail se estrenó durante la temporada 2021 en el calendario de Fórmula 1, y albergará una carrera de F1 por quinta vez, ya que en 2022 no hubo al coincidir con el mundial de fútbol y la segunda edición fue en 2023. Por su parte, esta pista cerca de Doha, en Qatar, había llegado a MotoGP mucho antes, en 2004, y en 2008 había sido la primera carrera nocturna de MotoGP.

El circuito de Losail tiene una longitud de 5.380 km y consta de 16 curvas, 10 a derechas y seis a izquierdas El trazado de Losail combina largas rectas con curvas reviradas.

Carrera GP de Qatar Ciudad

Doha

Circuito

Circuito Internacional de Losail

Longitud de la pista 5.380 km Distancia de carrera de F1 57 vueltas Sentido de la marcha Sentido de las agujas del reloj Curvas 16 (10 a derechas y 6 a izquierdas) Lugar de la Pole Position Izquierda

Qué pilotos han ganado en F1 en Qatar, han hecho poles y podios

Dado que solo ha habido cuatro ediciones del GP de Qatar de F1, solo han ganado allí en domingo dos pilotos: Hamilton en 2021 y Verstappen en 2023, en 2024 y en 2025. Pero atención, porque las tres carreras sprint de Qatar han sido todas para el mismo piloto: para Piastri en 2023, en 2024 y también para él en 2025.

Además de Hamilton en 2021 y Verstappen en cada uno de los cautro años, también han subido al podio de Qatar Fernando Alonso en 2021, Lando Norris en 2023, Oscar Piastri en 2023, 2024 y 2025, Leclerc en 2024 y Sainz en 2025.

Las poles en el GP de Qatar han sido para Hamilton en 2021, para Verstappen en 2023, para Russell en 2024 y para Piastri en 2025, por lo que solo en el 50% de las carreras de F1 en Qatar ha ganado el piloto que salía primero. Las cuatro vueltas rápidas de la historia del GP de Qatar de F1 fueron para Verstappen en 2021 (acabó segundo) y en su victoria en 2023, y para Norris en 2024 y Piastri en 2025.

¿A cuántas vueltas es la carrera del GP de Qatar de F1?

La carrera de F1 del GP de Qatar es a 57 vueltas, a un Circuito Internacional de Losail de 5.380 km, por lo que en carrera se completan 306,66 kilómetros.

Cómo está el campeonato de F1 a falta de dos carreras: así llega a Qatar

Pilotos

(Haz aquí para ver toda la tabla)

Pos Piloto Puntos 1º

A. AntonelliMercedes

402 2º

M. VerstappenRed Bull

304 3º

L. HamiltonFerrari

267 4º

G. RussellMercedes

264 5º

L. NorrisMcLaren

264 6º

C. LeclercFerrari

250 7º

O. PiastriMcLaren

167 8º

I. HadjarRed Bull

122 9º

L. LawsonRacing Bulls

89 10º

P. GaslyAlpine

52

Constructores

(Haz aquí para ver toda la tabla)

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 666 2 Ferrari 517 3 Red Bull 440 4 McLaren 431 5 Racing Bulls 114

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