Fórmula 1 GP de Qatar

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Qatar de F1 2026

Esto es todo lo que necesitas saber antes de la penúltima cita de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Benjamin Vinel Federico Faturos

Publicado: 25 nov 2026, 18:59

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La temporada 2026 de Fórmula 1 se acerca a su fin, con la disputa del Gran Premio de Qatar este fin de semana antes del desenlace en Abu Dhabi la próxima semana.

Ambos títulos ya están decididos, con Andrea Kimi Antonelli y Mercedes proclamándose campeones del mundo de pilotos y constructores, respectivamente. Sin embargo, eso no significa que no haya nada en juego, así que aquí van cinco cosas a las que prestar atención en el Circuito Internacional de Losail.

Max Verstappen, camino de asegurar el subcampeonato

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Desde que Kimi Antonelli encadenó cinco victorias consecutivas a principios de temporada, la F1 estaba esperando a que se proclamase el campeón del mundo más joven de su historia. Cuando finalmente lo consiguió en México a principios de este mes, la atención se centró en quién acabaría segundo.

Pese a la indiferencia que todos los aspirantes aseguraban sentir por esa distinción, la lucha prometía ser apasionante en varios frentes. Sin embargo, Max Verstappen está haciendo todo lo posible para privar a la F1 incluso de esa batalla y está en una posición privilegiada para sentenciarla este fin de semana en Qatar.

El piloto de Red Bull llega al Circuito Internacional de Lusail con una racha de nueve podios consecutivos y cuatro victorias en los últimos seis grandes premios. Cuenta con una ventaja de 37 puntos sobre su más inmediato perseguidor y, teniendo en cuenta que después de Qatar solo quedarán 25 puntos en juego en Abu Dhabi, tanto la dinámica como las matemáticas están claramente de su lado.

Al tetracampeón del mundo le interesa bastante poco acabar segundo. Quizá vuelva a sufrir otro episodio de gripe cuando la FIA celebre su gala de entrega de premios en Shanghái el 12 de diciembre. Aun así, asegurar el subcampeonato sería todo un logro si tenemos en cuenta que, después del Gran Premio de Países Bajos, era sexto en la clasificación, a 71 puntos de George Russell y Lewis Hamilton, que entonces estaban empatados en la segunda posición.

Con Verstappen cerca de asegurarse el dudoso honor de ser subcampeón en 2026, la atención podría centrarse pronto en la lucha por la tercera posición. Solo tres puntos separan a Russell, Hamilton y Lando Norris, por lo que los tres tienen mucho en juego en Qatar antes del duelo definitivo en Abu Dhabi.

Pirelli vuelve a limitar la duración de las tandas con los neumáticos

Audi pit crew, Pirelli tyres

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ha sido una constante desde que la F1 regresó a Qatar en 2023: Pirelli volverá a imponer un límite máximo de vueltas por juego de neumáticos en la edición de este año.

En aquella edición se estableció un límite de 18 vueltas debido a los numerosos problemas que sufrieron los neumáticos, provocados en parte por el perfil de los pianos, que posteriormente fue modificado.

Sin embargo, el trazado de Lusail sigue contando con numerosas curvas de media velocidad muy exigentes, de ahí los dos pinchazos que se produjeron en 2024, cuando los equipos alargaron las tandas con el compuesto medio hasta las 35 vueltas.

Mira:

Por ello, Pirelli impuso un máximo de 25 vueltas por tanda el año pasado, una cifra que aumenta hasta las 27 vueltas este año, dado que los monoplazas de 2026 son ligeramente más lentos.

"Hemos aumentado el límite en dos vueltas", explicó Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli en la F1. "Hemos visto en nuestras pruebas de laboratorio que esto es, digamos, aceptable sin ningún riesgo particular".

"Pero sabemos que el problema en Qatar es que tenemos un desgaste localizado muy elevado, especialmente en los neumáticos delanteros, en los que se alcanza fácilmente un desgaste del 100% después de 25 o 26 vueltas de media".

"Eso genera una mayor tensión en el neumático porque no tienes el compuesto de la banda de rodadura protegiendo la estructura y, además, tienes unas cargas laterales elevadas y una alta temperatura de la carcasa".

"Estos son los factores que más influyen en la resistencia del neumático. Así que vamos a mantener esa limitación de vueltas para propiciar las dos paradas y evitar cualquier riesgo de rodar durante varias vueltas sobre la capa inferior de la banda de rodadura y provocar problemas de integridad estructural".

El duelo entre Red Bull y McLaren por la tercera posición

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

La principal batalla a seguir en el campeonato de constructores es la que mantienen Red Bull y McLaren por la tercera posición. Ha sido una lucha interesante, con la escudería de Milton Keynes sumando 152 puntos entre Azerbaiyán y México, frente a los 59 de McLaren, gracias al salto de rendimiento que permitió al RB22 situarse al frente de la parrilla.

Sin embargo, McLaren ha sumado ligeramente más puntos que Red Bull entre Brasil y Las Vegas, con 66 frente a 58. La desventaja del equipo papaya es de solo nueve puntos, por lo que todo está por decidir en las dos últimas citas del calendario.

Los antecedentes en Qatar no deberían tenerse demasiado en cuenta, dado que esta temporada contamos con monoplazas completamente nuevos. Entonces, ¿cómo afronta McLaren esta batalla?

"Es mucho dinero para todo el equipo, para cada una de las personas que forman parte de él", explicó Lando Norris el miércoles en Las Vegas. "Como siempre, hay mucha presión natural sobre Oscar y sobre mí para salir ahí fuera y rendir bien, sumar puntos para el equipo y tener a los dos coches arriba".

"Sin duda, puedo confirmar que para nosotros es importante acabar terceros en el campeonato", añadió Andrea Stella, director del equipo McLaren, después de la clasificación.

"Así que afrontamos la carrera como toda esta recta final de la temporada, con la intención de recuperar los puntos que hemos perdido. Especialmente en el anterior triplete de carreras, en Malasia y en Bakú, hemos perdido algunos puntos que ahora nos han situado en la posición de ser el equipo que tiene que remontar".

"Afrontamos esto con un gran nivel de determinación. El coche es cada vez más rápido en circuitos como este. Aunque no necesariamente lo suficientemente rápido como para estar en condiciones de batir a Red Bull".

Sí lo suficientemente rápido, no obstante, como para conseguir un doble podio por detrás de Verstappen, aunque con algunas circunstancias favorables.

Leclerc y Hamilton tendrán que responder por su último encontronazo

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Formar parte de Ferrari implica estar sometido a un nivel de escrutinio por parte de los medios de comunicación y los aficionados que probablemente ningún otro equipo pueda igualar. Sin embargo, la atención que atraerá la escudería más famosa de la F1 en el Gran Premio de Qatar difícilmente será la que desearía.

Al igual que ocurrió en Sao Paulo hace tres semanas, tras su encontronazo en México el fin de semana anterior, Charles Leclerc y Lewis Hamilton pueden esperar pasar parte de la jornada de atención a los medios en Lusail hablando de su último toque en Las Vegas. Y aunque su preparación para tratar con la prensa puede ayudarles a lidiar con esas preguntas, completar la carrera del domingo sin tocarse podría resultar un desafío mayor.

Parte del problema es que, después de la complicada primera temporada de Hamilton en Ferrari, apenas ha habido diferencias entre ambos pilotos en 2026. Se han clasificado en posiciones consecutivas en 12 ocasiones, lo que les ha dado numerosas oportunidades de poner a prueba la determinación del otro una vez apagados los semáforos.

Teniendo eso en cuenta, no sería ninguna sorpresa volver a verles peleando por el mismo trozo de asfalto en Qatar, donde cualquier enfrentamiento de ese tipo estará todavía más bajo la lupa después de los últimos acontecimientos.

Es un problema que Ferrari necesita zanjar de inmediato, mientras el equipo intenta acabar 2026 con buenas sensaciones y sentar las bases para luchar por el título en 2027. Sin embargo, está por ver si será capaz de hacerlo en cuestión de unos pocos días. ¿Volverán a saltar chispas entre los dos coches rojos bajo los focos?

¿Qué hay de correr cerca de una zona de guerra?

Flag of Qatar at sunset

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Durante mucho tiempo, nadie en el paddock tenía claro si habría carrera este fin de semana. La guerra en Irán, en la que están involucrados Estados Unidos e Israel, ha desestabilizado Oriente Medio, y tres instalaciones cataríes fueron atacadas el pasado mes de marzo. A menos de 160 kilómetros de distancia, Bahrein sigue sufriendo ataques, con nuevas ofensivas iraníes tan recientes como la del 21 de noviembre.

Aun así, Lusail acogió el gran premio de MotoGP a principios de este mes sin mayores problemas, aunque con la ausencia de Yamaha debido a las "restricciones de viaje vigentes en toda la compañía".

En el paddock de la Fórmula 1, la mayoría se ha limitado a repetir el mantra de "confiamos en la F1 y en la FIA".

"Obviamente, la situación allí ahora mismo no es fácil", comentó Gabriel Bortoleto la semana pasada, profundizando más que sus compañeros en los motivos de su postura. "Sabemos lo que está pasando".

"Pero, una vez más, la Fórmula 1 es una empresa multimillonaria, es un negocio. Nunca pondrían en riesgo su imagen y nuestras vidas, todo, a todas las personas que trabajan en el paddock, simplemente por disputar una carrera".

"Así que estoy seguro de que tienen motivos para ir allí con seguridad, con planes y con todo bajo control, porque no creo que simplemente nos pongan en riesgo y se arriesguen a que ocurra algo malo y que, ya sabes, la reputación de una empresa como esta se vaya a la mierda".

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