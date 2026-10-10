Verstappen gana el caótico sprint de Singapur; KO de Russell y lío en McLaren

La carrera al sprint del Gran Premio de Singapur 2026 empezó con media hora de retraso debido a un gran chaparrón que cayó justo antes de la hora de inicio prevista. Cuando los monoplazas pudieron ponerse en marcha, los pilotos dieron dos vueltas de formación detrás del coche de seguridad, antes de llevar a cabo una salida en parado.

En la salida, todos apostaron por los neumáticos intermedios en una pista que estaba dividida en dos: la mitad mojada y la otra mitad totalmente seca. Al apagarse las luces, George Russell arrancó mejor que Max Verstappen y se colocó líder, con los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en tercera y cuarta posición, seguidos a su vez por ambos coches de McLaren y un Andrea Kimi Antonelli que era séptimo.

Todo cambio en la recta de meta al inicio de la vuelta 2, con Russell perdiendo el control de su Mercedes y estampándose con el muro, cediendo así el liderato a Verstappen y provocando la aparición del coche de seguridad. Por detrás, Lance Stroll y Sergio Pérez chocaban entre sí y tenían que retirar sus coches. Con el SC en la pista, Isack Hadjar y Franco Colapinto también abandonaba por unas averías en el Red Bull y el Alpine.

En la resalida, vuelta 7 de 20, por delante hubo bastante respeto con Verstappen por delante de los Ferrari y los McLaren. Por detrás, había bastantes peleas con por las últimas posiciones de puntos, con Liam Lawson y Oliver Bearman muy pegados.

Fernando Alonso y Carlos Sainz aprovecharon todo el caos para colocarse 12º y 13º puesto, aunque algo lejos de la octava posición que otorgaba el último punto.

Al frente, poco a poco Verstappen empezó a alejarse de Hamilton, abriendo un hueco de más de cuatro segundos. Los Ferrari, a su vez, también afianzaban el podio alejándose de ambos McLaren, que sí se sentían presionados por el Mercedes de Antonelli.

En las últimas vueltas, el asfalto empezó a secarse mucho, pero nadie quiso arriesgar a montar un compuesto de seco. Finalmente, Verstappen se llevó una cómoda victoria al sprint en Singapur, con Hamilton y Leclerc completando el podio.

Piastri y Norris parecían destinados a acabar cuarto y quinto pero ambos se tocaron en la última vuelta, con el australiano abandonando y el británico descendiendo varios puestos. Al final, a Antonelli le volvió a sonreír la suerte y ascendió al cuarto puesto, con Lawson, Bearman y Hulkenberg sorprendentemente quinto, sexto y séptimo.

Norris, tras el accidente con su compañero, pudo rascar el último punto al acabar octavo.

Alonso y Sainz fueron 11º y 12º en una carrera al sprint en la que solo acabaron 13 pilotos.

Resultados de la carrera sprint de la F1 2026 en Singapur