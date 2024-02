La rocambolesca historia del equipo de F1 Andrea Moda

Los inicios de Andrea Moda ya parecían presagiar un futuro no muy alentador para el equipo. Nació tras la compra de la Scuderia Coloni en 1991, propiedad de Enzo Coloni, al que su incursión en la Fórmula 1 no le había salido muy bien.

El equipo Coloni sobrevivió en la categoría durante cinco temporadas. Con un presupuesto que apenas llegaba para poder competir en la Fórmula 3000, se dedicó a reclutar pilotos de pago para poder llega a fin de mes, pero tuvo un resultado catastrófico. En cinco años, participó en 13 grandes premios, pero no se pudo clasificar para otros 68.

En 1991, Coloni anunció la llegada de un "inversor misterioso", según sus propias palabras. El inversor era un excéntrico empresario italiano, Andrea Sassetti, que dirigía una empresa de fabricación de zapatos y accesorios de dudoso gusto.

Sassetti, con aspecto de matón desaliñado, decidió no invertir, sino comprar el equipo de forma directa, y se habla de una transacción que hoy se valora en unos nueve millones de euros, pero es difícil de confirmar.

Sassetti trasladó el equipo a una de sus fábricas para la temporada de 1992 y le cambió el nombre a Andrea Moda, su marca comercial. El plan original del italiano era llegar a un acuerdo con Simtek, que había producido un monoplaza para un motor BMW unos años antes. El chasis estaba disponible porque el fabricante alemán había decidido ir al DTM, en vez de la Fórmula 1.

Problemas desde el primer gran premio para Andrea Moda F1

Los contratiempos llegaron desde la primera carrera del calendario, que no fue la primera para el equipo, ya que no llegó a tiempo a inscribirse para la carrera de Sudáfrica, pero ese no fue el único problema.

Debido al poco tiempo disponible que tenían, el pequeño equipo había recurrido a un viejo chasis Coloni C4 para empezar, en el que tuvieron que montar un V10 de Judd, a pesar de que la estructura había sido diseñada para admitir un V8 de Cosworth.

A pesar de todos los esfuerzos, el equipo fue declarado inelegible para Kyalami, ya que no había pagado la cuota que validaba la inscripción. Por si fuera poco, la FIA consideró a Andrea Moda un equipo nuevo, a pesar de haber nacido de las cecinas de Coloni.

Perry McCarthy durante el GP de España.

Cuando llegó el fin de semana de México, el coche Simtek aún no estaba listo. Sassetti había enviado tan solo dos monocascos desnudos, dos motores y algunas piezas sueltas para evitar pagar una multa por estar ausentes.

Los dos pilotos, Alex Caffi y Enrico Bertaggia, se hartaron de la completa desorganización del equipo y se marcharon sin mirar atrás.

Tras esta renuncia, Sassetti reclutó a Roberto Moreno y al británico Perry McCarthy, que aceptaron correr sin cobrar. Sin embargo, los pilotos de pago, que contaban con bolsillos profundos, pronto llamaron a la puerta de Andrea Moda.

Considerando estos nuevos ingresos, Sassetti intentó deshacerse de McCarthy, pero la FIA se negó a permitir más cambios de pilotos. Sassetti no pudo despedir a McCarthy, así que decidió ignorarlo y no tener su coche preparado... ¡ni siquiera le dieron un asiento!

Durante la preclasificación en España, el S921 de McCarthy recorrió 18 metros en el pitlane cuando su motor Judd se apagó de repente. Por su parte, Moreno fue 10 segundos demasiado lento para clasificarse. Pudo hacerlo milagrosamente en Mónaco, pero se rumoreó que fue debido al uso de gasolina de alta calidad de un camión cisterna de la competencia y que fue cedida por el director de otro equipo.

Las complicaciones nunca cesaron en el equipo Andrea Moda

En Canadá, Andrea Moda no pudo tener su motor debido a un extraño caso de problemas de envío al extranjero, y el equipo Brabham le prestó una unidad de potencia para Moreno. En Francia, el camión nunca llegó al circuito de Magny-Cours, bloqueado por una huelga de camioneros.

En Hungría, para cambiar la fuente de los problemas, el equipo envió a McCarthy a la pista para intentar la preclasificación a falta de tan sólo 45 segundos para el final de la sesión. Obviamente, el pobre piloto no pudo completar una vuelta cronometrada.

Por si fuera poco, los S921, especialmente los de McCarthy, se reparaban con piezas que ya estaban en el final de su vida útil, y a veces incluso con elementos dañados que se restauraban apresuradamente.

En Bélgica, Andrea Sassetti fue detenido en el paddock del circuito de Spa-Francorchamps por un caso de facturas falsas. Ambos coches seguían haciendo el ridículo en pista, y McCarthy se llevó el susto de su vida, pensando que ya no saldría del coche y que todo acabaría, cuando la dirección de su monoplaza se bloqueó en la subida de Raidillon, tras pasar por Eau Rouge.

Dos semanas después, el equipo entró en el paddock de Monza, pero fue expulsado inmediatamente. La FIA excluyó al equipo del mundial por desprestigiar la Fórmula 1 y fue en el país italiano donde el ciclo se cerró y acabó su aventura.

Roberto Moreno en el GP de Mónaco.

