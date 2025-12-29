Herbert tiene claro que habría pasado si Sainz tuviera un McLaren

Carlos Sainz no tenía nada que demostrar. Y, aun así, 2025 acabó siendo el año en el que lo demostró todo. El salto a Williams situó al madrileño de nuevo en una zona incómoda de la parrilla, lejos de los focos y de los resultados que había saboreado en Ferrari. Un cambio radical de coche, de estructura y de expectativas que despertó dudas incluso entre quienes siempre habían defendido su talento.

Pero la Fórmula 1, tarde o temprano, suele poner a cada uno en su sitio. Y Sainz terminó colocando su nombre donde corresponde.

El arranque fue áspero. Adaptación lenta, resultados discretos y la sensación de que el Williams exigía más paciencia que recompensa. Nada fuera de lo normal para un piloto que, como tantos otros, tuvo que reaprender automatismos tras años en Maranello. Le ocurrió a él… y también a su propio sustituto en Ferrari, Lewis Hamilton, incapaz de sentirse cómodo con el SF-25, pero en el caso del británico, durante todo el año.

Pero la temporada no se explica sin su segunda mitad. Ahí, Sainz cambió el relato. Dos podios en domingo —tres si se cuenta el de la sprint de Austin— con un coche diseñado para sumar puntos, no para visitar el cajón, hablan de algo más que de oportunismo. Williams terminó quinto en el campeonato de constructores; Sainz terminó firmando una de las rachas más sólidas de toda la parrilla en el tramo decisivo del año.

Un rendimiento que no pasó desapercibido para Johnny Herbert. El expiloto británico, habitual protagonista por sus críticas hacia Fernando Alonso, no tuvo reparos en deshacerse en elogios hacia el español. Para él, la conclusión es clara: Sainz es uno de los mejores pilotos del campeonato y, con el coche adecuado, habría estado en la pelea por el título.

"Si le hubieran dado el coche que necesita, si lo hubieran puesto en un McLaren, habría competido por el Campeonato del Mundo", aseguró Herbert, convencido de que el madrileño habría sabido capitalizar la superioridad del monoplaza de Woking en 2025.

Sainz, talento probado incluso frente a los mejores coches

No es una afirmación menor. McLaren fue el coche a batir, campeón de constructores con varias carreras de margen y base del título de Lando Norris, pese a una temporada salpicada de errores. Oscar Piastri también terminó tercero sin firmar un año perfecto. En ese contexto, Herbert lanza una reflexión incómoda: un piloto como Sainz, menos propenso al fallo en carrera y con una lectura estratégica muy afinada, habría sido un candidato real al campeonato.

Parte de ese reconocimiento llega también por su forma de trabajar. Herbert destaca una ética poco ruidosa, casi invisible, pero tremendamente efectiva. "No es tan expresivo ni agresivo como otros pilotos. Simplemente se dedica a hacer su trabajo", apunta el británico, trazando un paralelismo evidente con Carlos Sainz padre.

En Grove, además, el contexto acompaña. James Vowles ha transformado a Williams en un proyecto creíble, con una alineación sólida junto a Alex Albon y una estructura que ya mira a 2026. El nuevo reglamento y la continuidad con Mercedes alimentan la esperanza de que el equipo pueda dar un salto más. Y ahí, Sainz aparece como una pieza central.

Quizá 2025 no le dio el coche para luchar por el Mundial. Pero sí le devolvió algo igual de importante: el consenso. El de expertos, rivales y antiguos pilotos que hoy coinciden en lo mismo. Carlos Sainz no necesitaba reivindicarse. Pero lo hizo. Y lo hizo desde la zona media, que es donde más pesan los detalles y donde solo destacan los verdaderamente buenos.