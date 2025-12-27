¿Qué le gusta hacer a Sainz antes de las carrera? La concentración, clave

En la Fórmula 1 moderna, los pilotos hacen muchas más cosas que pilotar el coche y, de hecho, son muchos los que detestan todas las actividades fuera de la pista de carreras, como por ejemplo Max Verstappen, que ha sido el más claro al respecto.

Especialmente los domingos, antes de las carreras, los pilotos tienen una gran cantidad de actividades con sus equipos, aficionados o medios de comunicación, que aunque necesarias, también juegan en contra de la preparación personal antes del momento más importante del fin de semana.

Carlos Sainz, en una entrevista con El Partidazo de la cadena Cope, explicó lo que le gusta hacer a él para intentar abstraerse de todo el ruido que le rodea e intentar concentrarse.

"Lo que hago antes de la carrera, la hora antes, es intentar pasar tiempo solo en mi cuarto, me tomo la comida y la hidratación que me tenga que tomar antes de la carrera y luego intento pasar tiempo más tranquilo, concentrado, en mis cosas e intentar relajarme".

"Porque antes de eso recuerda que ya hemos hecho el Drivers Parade, no sé cuántas entrevistas y demás. También tenemos dos o tres reuniones bastante largas con los ingenieros", dijo.

El piloto español de Williams recordó algo que los aficionados suelen pasar desapercibido y es que aunque la carrera empiece a las 15:00h de la tarde (en horario europeo), ellos están en el circuito cumpliendo con sus diferentes compromisos desde primer hora de la mañana.

"Y piensa que la carrera es a las 15:00 de la tarde y yo a las 10:00 de la mañana estoy en el circuito con mi primera reunión. Entonces desde las 10:00 de la mañana hasta las 14:00 de la tarde estoy ocupado haciendo reuniones, entrevistas y eso".

"Siempre el equipo tiene a sus invitados, de sponsor, famosos a los que tienes que saludar, dar la mano, hacerte unas fotos con ellos, darles cinco minutos de conversación y luego ya me voy a mi cuarto y ya digo que me dejen en paz y ahí ya me concentro de verdad", explicó el madrileño.

La concentración para un piloto de Fórmula 1 es esencial, sobre todo antes del momento más crítico del fin de semana: la salida de la carrera, cuando las pulsaciones de los pilotos están en máximos y un mínimo error de concentración puede provocar un accidente a altas velocidades, por ello, lograr mantener la concentración es un trabajo mucha más relevante de lo que podría parecer.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Clive Mason / Getty Images