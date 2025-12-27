¿Qué le gusta hacer a Sainz antes de las carrera? La concentración, clave
La concentración es clave para un piloto de F1, pero las innumerables actividades fuera de la pista lo complican todo. ¿Cómo hace Sainz para abstraerse?
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Peter Fox
En la Fórmula 1 moderna, los pilotos hacen muchas más cosas que pilotar el coche y, de hecho, son muchos los que detestan todas las actividades fuera de la pista de carreras, como por ejemplo Max Verstappen, que ha sido el más claro al respecto.
Especialmente los domingos, antes de las carreras, los pilotos tienen una gran cantidad de actividades con sus equipos, aficionados o medios de comunicación, que aunque necesarias, también juegan en contra de la preparación personal antes del momento más importante del fin de semana.
Carlos Sainz, en una entrevista con El Partidazo de la cadena Cope, explicó lo que le gusta hacer a él para intentar abstraerse de todo el ruido que le rodea e intentar concentrarse.
"Lo que hago antes de la carrera, la hora antes, es intentar pasar tiempo solo en mi cuarto, me tomo la comida y la hidratación que me tenga que tomar antes de la carrera y luego intento pasar tiempo más tranquilo, concentrado, en mis cosas e intentar relajarme".
"Porque antes de eso recuerda que ya hemos hecho el Drivers Parade, no sé cuántas entrevistas y demás. También tenemos dos o tres reuniones bastante largas con los ingenieros", dijo.
El piloto español de Williams recordó algo que los aficionados suelen pasar desapercibido y es que aunque la carrera empiece a las 15:00h de la tarde (en horario europeo), ellos están en el circuito cumpliendo con sus diferentes compromisos desde primer hora de la mañana.
"Y piensa que la carrera es a las 15:00 de la tarde y yo a las 10:00 de la mañana estoy en el circuito con mi primera reunión. Entonces desde las 10:00 de la mañana hasta las 14:00 de la tarde estoy ocupado haciendo reuniones, entrevistas y eso".
"Siempre el equipo tiene a sus invitados, de sponsor, famosos a los que tienes que saludar, dar la mano, hacerte unas fotos con ellos, darles cinco minutos de conversación y luego ya me voy a mi cuarto y ya digo que me dejen en paz y ahí ya me concentro de verdad", explicó el madrileño.
La concentración para un piloto de Fórmula 1 es esencial, sobre todo antes del momento más crítico del fin de semana: la salida de la carrera, cuando las pulsaciones de los pilotos están en máximos y un mínimo error de concentración puede provocar un accidente a altas velocidades, por ello, lograr mantener la concentración es un trabajo mucha más relevante de lo que podría parecer.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Clive Mason / Getty Images
Comparte o guarda este artículo
Sainz radiografía a Williams: tan cerca de la cima como lejos de ser un grande
Sainz se sintió "reivindicado" tras su complicado inicio con Williams F1
Por qué Carlos Sainz Sr. no se ve "pasándole el relevo" a su hijo en el Dakar
21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente
La gran pregunta de Sainz y Albon para 2026: ¿seré un piloto eficiente?
Williams F1 desvela su decoración para el test de Barcelona de 2026
Últimas noticias
Cómo respondió Mercedes F1 con sus alerones flexibles a las medidas de la FIA
Repaso de la F1 2025: Alonso espera su momento, ¿le dará Aston el coche ganador?
Qué significa el 'modo en línea recta' para los neumáticos de la F1 2026
"Toprak Razgatlioglu es un Casey Stoner 2.0"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios