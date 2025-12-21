Sainz se sintió "reivindicado" tras su complicado inicio con Williams F1
Después de una decisión que pocos entendieron y de una inicio complicado en la F1 2025, Carlos Sainz se sintió "reivindicado" tras su primer podio en Bakú.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Carlos Sainz vivió un complicado 2024 tras conocer la noticia de que no tendría asiento en Ferrari y, pese al interés de otros equipos como Audi (Sauber en ese momento) o Alpine, el piloto español se decantó finalmente por Williams, una decisión que pocos entendieron en ese instante.
Sin embargo, después de un inicio un tanto tormentoso en 2025, Sainz ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada, consiguiendo dos podios que parecían imposibles.
Hablando para la propia web de la F1, el madrileño analizó su primer curso con Williams: "¡Ha pasado mucho más rápido de lo que pensaba! El hecho de que estemos tan ajetreados entre carreras, sin parar. El deporte está creciendo muchísimo, así que hay más marketing, viajes, carreras... Al final del año, no puedes entender cómo ha pasado todo tan rápido".
Recordando su difícil inicio de curso, Carlos Sainz explicó que adaptarse a un nuevo equipo, con un entorno diferente, una forma de trabajar distinta y demás, no es una tarea sencilla.
"Cuando eres nuevo en el equipo, tienes que hacer todas esas sesiones de simulador extra, todas esas visitas extras a la fábrica, pero también tienes que hacer todo el marketing, porque todos los patrocinadores te quieren".
"Terminas sobrecargado con demasiado simulador, demasiadas visitas a las fábricas, demasiadas cosas de marketing, así que para combinar eso, además de darlo todo en la pista, los niveles de energía no son fáciles de gestionar y lleva un poco de tiempo encontrar un equilibrio", dijo.
Sin embargo, el piloto de Williams siente que de alguna manera se pudo "reivindicar" con su primer podio en el GP de Azerbaiyán 2025, antes de que llegase otro top 3 en el GP de Qatar.
"Creo que hubo dos cosas de Bakú que realmente disfruté. La primera fue, obviamente, el trabajo de todos los mecánicos, lo que le dio a Williams su primer podio en muchísimos años, y probablemente también el primer podio para mucha gente que quizás no estuvo allí en 2021 con George Russell".
"Luego, también para mí, fue un poco más de reivindicación. Había sido una primera mitad de año difícil. Le decía a la prensa que era rápido y que solo me faltaban resultados para demostrarlo".
"Cuando tuve la oportunidad de subir al podio, la aproveché y pude decir: 'Esto es lo que vine a hacer'. Además, me sentí muy cómodo compitiendo de nuevo por un podio. Después de seis meses sin subir al podio, piensas: '¿Estaré un poco nervioso o un poco oxidado?', pero aproveché la oportunidad y cumplí", dijo para finalizar el piloto español de Williams en la Fórmula 1.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Peter Fox / Getty Images
