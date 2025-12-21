Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 Noticias

Sainz se sintió "reivindicado" tras su complicado inicio con Williams F1

Después de una decisión que pocos entendieron y de una inicio complicado en la F1 2025, Carlos Sainz se sintió "reivindicado" tras su primer podio en Bakú.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Carlos Sainz vivió un complicado 2024 tras conocer la noticia de que no tendría asiento en Ferrari y, pese al interés de otros equipos como Audi (Sauber en ese momento) o Alpine, el piloto español se decantó finalmente por Williams, una decisión que pocos entendieron en ese instante.

Sin embargo, después de un inicio un tanto tormentoso en 2025, Sainz ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada, consiguiendo dos podios que parecían imposibles.

Hablando para la propia web de la F1, el madrileño analizó su primer curso con Williams: "¡Ha pasado mucho más rápido de lo que pensaba! El hecho de que estemos tan ajetreados entre carreras, sin parar. El deporte está creciendo muchísimo, así que hay más marketing, viajes, carreras... Al final del año, no puedes entender cómo ha pasado todo tan rápido".

Recordando su difícil inicio de curso, Carlos Sainz explicó que adaptarse a un nuevo equipo, con un entorno diferente, una forma de trabajar distinta y demás, no es una tarea sencilla.

"Cuando eres nuevo en el equipo, tienes que hacer todas esas sesiones de simulador extra, todas esas visitas extras a la fábrica, pero también tienes que hacer todo el marketing, porque todos los patrocinadores te quieren".

"Terminas sobrecargado con demasiado simulador, demasiadas visitas a las fábricas, demasiadas cosas de marketing, así que para combinar eso, además de darlo todo en la pista, los niveles de energía no son fáciles de gestionar y lleva un poco de tiempo encontrar un equilibrio", dijo.

Más sobre Sainz:

Sin embargo, el piloto de Williams siente que de alguna manera se pudo "reivindicar" con su primer podio en el GP de Azerbaiyán 2025, antes de que llegase otro top 3 en el GP de Qatar.

"Creo que hubo dos cosas de Bakú que realmente disfruté. La primera fue, obviamente, el trabajo de todos los mecánicos, lo que le dio a Williams su primer podio en muchísimos años, y probablemente también el primer podio para mucha gente que quizás no estuvo allí en 2021 con George Russell".

"Luego, también para mí, fue un poco más de reivindicación. Había sido una primera mitad de año difícil. Le decía a la prensa que era rápido y que solo me faltaban resultados para demostrarlo".

"Cuando tuve la oportunidad de subir al podio, la aproveché y pude decir: 'Esto es lo que vine a hacer'. Además, me sentí muy cómodo compitiendo de nuevo por un podio. Después de seis meses sin subir al podio, piensas: '¿Estaré un poco nervioso o un poco oxidado?', pero aproveché la oportunidad y cumplí", dijo para finalizar el piloto español de Williams en la Fórmula 1.

También puedes leer:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Red Bull, Mercedes y Audi buscan ventaja en la gestión energética de 2026

Mejores comentarios
Juanjo Sáez
Más de
Juanjo Sáez
Aston Martin F1 deberá tener paciencia con Honda pero no rebajar expectativas

Aston Martin F1 deberá tener paciencia con Honda pero no rebajar expectativas

Fórmula 1
Fórmula 1
Noticias
Aston Martin F1 deberá tener paciencia con Honda pero no rebajar expectativas
Pirelli: estos son los neumáticos para los tres primeros GP de la F1 2026

Pirelli: estos son los neumáticos para los tres primeros GP de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Pirelli: estos son los neumáticos para los tres primeros GP de la F1 2026
El exótico viaje de Leclerc para recargar pilas antes de la F1 2026

El exótico viaje de Leclerc para recargar pilas antes de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
El exótico viaje de Leclerc para recargar pilas antes de la F1 2026
Carlos Sainz
Más de
Carlos Sainz
Por qué Carlos Sainz Sr. no se ve "pasándole el relevo" a su hijo en el Dakar

Por qué Carlos Sainz Sr. no se ve "pasándole el relevo" a su hijo en el Dakar

Dakar
Dakar
Por qué Carlos Sainz Sr. no se ve "pasándole el relevo" a su hijo en el Dakar
La gran pregunta de Sainz y Albon para 2026: ¿seré un piloto eficiente?

La gran pregunta de Sainz y Albon para 2026: ¿seré un piloto eficiente?

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gran pregunta de Sainz y Albon para 2026: ¿seré un piloto eficiente?
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 8º Alex Márquez

Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 8º Alex Márquez

MotoGP
MotoGP
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 8º Alex Márquez
Williams
Más de
Williams
Williams F1 desvela su decoración para el test de Barcelona de 2026

Williams F1 desvela su decoración para el test de Barcelona de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Williams F1 desvela su decoración para el test de Barcelona de 2026
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Fórmula 1
Fórmula 1
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales
Albon, con "mucha confianza" en que Williams haga un gran F1 en 2026

Albon, con "mucha confianza" en que Williams haga un gran F1 en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Albon, con "mucha confianza" en que Williams haga un gran F1 en 2026

Últimas noticias

Hamilton no es el único: los pilotos de Ferrari que terminaron la temporada sin podios

Hamilton no es el único: los pilotos de Ferrari que terminaron la temporada sin podios

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Hamilton no es el único: los pilotos de Ferrari que terminaron la temporada sin podios
Por qué Aprilia no contó con Raúl Fernández para el desarrollo de la RS GP26

Por qué Aprilia no contó con Raúl Fernández para el desarrollo de la RS GP26

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Valencia 2026
Por qué Aprilia no contó con Raúl Fernández para el desarrollo de la RS GP26
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 7º Robert Kubica

Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 7º Robert Kubica

Le Mans
LM24 Le Mans
24 Horas de Le Mans
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 7º Robert Kubica
Sainz se sintió "reivindicado" tras su complicado inicio con Williams F1

Sainz se sintió "reivindicado" tras su complicado inicio con Williams F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Noticias
Sainz se sintió "reivindicado" tras su complicado inicio con Williams F1

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros