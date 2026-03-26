Hamilton cree que la F1 2026 ha conseguido "lo que deberían ser las carreras"

Lewis Hamilton cree que el nuevo reglamento de la Fórmula 1 ha logrado"lo que deben ser las carreras" en lo que va de 2026, una postura muy diferente a la de Max Verstappen.

El holandés de Red Bull ha sido quizás el piloto más crítico de la F1 este año, comparando el aspecto de la gestión de la energía con "una Fórmula E con esteroides", ya que el "lift-and-coast" se ha vuelto mucho más importante este año.

"Es terrible; si a alguien le gusta esto, es que realmente no sabe en qué consiste el automovilismo", dijo tras el Gran Premio de China. "No tiene ninguna gracia. Es como jugar al Mario Kart. No son carreras".

Hamilton sugirió que Verstappen tenía dificultades para apreciar el nuevo reglamento debido al bajón de Red Bull e insistió en que el estilo de carrera "yo-yo" que se ha visto hasta ahora —con muchos más adelantamientos, incluidos numerosos cambios de líder— era mucho más entretenido.

"Si nos remontamos al karting, es lo mismo", argumentó el piloto de Ferrari. "La gente va de un lado a otro, de un lado a otro, nunca puedes distanciarte. Nadie ha dicho nunca que el karting sea como 'carreras de yoyó'. Es la mejor forma de competir".

"Y la Fórmula 1 no ha tenido la mejor forma de competir desde hace mucho, mucho tiempo. De todos los coches que he pilotado en 20 años, este es el único con el que realmente puedes seguir a otro a alta velocidad [en las curvas] sin perder por completo todo lo que tienes. Puedes mantenerte detrás".

"Antes teníamos el DRS, que creo que era un poco un parche para ese problema de que no puedes acercarte lo suficiente en las curvas. Ahora tenemos la diferencia de potencia [modo de adelantamiento], pero es muy pequeña, la diferencia de potencia".

"Pero cuando te pones delante y el coche de atrás puede seguirte el ritmo, personalmente lo encuentro mucho más divertido porque tenemos el mayor número de adelantamientos y la mejor batalla que he tenido quizá desde Bahrein, hace años y años, con Nico", añadió en referencia a la gran batalla por la victoria en el Gran Premio de Bahrein 2014 con su compañero en Mercedes y rival Nico Rosberg.

"Así es como deben ser las carreras. Deben ser un ir y venir, un ir y venir. No debería ser como que se hace una maniobra de adelantamiento y ya está".

"Así que, personalmente, me gusta ese tipo de carreras. Solo necesitamos que el resto de equipos se acerquen para que haya más batallas de este tipo", añadió.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Lars Baron / Getty Images

Hamilton sí que aclaró que, en realidad, no le encantan todos los aspectos del reglamento de 2026.

"Sin duda es muy diferente", comentó. "Creo que a muchos pilotos no les está gustando, pero la verdad es que no lo sé. A mí, personalmente, me está gustando. Es un coche más ligero. Es un poco más ágil, un poco más peculiar, más divertido de conducir".

"¿Me encanta la potencia de despliegue? Para nada. De hecho, estoy muy decepcionado. ¿Me encanta el SM [modo recta]? No especialmente. Pero, en general, creo que es emocionante para la categoría".

De cara al Gran Premio de Japón de este fin de semana, se esperaba que Suzuka fuera un circuito poco óptimo en términos de gestión de energía, por lo que la FIA ha reducido la recarga máxima de energía para la clasificación, lo que significa que habrá menos "superclipping", que consiste en la captación temprana de energía mediante el MGU-K.

"Al llegar al fin de semana, íbamos a tener que hacer un montón de 'lift-and-coast', lo cual no es nada, pero nada agradable en una vuelta de clasificación. Así que hemos cambiado eso", dijo Hamilton.

Además, el modo recta solo se utilizará en dos secciones, lo que podría favorecer a Ferrari, según el siete veces campeón del mundo: "Quizá eso sea positivo para nosotros, porque cada vez que Mercedes activa su SM, se escapa. Así que quizá aquí tengan menos oportunidades de hacerlo, quizá. No lo sé. Y quizá podamos seguirles el ritmo mejor en la sección de alta velocidad".

En cualquier caso, Hamilton espera que la carrera de 2026 haga justicia a Suzuka, donde las carreras han sido a menudo menos entretenidas que en la mayoría de los demás circuitos, en un trazado con muchas curvas de alta velocidad y pocas rectas.

"Este siempre ha sido uno de los circuitos favoritos de los pilotos, pero no necesariamente ofrece grandes carreras, porque cuesta mucho [adelantar]", dijo. "Así que espero que eso cambie y que realmente se ponga de relieve lo increíble que es pilotar en este circuito".

"Y si además tenemos buenas carreras, entonces será el mejor circuito del mundo", concluyó.