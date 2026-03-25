Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Japón de F1

La Fórmula 1 afronta este fin de semana la última cita de su breve tramo inicial en Asia, ya que el Gran Premio de Japón será la tercera ronda de la temporada 2026.

Esto llega tras los grandes premios inaugurales de Australia y China, ambos ganados por Mercedes, que ha dominado claramente el último cambio de reglamento.

Queda por ver si esa superioridad se mantiene este fin de semana, pero también hay muchos temas de conversación en toda la parrilla tras las dos primeras citas.

Así que aquí tienes cinco cosas a tener en cuenta en Suzuka, que será la última carrera antes de Miami en mayo, después de que Arabia Saudí y Bahrein fueran cancelados debido al conflicto en Oriente Medio.

¿Es Antonelli una amenaza real para Russell?

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Cuando Mercedes arrancó con fuerza en los test de pretemporada, George Russell se convirtió instantáneamente en el gran favorito para el título de F1 2026, y con razón. El británico, de 28 años, está en su octava temporada y ha acumulado mucha experiencia, y si las Flechas Plateadas dominan, su mayor rival sería su joven compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli, que afronta su segundo año en la F1.

Así que, sobre el papel, Russell debería tener ventaja, algo que demostró en Melbourne dominando el GP de Australia desde la pole en un doblete de Mercedes. Pero el guion cambió en Shanghai, donde Antonelli logró su primera victoria, también en un 1-2, y fue impresionante ver cómo el italiano gestionó todo con calma desde el liderato, escapándose del resto.

La única duda ahora es si puede rendir con regularidad y luchar realmente contra Russell por el campeonato. No hay dudas sobre el británico, que el año pasado ya dejó claro que está listo para pelear por el título; la incógnita es si Antonelli también lo está.

Suzuka será un buen escenario para comprobar si ha mejorado la inconsistencia que mostró como rookie o si, por el contrario, Russell sigue teniendo un dominio claro sobre su compañero y se encamina hacia su primer título.

¿Qué tan fuerte será el desafío de Ferrari a Mercedes?

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Aunque Mercedes logró un doblete en ambas carreras este año, no fue sin presión de su principal rival, Ferrari. Charles Leclerc tomó el liderato en la salida del GP de Australia tras un mal arranque de Russell, y ambos protagonizaron un intercambio en las primeras vueltas, antes de que la Scuderia, al no parar bajo VSC, se tuviera que conformar con el tercer y cuarto puesto.

En Shanghai, Lewis Hamilton replicó lo de Leclerc, aunque perdió posiciones en pocas vueltas y dejó a Antonelli sin oposición. Las oportunidades han estado ahí para Ferrari, y si quiere luchar de verdad por el título, necesita aprovecharlas cuanto antes, o Mercedes se escapará.

Eso empieza en Suzuka, donde las curvas fluidas de media-alta velocidad deberían favorecer al SF-26, que ha destacado por su paso por curva. Podría haber una verdadera lucha entre varios equipos por la pole, aunque este año es menos decisiva por el efecto “yo-yo” que están generando estos coches más ágiles, con adelantamientos en zonas inéditas.

Así que, incluso si Ferrari logra la pole, mantenerla el domingo será otra historia, ya que el motor Mercedes es muy eficiente energéticamente y en Suzuka no es fácil recuperar batería.

¿A la tercera irá la vencida para Piastri?

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

El dominio inicial de Mercedes y Ferrari evidencia que el inicio de temporada no ha sido bueno para McLaren, que ha vuelto a la realidad. El equipo de Woking es tercero con 18 puntos —80 menos que Mercedes—, ocho de ellos logrados en la sprint de Shanghai, ya que solo ha tenido un coche en parrilla en grandes premios.

Ese fue Lando Norris en Melbourne, donde el vigente campeón terminó quinto, mientras su compañero Oscar Piastri abandonó en la vuelta de formación. El australiano tampoco pudo salir en China en un doble DNS del equipo: un problema eléctrico dejó fuera a Norris, y el MCL40 de Piastri ni siquiera arrancó.

Ojo a esto: FÓRMULA 1 McLaren tiene el tercer mejor coche, pero no puede explotar su mayor activo

Así que se espera que Piastri por fin pueda tomar la salida este fin de semana, y si lo hace, lo lógico es que pelee con Norris por el quinto puesto, ya que McLaren es claramente el tercer equipo en ritmo.

El equipo necesita sacar lo positivo que pueda, y especialmente Piastri, tras cómo perdió el título en 2025. Parece que ha pasado una eternidad desde su último buen fin de semana —probablemente Zandvoort en agosto—, así que necesita cortar esta mala racha y demostrar si ha mejorado y puede volver a estar al nivel de su compañero.

¿Persistirán los problemas de Red Bull y Verstappen?

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"Todo el fin de semana hemos estado fuera de ritmo", dijo Max Verstappen. "El coche es completamente inconducible. Ni siquiera puedo tener una referencia. Cada vuelta es como sobrevivir".

Esas fueron las palabras del cuatro veces campeón del mundo tras un desastroso fin de semana en Shanghai para Red Bull, que hasta entonces había tenido un inicio relativamente positivo en 2026, mostrando signos de poder luchar con McLaren.

Pero la realidad golpeó en China: doble cero en la sprint y apenas cuatro puntos el domingo gracias a Isack Hadjar, mientras Verstappen abandonaba por una repentina pérdida de potencia.

Sus críticas al nuevo reglamento son conocidas, pero tampoco ayuda que el RB22 no esté a la altura de su talento, hasta el punto de que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo calificó como un "espectáculo de terror".

Los problemas fueron numerosos en Shanghai, pero hay uno recurrente: las salidas. El procedimiento en 2026 es más complejo, ya que sin el MGU-H los pilotos deben revolucionar el motor durante al menos 10 segundos para cargar el turbo antes de la salida.

Sin embargo, ambos pilotos de Red Bull aún no han tenido buenas arrancadas este año, con falta de batería en el momento de apagarse los semáforos, lo que ha provocado que Verstappen pierda seis posiciones en total en la primera vuelta en lo que va de temporada. Es un problema importante que deben solucionar si quieren aspirar a algo más que el cuarto puesto en el campeonato.

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¿Cómo afrontará Audi la salida de Wheatley?

Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Todo parecía ir bien en Audi. La marca alemana debuta este año en la F1 y fue competitiva desde el inicio, con Q3 y puntos para Gabriel Bortoleto en Melbourne, mientras Nico Hulkenberg fue 11º en China. Aunque no sumaron puntos allí, el ritmo estaba.

El equipo ha mostrado potencial para luchar con Haas, Alpine y Racing Bulls en la zona media, con una unidad de potencia Audi especialmente prometedora pese a ser debutante y no contar con equipos cliente para recopilar datos.

Sin embargo, el equipo ha sufrido un revés tras la última carrera: Jonathan Wheatley anunció su dimisión como jefe de equipo, y su antiguo jefe, Mattia Binotto, asumirá el cargo. Wheatley llegó a comienzos de 2025, cuando aún era Sauber, y fue clave en la mejora operativa que llevó al equipo de 4 puntos en 2024 a 70 en 2025, incluyendo un podio de Hülkenberg en Silverstone.

Además, aportaba estabilidad a una estructura directiva que antes carecía de ella, guiando a Audi en la dirección correcta. Su inesperada salida amenaza con frenar ese progreso, y da la sensación de que la marca alemana vuelve a empezar desde cero. Habrá muchas miradas puestas en el equipo este fin de semana y será interesante ver cómo se desenvuelve Binotto.

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