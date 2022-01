Jacques Villeneuve ganó el campeonato 1997 de la Fórmula 1 a los mandos de un Williams tras un polémico final en Jerez, donde Michael Schumacher estrelló su Ferrari contra él mientras luchaban por el título.

Ahora, en Daytona, donde estaba probando antes de su regreso a la NASCAR Cup el próximo mes en su intento por disputar las 500 Millas, Villeneuve dijo que el reñido final de la temporada 2021 de F1 en Abu Dhabi fue "bueno para el deporte", ya que ha creado un marco para que Hamilton vuelva y se vengue de la derrota.

"Es bueno para el deporte porque Lewis ahora tiene que volver y tratar de ganar su octavo campeonato y ser agresivo para conseguirlo", dijo Villeneuve.

"A fin de cuentas, ha corrido mucha tinta en los periódicos".

"Fue ligeramente controvertido, pero siempre lo es cuando todo se reduce a la última carrera".

Tras su derrota en Abu Dhabi, que le impidió lograr su octavo mundial en Fórmula 1, Hamilton ha guardado silencio en las redes sociales, lo que ha llevado a sugerir que podría abandonar la categoría.

El director de Mercedes, Toto Wolff, ha dicho que espera "que Lewis siguiera compitiendo", aunque admitió que su piloto estrella estaba "desilusionado en este momento".

Cuando se le preguntó si cree que Hamilton volverá en 2022, Villeneuve respondió: "Bueno, ¿quién sabe?".

Jacques Villeneuve, Williams FW19

"Nadie esperaba que Nico Rosberg no volviera y que de repente se despertara una mañana y le dijera a todo el mundo que, en cierto modo, ya no le apasionaban las carreras. No parece que ese sea el caso de Lewis, pero ¿quién sabe?".

"Es realmente un lío saber qué pasa por la cabeza de la gente cuando la temporada es muy larga, cuando crees que sabes por dónde va a salir y luego no va como esperas, y sientes que te lo han robado".

"Supongo que la reacción es bastante negativa. Pero hay que volver a ponerse en marcha".

A pesar de la protesta que siguió a Abu Dhabi, tras la cual el máximo organismo, la FIA, se ha comprometido a realizar un análisis detallado del reinicio tras el coche de seguridad de la última vuelta, Villeneuve cree que el título tuvo un merecido ganador.

"Supongo que cuando se trata de hablar de la reacción depende de si eres fan de Verstappen o fan de Lewis ", continuó Villeneuve.

"Ha sido emocionante y viendo cómo ha ido toda la temporada, Max se merecía el campeonato. Había estado a la cabeza todo el año, carrera tras carrera".