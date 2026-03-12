En Haas defienden a Ferrari tras las dudas de los clientes de Mercedes

El piloto de Haas, Oliver Bearman, ha elogiado la transparencia y la ayuda de Ferrari en lo que respecta al funcionamiento óptimo de su nueva unidad de potencia. La F1 ha cambiado a una nueva normativa sobre motores que pone mucho más énfasis en la potencia eléctrica, lo que significa que la gestión de la energía se ha convertido en un factor clave para lograr un buen tiempo por vuelta.

Los equipos deben averiguar el momento ideal para desplegar la energía, por un lado, y para levantar el pie y rodar por inercia, por otro, algo que Mercedes parece haber dominado, ya que consiguió la pole position con una ventaja de ocho décimas sobre Red Bull y Ferrari en Australia. El coche cliente más cercano con motor Mercedes, el McLaren de Oscar Piastri, acabó a 0,862 segundos.

El jefe del equipo Williams, James Vowles, admitió que "lo que Mercedes está haciendo con la unidad de potencia es algo que nos ha pillado desprevenidos", mientras que Andrea Stella, de McLaren, sugirió que puede haber "factores sistémicos que un equipo cliente no puede controlar".

Cuando se le preguntó en ese contexto cómo veía Haas a Ferrari, Bearman dijo: "Debo decir que Ferrari ha sido increíblemente abierta y nos ha ayudado mucho en cuanto a la estrategia de despliegue y nos ha dado toda la información posible para ayudarnos. Creo que nuestra situación con Ferrari es diferente a la que tienen McLaren y Mercedes".

"Han sido increíblemente serviciales, pero, por supuesto, hay una gran diferencia entre nuestros coches. Están casi una sesión por delante de nosotros en términos de clasificación. Su tiempo en la FP3 fue casi nuestro tiempo de clasificación".

Bearman fue el piloto más rápido de Haas en la clasificación, consiguiendo el 12º puesto en la parrilla, a 0,954s del Ferrari más rápido, y fue 0,642s más lento que el mejor registro del SF-26 en la FP3.

"A medida que mejora el tiempo por vuelta, las exigencias energéticas cambian mucho. La cantidad de lift and coast, el uso de marchas, todas estas cosas hay que anticiparlas y tenerlas en cuenta de cara a la clasificación. Una curva puede ser a fondo para ellos o en una curva pueden levantar el pie ellos, pero para nosotros es un frenazo o una reducción de marcha. Tenemos que ajustarlo a nuestra manera".

"En Australia lo fuimos descubriendo sobre la marcha. Ahora, tras ese fin de semana, tenemos dos o tres puntos desde los que partir. Esperamos ser más lentos en estas curvas, quizá reduzcamos la marcha en ellas. Además, cuando eres más lento en los vértices, obviamente tienes que desplegar más potencia también en la salida. Todo tiene un gran efecto dominó. Es útil saberlo y es información que hay que tener en cuenta para las próximas carreras", explicó el británico de Haas.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Haas F1 Team

Cuando se le preguntó si Haas sabía cuál era la diferencia con Ferrari y si podía recortarla, Bearman dijo: "Creo que sí. Ya obtuvimos información al respecto en Australia. La curva 5 fue un ejemplo en el que Ferrari fue constante desde el principio, solo con mirar su velocidad GPS, mientras que para nosotros no fue constante hasta el final de la FP2 o incluso la FP3".

"En términos de estrategia, hay que cambiar la forma de abordar las cosas. Ahora, solo con mirar la pista, con el grupo de ingenieros identificamos algunas curvas en las que esperamos ver algunas diferencias y luego lo trasladamos a la carrera. Es bueno tener esa información".

En cuanto a las perspectivas del equipo para el fin de semana de China, Bearman insistió en que Haas se centraría en la clasificación principal y la carrera, dada la probabilidad de que los cuatro equipos principales (Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren) sean los que puntúen en la prueba sprint.

"Los cuatro equipos principales parecen estar en una categoría diferente", dijo el joven de 20 años. "En un fin de semana normal o en una carrera sprint normal, esos son los ocho primeros. Y solo los ocho primeros suman puntos el sábado. Obviamente, es muy importante hacer una buena clasificación sprint y darlo todo en la carrera sprint, porque todavía hay posibilidades, puede pasar cualquier cosa, como vimos la semana pasada. Será importante aprovechar la información y concentrarse".

"La prioridad para nosotros seguirá siendo la carrera principal, porque es donde tenemos más posibilidades de sumar puntos, que es lo que necesitamos. Diría que la información que hemos obtenido en Australia nos ha ayudado. Además, para ser sinceros, en Australia ya empezamos en la FP1 al 95%. No tuvimos que cambiar demasiado. Eso significa que espero que podamos empezar con buen pie aquí este fin de semana. Solo hay que poner a prueba el coche y todos los sistemas en la clasificación sprint. La prioridad número uno es tener una buena clasificación principal", concluyó.