Fórmula 1 GP de Singapur

¿Tomó Haas F1 la decisión correcta al cambiar a Ocon por Cámara para 2027?

Debatimos si Haas hizo lo correcto al sustituir a Ocon por Cámara, líder en la clasificación de la Fórmula 2, de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1.

Redacción Motorsport.com

Editado: 15 oct 2026, 15:18

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Ayao Komatso y Rafael Cámara, Haas

Foto de: Haas F1 Team

Se ha confirmado que Rafael Cámara será piloto de Fórmula 1 en la temporada 2027 como sustituto de Esteban Ocon en Haas. De este modo, el brasileño de 21 años debutará en la máxima categoría tras un ascenso vertiginoso en las categorías inferiores.

Cámara ganó el Campeonato Europeo de Fórmula Regional de 2024 y el título de Fórmula 3 de 2025, y actualmente lidera la clasificación de Fórmula 2 con siete puntos de ventaja.

Sin embargo, sigue siendo un talento en bruto que contrasta la experiencia y los conocimientos de Ocon, quien ha tenido una etapa bastante difícil desde que se incorporó a Haas a principios de 2025.

¿Ha acertado, pues, la escudería estadounidense? Nuestros redactores dan su opinión.

Relacionado:

Su velocidad innata hace de Cámara una gran elección

Como dice el refrán, se puede convertir a un piloto rápido en fiable, pero no se puede convertir a un piloto fiable en rápido.

Rafael Cámara es uno de los pilotos más rápidos de la última década en las categorías junior; su palmarés habla por sí solo: consiguió siete poles, más que nadie, en su camino hacia el título del Campeonato Europeo de Fórmula Regional de 2024; su récord en la F3 de 2025 fue de cinco poles de nueve, algo sin precedentes en la era actual. Habría que remontarse a la hazaña de Luca Ghiotto, en la temporada de GP3 de 2015, para ver un rendimiento similar. Y, sin embargo, en la que quizá fue la lucha por el título más reñida de la historia, Ghiotto perdió por muy poco ante Ocon.

Once años después, Ocon está perdiendo su asiento en Haas en favor de Cámara. ¿Son los resultados del francés esta temporada representativos de su rendimiento real? Probablemente no, ya que el infame problema de inconsistencia del VF-26 ha estado afectándole durante mucho tiempo. Pero quizá eso haya afectado al ambiente dentro del equipo a medida que crecía la frustración y, en ese caso, hacer un cambio tenía sentido —sobre todo con alguien como Cámara disponible—.

El brasileño lo tiene todo: el respaldo de Ferrari, proveedor de Haas —al igual que el que será su compañero, Oliver Bearman—, un ritmo evidente y el potencial para conseguir títulos consecutivos en la FREC, la F3 y probablemente la F2.

Por supuesto, ha cometido errores, como el bloqueo de ruedas que le obligó a abandonar mientras luchaba por la victoria en Mónaco contra su rival por el título, Nikola Tsolov, pero Cámara ha seguido sumando puntos de forma constante y logrando victorias en las carreras principales de los domingos.

Haas echará de menos la experiencia de Ocon, pero Bearman puede crecer hasta asumir el papel de líder del equipo, por lo que la decisión tiene sentido para el futuro.

- Ben Vinel

¿Por qué sustituir a un ganador de una carrera por un novato?

Esteban Ocon fue bastante franco al respecto: "No me merezco esta mierda", dijo, para ser precisos. Y, para ser igual de franco, no veo ningún motivo para llevarle la contraria.

Sí, las cifras no suelen mentir. Y Ocon, a pesar de ser el piloto con más experiencia y de tener todo el derecho a ser considerado como líder del equipo, ha sumado hasta ahora menos puntos que Oliver Bearman.

Pero, ¿se trata realmente de que él no haya rendido lo suficiente?

Ayao Komatsu ha admitido que ha habido problemas con la irregularidad del coche y, si hacemos caso a Ocon, solo ha tenido un puñado de carreras en las que ha podido darlo todo. Y las últimas rondas sugieren sin duda que, aunque no sea mejor que Bearman, parece que al menos está a su altura.

A lo largo de su historia, Haas se ha beneficiado de contar con pilotos con una gran experiencia. Pilotos como Romain Grosjean y Kevin Magnussen ayudaron a convertirlo en un equipo creíble, aunque también ha fracasado estrepitosamente con pilotos novatos en el pasado. La decisión de apostar por Mick Schumacher y Nikita Mazepin en su momento fue una cuestión de supervivencia, dado el respaldo financiero que ambos aportaban.

Pero, ¿realmente necesita Haas apostar ahora por un piloto novato? No hay motivos.

Así pues, parece que el brasileño ha sido elegido por Haas por motivos deportivos, pero no veo cómo puede ser mejor ahora mismo que un piloto con victorias demostradas. A menos que simplemente haya demasiada presión por parte de Ferrari para fichar a otro piloto de su academia, no veo cómo Cámara puede sumar más puntos que Ocon en un futuro inmediato, sobre todo por su falta de experiencia.

Ocon sigue siendo rápido y fiable cuando el coche funciona como debe. Entonces, ¿por qué hacer el cambio? Sobre todo si es por otro piloto al que Ferrari puede llevarse en cuanto lo necesite.

¿Cómo se puede construir el futuro en torno a pilotos que, en esencia, están cedidos por un equipo más grande? Pensaba que la combinación de Ocon y Bearman tenía mucho sentido en ese aspecto, ya que el francés era piloto propio del equipo. Ahora Haas da más la impresión de estar convirtiéndose en un filial de Ferrari que en ser independiente.

Todo eso, por supuesto, deja de tener importancia si Komatsu ha visto algo especial en Cámara durante estas pruebas del TPC —y, teniendo en cuenta cómo ha resultado Bearman, se podría decir que Ayao sabe lo que hace—.

Aun así, persiste la sensación de que Ocon ha sido tratado injustamente por el equipo, que prácticamente ha utilizado el bajo rendimiento de su monoplaza como excusa para deshacerse de él en cuanto ha podido.

- Oleg Karpov

Esta es la oportunidad para que Haas fiche a otro joven talento

En las últimas carreras ha sido difícil no sentir más que compasión por Esteban Ocon, al verle hacer declaraciones más que extravagantes en un claro intento desesperado por conservar su asiento. ¿Habría dicho esas cosas si no se hubiera visto en esa situación? Claramente no. Era claramente una táctica por su parte para recordar a la gente lo que ha hecho en el pasado, sabiendo que aún no había un veredicto definitivo.

Pero, nos guste o no, gran parte de lo que dijo era cierto. Ocon coronó una sólida carrera en las categorías inferiores al ganar la GP3 —superando a Max Verstappen en el proceso— y se mantuvo más que a la altura durante una década en la F1.

No hay que olvidar su impresionante primera temporada completa en 2017, en la que sumó puntos en todas las carreras menos dos con Force India, ni el hecho de que estuvo a punto de dar un salto que habría cambiado su carrera al fichar por Mercedes durante sus años de dominio. También está su victoria en Hungría en 2021, así como el hecho de que es uno de los dos únicos pilotos —el otro es Jenson Button — que ha superado a Fernando Alonso en puntos en una temporada como compañeros de equipo: 92 frente a 81 en 2022.

Es de esperar que Ocon sea recordado por los hechos mencionados anteriormente y no por sus dos temporadas con Haas. Del mismo modo, a Daniel Ricciardo se le debería recordar sobre todo menos por su declive al final.

Sin embargo, hay otro hecho —u opinión— que no debe pasarse por alto, y es que ha llegado el momento de que Ocon se marche. Aunque los resultados han mejorado últimamente, ¿en qué medida se debe eso a que el piloto de 30 años sabe que tiene algo que demostrar y que su puesto está en juego? Haas no va a mejorar mucho con el francés al volante, pero quizá sí lo haga con un joven prometedor como Rafael Cámara.

Se habla de edad y experiencia, pero el futuro campeón de 2026 comenzó la temporada siendo aún un adolescente. ¿Es eso realmente tan importante en los tiempos que corren? Cámara tiene además la misma edad que Bearman y su palmarés en las categorías inferiores habla por sí solo.

Si se proclama campeón de F2, se unirá a Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri y su compatriota Gabriel Bortoleto como pilotos que han ganado tanto la F2 como la F3 en sus años de debut. Cámara se convertirá además en el único piloto en ganar esas dos categorías y la FREC en tres temporadas consecutivas.

Todas estas son las estadísticas de un futuro líder y, si se tiene en cuenta la velocidad de este joven de 21 años, ya está al nivel de la F1. No hay motivos para creer que dentro de diez años no estará luchando por victorias y títulos. Puede que a Haas no se le vuelva a presentar la oportunidad de fichar a un piloto así, por lo que debe aprovecharla sin dudarlo, y hay que reconocerle el mérito por hacerlo.

- Ed Hardy

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior ¿Cómo afrontará Antonelli la presión de ganar el título de F1 en Austin?

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Redacción Motorsport.com





Morbidelli, sobre su paso a WSBK: "Está claro que Ducati confía en mí"



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



2 h



Morbidelli, sobre su paso a WSBK: "Está claro que Ducati confía en mí"





Horner aclara los rumores sobre Ferrari y apoya a Vasseur: "Se sacó de contexto"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



8 h



Horner aclara los rumores sobre Ferrari y apoya a Vasseur: "Se sacó de contexto"





GP China 2007 de F1: cuando Hamilton se enganchó y Ferrari creyó



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de China



8 d



GP China 2007 de F1: cuando Hamilton se enganchó y Ferrari creyó

Más de

Esteban Ocon





OFICIAL: Rafael Cámara ficha por Haas para debutar en la F1 en 2027; sustituye a Ocon



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



OFICIAL: Rafael Cámara ficha por Haas para debutar en la F1 en 2027; sustituye a Ocon





Ocon señala a Haas por las mejoras de Bearman y su compañero se queda a cuadros: "¿Yo?"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



23 h



Ocon señala a Haas por las mejoras de Bearman y su compañero se queda a cuadros: "¿Yo?"





Así vivimos la carrera de F1 del GP de Singapur 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



Así vivimos la carrera de F1 del GP de Singapur 2026

Más de

Haas F1





Verstappen completa la matrícula de honor en Singapur; Antonelli, con el título a tiro



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



Verstappen completa la matrícula de honor en Singapur; Antonelli, con el título a tiro





Así queda el Mundial de F1 2026 tras Singapur: puntos y posiciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



Así queda el Mundial de F1 2026 tras Singapur: puntos y posiciones





Oficial: así es la parrilla de F1 en Singapur con la penalización de Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



Oficial: así es la parrilla de F1 en Singapur con la penalización de Alonso

Últimas noticias





¿Tomó Haas F1 la decisión correcta al cambiar a Ocon por Cámara para 2027?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



8 min



¿Tomó Haas F1 la decisión correcta al cambiar a Ocon por Cámara para 2027?





¿Cómo afrontará Antonelli la presión de ganar el título de F1 en Austin?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



50 min



¿Cómo afrontará Antonelli la presión de ganar el título de F1 en Austin?





OFICIAL: Rafael Cámara ficha por Haas para debutar en la F1 en 2027; sustituye a Ocon



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



OFICIAL: Rafael Cámara ficha por Haas para debutar en la F1 en 2027; sustituye a Ocon





Duelo de gigantes: Rossi contra Verstappen; un duelo desigual en GT3



GTWE



GTWE GTWE 1 h



Duelo de gigantes: Rossi contra Verstappen; un duelo desigual en GT3

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse