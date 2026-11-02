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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Horarios del GP de Sao Paulo de F1 en Brasil, cómo verlo y más

Apunta los horarios del Gran Premio de Sao Paulo o Gran Premio de Brasil de F1 2026, que se disputa en Interlagos del 6 al 8 de noviembre.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 2 nov 2026, 18:07

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Lewis Hamilton, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Fórmula 1 completa su penúltimo triplete del curso 2026 con el GP de Brasil o GP de Sao Paulo, justo después del de México, y tras el que solo quedarán las tres carreras, si se disputan todas, en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Consulta aquí los horarios del fin de semana del 6 al 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos y no te pierdas nada.

Horarios del GP de Brasil de F1 o GP de Sao Paulo para España

Sesión Día Hora

Entrenamientos Libres 1

Viernes 6 de noviembre 16:30h

Entrenamientos Libres 2

Viernes 6 de noviembre 20:00h

Entrenamientos Libres 3

Sábado 7 de noviembre

15:30h

Clasificación

Sábado 7 de noviembre

19:00h

Carrera

Domingo 8 de noviembre

18:00h

Por primera vez desde 2019, es decir, desde antes de introducir el formato, el GP de Brasil de F1 no será con formato sprint, y no tendrá carrera corta como sí hubo en 2021, 2022, 2023 y 2024. Por tanto, el formato será diferente esta vez, con los habituales Entrenamientos Libres 1 y 2 el viernes, la FP3 el sábado como la clasificación y la carrera, el domingo.

Y puesto que en Brasil hay cuatro horas menos que en España, las sesiones de F1 serán en un horario de tarde en nuestro país y más cómodos en Latinoamérica.

La primera sesión de F1 en Brasil será la FP1 del viernes, a las 12:30h locales y 16:30h de España, con la FP2 a las 16:00h locales y 20:00h de España. La FP3 será el sábado una hora antes que la FP2 de Brasil, a las 11:30h de Brasil y 15:30h de España

La clasificación del GP de Brasil o GP de Sao Paulo 2026 de F1 es el sábado 7 de noviembre a las 15:00h locales y de Argentina, cuando en México sean las 12:00h y en España, las 19:00h.

La carrera del GP de Brasil o GP de Sao Paulo 2026 de F1 es el domingo 8 de noviembre a las 14:00h locales y de Argentina, que serán las 11:00h de México y las 18:00h de España.

Sin Fórmula 3 ni Fórmula 2, junto a la F1 en Interlagos habrá F4 Brasil, Porsche Sprint Challenge Brazil y Porsche Carrera Cup Brazil (aquí todos los horarios si te interesa).

Fans

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cómo ver el GP de Brasil de F1 2026 por la TV en España y Latam

País o países CÓMO ver la F1 del GP de México España

DAZN F1

(Clasificación 19:00h; Carrera 18:00h)

México

Izzi

(Clasificación 12:00h; Carrera 11:00h)

Argentina

FOX Sports Argentina y ESPN vía Disney+

(Clasificación 15:00h; Carrera 14:00h)

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

ESPN vía Disney+

(Clasificación 13:00h; Carrera 12:00h)

Venezuela y Bolivia

ESPN vía Disney+

(Clasificación 14:00h; Carrera 13:00h)

Chile, Uruguay y Paraguay

ESPN vía Disney+

(Clasificación 15:00h; Carrera 14:00h)

Costa Rica, Guatemala, El Salvador y otros países de Centroamérica

ESPN vía Disney+

(Clasificación 12:00h; Carrera 11:00h)

El GP de Ciudad de México de F1 solo podrá verse legalmente en España en DAZN F1, a la que puedes acceder con suscripción en la propia plataforma, o con los paquetes donde se incluye en Movistar + o Vodafone TV.

En México, los aficionados locales podrán ver el GP de Ciudad de México 2026 si tienen contratado Izzi o Sky.

En Argentina, se podrá ver el GP de México en ESPN vía Disney + o en Fox Sports Argentina.

En el resto de países de Latinoamérica, para ver la F1 debe ser por ESPN mediante Disney +, y en todos se puede acceder a F1TV, el servicio de pago y en inglés de la propia categoría, algo que en España no está disponible.

Y como no puede ser de otra manera, te recomendamos nuestra web y nuestra app, Motorsport.com, porque vivirás el GP de Ciudad de México como si estuvieras allí.

Autodromo José Carlos Pace de Interlagos, sede del GP de Brasil de F1

Situado a 16 kilómetros al sur de Sao Paulo, el circuito de Interlagos tiene otro nombre realmente que no todos conocen, Autódromo José Carlos Pace, nombre del piloto italiano que ganó en 1975, algo que solo había logrado en F1 Emerson Fittipaldi y que perdió la vida en 1977. Desde ese año ese es el nombre oficial.

Se han disputado 52 grandes premios de F1 en Brasil: 47 como GP de Brasil y 5 como GP de Sao Paulo, y en total van ya 42 carreras en Interlagos.

El GP de Brasil llegó al calendario en 1973, y se celebró en Interlagos, con triunfo de mencionado Fittipaldi. Luego, en 1978 se celebró en el mítico Jacarepagua (en Rio de Janeiro), que luego volvió de 1981 a 1989. Desde 1990, remodelado, y a excepción de 2020 por el COVID-19, todos los GP de Brasil de F1 (y GP de Sao Paulo desde 2021 por la aportación del gobierno local) han sido en Interlagos.

El Autódromo Jose Carlos Pace tiene una longitud de 4.309 metros y 15 curvas, 10 a derechas y 5 a izquierdas. Interlagos se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj, y cuenta con una sección muy famosa conocida como la S de Senna, las curvas 1 y 2 en bajada, lo contrario a la amplia subida de la última curva llamada Mergulho).

Qué pilotos ya han ganado en el GP de Brasil de F1

Aunque desde el 2021 se llama GP de Sao Paulo, aquí hablaramos de las estadísticas de la F1 en Brasil, donde nadie ha ganado más que Alain Prost, con seis victorias entre Jacarepagua e Interlagos. En Interlagos, el máximo ganador es Michael Schumacher, con cuatro victorias, mientras que de la actual parrilla también saben lo que es ganar en Interlagos Lewis Hamilton y Max Verstappen tres veces (2016, 2018 y 2021 el inglés y 2019, 2023 y 2024 el holandés), George Russell, que ganó en 2022 y Lando Norris, que se impuso en 2025, en la última carrera allí.

En poles en Brasil, Hamilton (todas en Interlagos) empata a tres con Ayrton Senna, Mika Hakkinen, y dos pilotos locales, Rubens Barrichello, Felipe Massa. De esta parrilla también tienen pole en Brasil Verstappen, Bottas y Norris con dos cada uno, y Fernando Alonso y Nico Hulkenberg una cada uno.

En podios en Brasil, Schumacher logró nueve, solo uno más que Fernando Alonso, que lleva nueve podios en Brasil y donde, pese a no haber ganado nunca, se hizo con sus dos mundiales en 2005 y 2006.

Recuerda:

También ha hecho podio en Interlagos Hamilton y Verstappen con 7, Verstappen con 6, Bottas, Sainz, Gasly y Norris con 2 y Russell, Ocon y Antonelli con 1.

A cuántas vueltas es la carreras del GP de Brasil 2026 de F1

La carrera del GP de Brasil o GP de Sao Paulo de F1 2026 es el domingo 8 de noviembre a las 18:00h de España a 71 vueltas o 120 minutos.

Dado que el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos tiene una longitud de 4.309 kilómetros, se recorrerán un total de 305,939 kilómetros en la carrera del domingo en Brasil.

Cómo llega el mundial de F1 a Brasil a falta de cuatro grandes premios

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