Williams celebra un "sueño hecho realidad": quinto en el Mundial de Constructores 2025

Williams ha cerrado prácticamente la temporada 2025 de Fórmula 1 con un logro que hace solo unos años habría parecido imposible: asegurarse matemáticamente la quinta posición en el Mundial de Constructores, a falta de la última carrera en Abu Dhabi.

El podio de Carlos Sainz en Qatar, su segundo de la temporada, ha sido la guinda del pastel para un equipo que ha demostrado que su cambio de filosofía y su apuesta por el futuro comienzan a dar frutos.

James Vowles, jefe de equipo de Williams, no escondía su emoción: "Excepcional. Realmente fantástica la actuación de Carlos y del equipo cuando más importaba, y cada detalle suma. Subir al podio por milésimas es una recompensa justa al increíble trabajo que todo el equipo ha puesto este año. Hace solo 12 meses, estar quintos habría sido un sueño hecho realidad, cuando estábamos novenos en el Mundial de Constructores".

El rendimiento de Williams este año ha sido sólido pese a no ser el equipo más agresivo en cuanto a mejoras durante la temporada. La estrategia del equipo se centró en 2026, con el cambio de reglamento, dejando la mayor parte de la evolución del FW47 para la próxima temporada.

Sin embargo, la constancia de Sainz y Alex Albon ha permitido al equipo mantener la ventaja sobre sus rivales de la zona media, con varios grandes premios en los que fueron incluso el cuarto mejor coche, como en Qatar, por delante de Ferrari gracias a un fin de semana complicado para los italianos.

"Es un sueño hecho realidad"

"Nuestro primer podio en Bakú ya fue motivo de orgullo, pero el segundo, en un circuito que casi fue nuestro peor el año pasado, es un sueño hecho realidad", añadía Vowles. "Nos hemos reinventado y el resultado está ahí para que todos lo vean".

Alex Albon, que en Qatar quedó a las puertas de los puntos con un 11º puesto, también felicitó a Sainz y al equipo: "El 5º en el Mundial de Constructores es enorme. Ha sido un gran paso adelante para todos nosotros este año y algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos. Hoy quizás no teníamos la estrategia perfecta, pero el coche estaba ahí, como ha demostrado Carlos".

Williams, una evolución exponencial

Los números reflejan la magnitud del logro. Williams pasó de ser noveno en 2024 con solo 17 puntos a acumular 137 en 2025, consolidando una progresión clara respecto a años anteriores: séptimos en 2023 con 28 puntos, últimos en 2022 y octavos en 2021. La transformación del equipo, con dos pilotos consolidados en lugar de apuestas económicas, se ha hecho evidente: Carlos Sainz ha brillado con dos podios y un podio de sprint, mientras Albon ha sido constante y competitivo durante toda la temporada.

Además del orgullo deportivo, el quinto puesto tiene un impacto económico significativo para Williams. En un equipo con presupuestos limitados, cada posición en el Mundial de Constructores marca la diferencia y puede ser clave de cara al desarrollo futuro y a la temporada 2026.

Con Abu Dhabi como última parada, Williams ya puede celebrar un año histórico. Lo que hace solo unas temporadas parecía un sueño lejano, hoy es una realidad: la Grove está de vuelta en la élite de la zona media de la Fórmula 1.

