Intentando limitar la posible propagación del coronavirus, el gobierno húngaro ha confirmado que el personal de la F1, especialmente los habitantes de Reino Unido y los países no pertenecientes a la Unión Europea, deberán cumplir severas restricciones en el GP de Hungría que se disputa del 17 al 19 de julio.

En una nota enviada a los equipos de F1 este sábado por la mañana, se dejó claro que los asistentes al gran premio desde Reino Unido tienen que permanecer dentro de los límites de su alojamiento, o en el circuito, en todo momento, y no se les permitirá salir de ninguno de esos dos lugares.

"Los asistentes del Reino Unido u otra nacionalidad no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo no deben abandonar el lugar del gran premio o su alojamiento bajo ningún motivo, ni para otra cosa que no sea desplazarse entre los dos lugares o para la llegada y salida de Hungría", dice el comunicado al que ha podido acceder Motorsport.com.

"Los asistentes del Reino Unido u otra nacionalidad no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo no pueden utilizar el transporte público, ni los taxis".

"Deben comer en el circuito o en su alojamiento, y el tiempo libre se debe pasar dentro de los límites del lugar de alojamiento".

"El incumplimiento de estas restricciones adicionales será sancionado por las autoridades húngaras y puede acabar en encarcelamiento y/o multas de hasta aproximadamente 15.000 euros".

Siete de los equipos actuales de la F1 son británicos, y las restricciones probablemente cubrirán a la mayoría de las 2.000 personas presentes en la carrera.

Si bien las limitaciones solo se aplican para los ciudadanos del Reino Unido y de fuera de la Unión Europea, se ha recomendado que todo el personal cumpla con las medidas impuestas.

La nota a los equipos añadía que: "Para demostrar claramente la disposición de todas las partes interesadas y asistentes en respetar las medidas que el gobierno húngaro ha establecido para la celebración del evento, y para evitar cualquier posible confusión dentro de la comunidad local, es muy recomendable que todos los asistentes cumplan con las restricciones".

Galería Lista Mascarillas mires donde mires: la mascarilla ya es un elemento más de la indumentaria de todo el mundo, y en la F1 no será menos 1 / 26 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Libertad en el número de diseños de casco por temporada 2 / 26 Foto de: Ferrari Desde su implantación, fue una medida bastante impopular entre muchos de los pilotos a los que les gustaba cambiar los diseños de manera regular, como Daniel Ricciardo o Sebastian Vettel. La regla establecía que “para que los pilotos sean distinguidos fácilmente mientras estén en pista, el casco debe de presentar, con la excepción de un cambio a escoger por el propio piloto, sustancialmente la misma decoración en todos los eventos de cada campeonato. También se permitirá un cambio en el caso de que un piloto cambie de equipo durante la temporada”. Los equipos propusieron retirar la norma y la decisión fue oficialmente aprobada una semana antes del inicio de la F1 2020 por el Consejo Mundial de la FIA, que estableció que “las variaciones sin restricción de los diseños de los cascos de los pilotos entre carreras” estarán permitidas. Regresa la bandera de cuadros ondeada 3 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Las carreras volverán a acabar con bandera a cuadros agitada por una persona. Tras una confusión durante el final del GP Canadá de 2018, cuando la modelo invitada Winnie Harlow cometió un error al agitar la bandera a cuadros, la FIA decidió utilizar unos paneles de luces para dar por finalizadas las carreras. Pues bien, el plan no salió del todo perfecto y los problemas volvieron en el GP Japón, cuando los pilotos recibieron el aviso de que se acababa la carrera una vuelta antes de lo que deberían. Por eso, en 2020 será nuevamente una persona quien dé por finalizadas las carreras. Gradas vacías: al menos las carreras en Europa serán a puerta cerrada por primera vez en la historia para evitar rebrotes de COVID-19 4 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sin secretos por parte de los equipos 5 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los equipos suelen ser muy cuidadosos con no exponer detalles de sus coches a los rivales. En la pretemporada, esa premisa se intensificó para dar la menor ventaja posible a los curiosos o mecánicos de otros equipos. Ahora, desde los test de invierno de 2020, los equipos no podrán tapar sus monoplazas en el paddock, boxes, pitlane o parrilla. Según el comunicado de la FIA donde se informó de ese ajuste, la intención es "hacer más atractivos estos eventos tanto para los medios como para los aficionados". Hasta 2019 esa norma aplicaba sólo a los grandes premios. Para 2020 se reduce a 40 personas por competidor el número de trabajadores que podrán estar en la parrilla antes de la carrera 6 / 26 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Esteban Ocon, de vuelta a la parrilla 7 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pocos cambios de nombres en quienes serán los protagonistas de 2020: los pilotos. Aunque en este apartado el mayor cambio también llegará en 2021, cuando se acaben la mayoría de los contratos, (ya hay anunciados dos fichajes) este año será testigo del regreso de Esteban Ocon como compañero de Daniel Ricciardo, mientras que en Williams, el asiento libre de Robert Kubica fue para el joven Nicholas Latifi, que también es el único novato en toda la parrilla 2020. La ceremonia de podio cambiará en la F1 2020 para evitar contacto físico. En carreras sin público no se espera que nadie entregue trofeos 8 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Adiós Toro Rosso, hola AlphaTauri 9 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Toro Rosso dejó de llamarse así y pasa a ser AlphaTauri. El segundo equipo de Red Bull realizó la solicitud del cambio de nombre y fue aprobada por el resto de los equipos. Así, una vez más, modificarán la forma en la que son conocidos. AlphaTauri lleva el nombre de una estrella de la constelación de Tauro, una de las aglomeraciones de estrellas más antiguas del universo conocido, y es la marca de moda de la empresa. En las carreras sin público de 2020... ¿a quién van a saludar los pilotos? Se elimina el desfile previo 10 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Para que los pilotos no estén tan juntos y no haya contacto, no habrá ceremonia de himno en la F1 2020 11 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Cambio al sistema de pesaje para evitar sanciones innecesarias 12 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images En otro de los cambios de reglamento para 2020, los pilotos ya no serán penalizados cuando no se detengan en el pesaje. Esta polémica normativa levantó quejas durante 2019, porque los pilotos y equipos alegaban que la fuerte sanción no iba acorde a la infracción cometida (al saltarse el pesaje eran obligados a salir desde el fondo de la parrilla el domingo). Más peso para los F1 más 'gordos' de la historia 13 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images En 2019, el peso mínimo era de 743 kg, e inicialmente se elevó a 745 para 2020, debido a que los directores técnicos querían un poco más de margen para tratar de ajustar costes, a pesar de que las cifras han ido aumentando progresivamente desde el comienzo de la era híbrida. Después, la FIA obligó a contar con un segundo medidor de flujo de combustible para 2020 para ayudarle a monitorizar el uso de combustible. Junto a ello llegó 1 kg extra al peso mínimo acordado, elevándolo hasta 746 kg. Debido a que este cambio llegó después de la fecha tope de abril de 2019, tuvo que ser aceptado por todos los equipos. La nueva cifra tuvo que pasar por el proceso del Grupo de Estrategia y la Comisión de F1, antes de ser ratificado finalmente por el Consejo Mundial del Motor en febrero de 2020. El toque de queda para los miembros de los equipos en los grandes premios será de ocho horas en lugar de nueve, pero podrán trabajar hasta una hora más tarde que antes los jueves y viernes 14 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los comisarios podrán teletrabajar, operar de manera remota, si por cualquier circunstancia no han podido llegar hasta el circuito donde se celebra el gran premio 15 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mismos Pirelli para 2020 16 / 26 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pirelli estuvo diseñando y trabajando durante gran parte de 2019 en los compuestos para 2020, pero los equipos se pusieron de acuerdo y rechazaron la introducción de los nuevos compuestos. Desde el GP EEUU, primera toma de contacto con la nueva propuesta, la mayor parte de los pilotos se quejaron de su comportamiento, luego en los test de post temporada se confirmó la postura de las escuderías y la FIA confirmó que en 2020 se usarán, de nuevo, los mismos neumáticos de la temporada 2019. Un calendario varias veces modificado 17 / 26 Foto de: ISP/BSR Agency La F1 iba a volver a Holanda después de 35 años, con Zandvoort como escenario y con la curva más peraltada de todo el calendario. Sin embargo, el coronavirus obligó a modificar el calendario y entre las citas que cayeron está el regreso fallido de la de Holanda. Un calendario que aún no está completado y que de momento solo cuenta con carreras europeas. El GP de Mónaco se cayó del calendario 2020 de F1 por el coronavirus, algo que no ocurría desde los años 50 18 / 26 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sobre los coches de 2022 solo se puede trabajar en el sistema de frenos, no en el resto de rendimiento de la carrocería 19 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel disputará en 2020 su última temporada en Ferrari. Ya han anunciado que no hay renovación, y se conoce a su sustituto 20 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antes incluso de arrancar esta extraña temporada, Ferrari y Vettel anunciaron que separaban sus caminos. Será el sexto y último año juntos y Vettel se irá de Maranello como el tercer piloto con más victorias en la historia del equipo. La 2020 será la última temporada de Sainz en McLaren, ya que será sustituto de Vettel en Ferrari en 2021 21 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mientras esperamos la llegada de la F1 a Vietnam... 22 / 26 Foto de: FOM Si no hay más cambios, la F1 se estrenará este año en el trazado de Hanoi, en Vietnam. Es un circuito urbano al que finalmente le fue añadida una nueva curva, para un total de 23. Esta carrera será la primera en estrenarse durante la era de Liberty Media al frente de la máxima categoría. ...Extrañaremos a Alemania, Francia, Mónaco, Japón y Singapur, entre otros 23 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Aunque fue considerada por los aficionados como la mejor carrera de 2019, el GP de Alemania se cayó del calendario de 2020. Pese a que es una cita presente desde 1951, su intermitencia y cambios de sedes han sido una constante, siendo 2017 la última vez que no se disputó. Además, la pandemia, como ya hemos mencionado, hizo desaparecer del calendario a más carreras. Alisando el camino para las 18 pulgadas 24 / 26 Foto de: Pirelli En 2020, Pirelli no tendrá la posibilidad de realizar test en medio de la temporada, excepto sus propias pruebas de desarrollo. Los neumáticos de 2022 sólo podrán ser probados en pruebas antes y después de la temporada. En 2022 llegarán las 21 pulgadas y los neumáticos definitivos para ese año se estrenarán en un test grupal de tres días después el GP de Abu Dhabi 2020. Pirelli ya no está obligado a dar a conocer sus neumáticos para las carreras fuera de Europa 15 semanas antes, ni nueve para las europeas. Dos semanas serán suficientes 25 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images En 2020 todos usarán los mismos compuestos de neumáticos, por lo que equipos y pilotos ya no tendrán que elegir: dos juegos de duros, tres de medios y ocho de blandos. 26 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

