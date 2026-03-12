Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de China

Hamilton lo confirma: Ferrari utilizará el alerón trasero giratorio en China

Ferrari utilizará su diseño único del alerón trasero para la F1 2026 en el GP de China, según ha confirmado Lewis Hamilton.

Ed Hardy Stuart Codling
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Ferrari estrenará este fin de semana, en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1, su tan comentado alerón trasero giratorio, según ha revelado Lewis Hamilton este jueves.

El equipo de Maranello llevó el diseño a los test de pretemporada en Bahrein y rápidamente se convirtió en un tema de debate, debido a la característica única de su aleta superior que gira 180º. Y aunque no estaba claro si el diseño se usaría durante la temporada, se ha confirmado que se usará en Shanghái

Cuando se le preguntó si había notado alguna ventaja o había aprendido algo del diseño, Hamilton respondió: "No creo que haya ninguna, hicimos un día completo con el alerón, así que creo que sí".

"Pero hicimos todas las pruebas necesarias y estoy muy agradecido al equipo, porque en realidad se suponía que iba a ser más adelante y trabajaron muy duro para desarrollarlo y traerlo aquí".

"Para mí es fantástico ver que el equipo está trabajando así, que está esforzándose y persiguiendo objetivos, y que realmente están haciendo horas extras en la fábrica para poder traer mejoras, porque así es como funciona esto. Creo que el año pasado no pude ver todo el potencial del equipo  porque estábamos centrados en el coche de este año", dijo.

 

Las ventajas que ofrece el alerón se debaten en comparación con las antiguas y muy estrictas normas del DRS, ya que las nuevas reglas de la aerodinámica activa son diferentes y dan más flexibilidad. 

La principal consideración de Ferrari será decidir qué dos ángulos del alerón ofrecen más carga aerodinámica en las curvas y cómo se puede reducir la resistencia en las rectas.

Sin embargo, cuando se le volvió a preguntar sobre el tema, Hamilton siguió sin tener muy claro qué ventajas podría aportar: "No, por desgracia, hizo lo mismo. Estoy deseando ver cómo funciona aquí".

Más declaraciones:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

No obstante, llega en un momento positivo para Ferrari, que ha comenzado la temporada con un tercer y cuarto puesto en Albert Park, por detrás de los Mercedes, que parecen estar muy por delante del resto.

La clave de la victoria de Mercedes fue la forma en que dominó la clasificación y, aunque Ferrari pareció amenazante en un momento dado, no entrar en boxes bajo el VSC le costó probablemente sus posibilidades de luchar por la victoria.

Hamilton también cree que lo que le da ventaja a su exequipo en este momento es la forma en que gestiona la energía de la batería, que depende más del apartado eléctrico de la unidad de potencia.

Así que, cuando se le preguntó qué cree que necesitan para alcanzar a Mercedes y luchar por el título de 2026, respondió: "Creo que realmente depende del desarrollo, el ritmo de desarrollo es bastante rápido para todos en este momento, por lo que la gente estará interesada en ver quién aporta mejoras en las próximas carreras".

"Tienen una gran ventaja, ya que, como se vio en la clasificación, nos sacaron ocho décimas o así y en la carrera creo que nos sacaron entre cuatro y cinco décimas cuando iban en aire limpio, lo que supone claramente una diferencia enorme".

"Así que va a ser muy interesante ver el desarrollo, vamos a intentar alcanzarlos y creo que podemos, pero no sé si será algo seguro", concluyó el siete veces campeón de Fórmula 1.

