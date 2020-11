El resultado del GP de Turquía, "una inyección de moral" para Ferrari

El fin de semana de Ferrari en el GP de Turquía de Fórmula 1 ofreció el mejor resultado combinado de la Scuderia desde México 2019, cuando Vettel fue 2º y Leclerc, 4º.

El rendimiento de ambos pilotos sobre el asfalto mojado del Istanbul Park fue de nota y los dos completaron una gran carrera para acabar tercero y cuarto, a pesar del fallo de Leclerc en la antepenúltima curva, en la última vuelta.

El monegasco, que había caído a la 16ª posición tras una mala salida, logró remontar a base de ritmo y de ser el primero en montar los intermedios el domingo, para colocarse en puestos de podio en las últimas vueltas. Pero un intento arriesgado de arrebatarle el segundo peldaño del podio a Pérez en los últimos metros le relegó al cuarto lugar final.

Su reacción por la radio del equipo fue de auténtica locura y hasta Mattia Binotto, jefe de Ferrari, que siguió la carrera desde Maranello, tuvo que intervenir para calmarle.

El jefe de la escudería dejó claro que este resultado supone una inyección de moral para el equipo y una confirmación de que sus últimas mejoras parecen estar funcionando en el complicado SF1000.

“Es un resultado genial, después de la clasificación del sábado... tercero y cuarto. Podría haber sido incluso mejor, pero estoy muy contento. Debido a que la salida de Charles no fue genial, tuvo que remontar muchas posiciones. Pero eso no le impidió estar ahí. Creo que el sábado no logramos hacer funcionar los neumáticos por varias razones: temperaturas, presiones… Creo que sabíamos que podríamos ser competitivos después del viernes. Y creo que así lo demostramos hoy", comentó tras la carrera.

“Es muy importante este resultado para Ferrari y el estar rindiendo bien ahora. Sabíamos que habíamos mejorado el coche y si miras las últimas carreras, hemos mejorado nuestra posición en la parrilla. Creo que el coche es ahora más consistente y un poco más rápido".

"Así que es genial empezar a tener estos resultados, porque es una buena inyección para el año que viene y para las próximas carreras. Creo que en cuanto a puntos de Constructores, el campeonato no está resuelto aún, lo cual es motivador. La gente está trabajando muy duro en Maranello para entender las debilidades del coche y solucionarlas. Sobre todo de cara a la próxima temporada, estos resultados nos motivan".

Cuando se le preguntó por el rendimiento de Vettel, el mejor en lo que va de 2020, Binotto reconoció que el alemán empieza a entender el coche, aunque sea demasiado tarde.

“Estoy encantado por Sebastian. Creo que un podio para él era muy importante. Ha sido un año difícil para él y creo que ya ha empezado a sentirse cómodo con el coche, aunque sea al final de la temporada", aseguró.

"Está rindiendo mejor y creo que hoy consiguió un buen resultado. Tuvo una gran salida, fue muy consistente, buen ritmo y en la última vuelta logró aprovechar la oportunidad que se le presentó. Es genial para él y estoy contento. Aún quedan tres carreras y esperemos hacerlo igual de bien la siguiente".

Sobre Leclerc, Binotto insistió en que hizo un trabajo "fantástico" y recalcó que esta carrera fue de gran utilidad para el joven piloto, a pesar de su fallo final.

“Charles hizo un trabajo fantástico, remontando desde el 16º puesto hasta el cuarto final. Creo que pilotó muy bien y fue muy rápido. Pero creo que cometió algunos errores y los pagó caros. En la salida, luego durante la carrera y al final en la última curva. Sin ellos, habría tenido una posición final mucho mejor. Pero creo que fue una carrera útil para él, porque cuando revisemos todo el fin de semana, aprenderemos para el futuro. Es un piloto fantástico", concluyó.

Información adicional de Erwin Jaeggi

