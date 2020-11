La locura de Leclerc por radio: "¡¡Soy gilipollas!!"

El piloto monegasco de Ferrari completó un domingo de contrastes, tras arrancar 12º –después de haber clasificado 14º, pero verse beneficiado de varias sanciones– en parrilla.

En el trazado de Istanbul Park, Leclerc sufrió en los primeros compases, cayendo al 14º puesto, pero a partir de la vuelta 8, otra carrera comenzó para él. Ferrari se arriesgó a ser el primero en montarle los intermedios y el monegasco empezó a gustarse.

El de Ferrari remontó hasta la novena posición antes de su segunda parada en la vuelta 32, para montar un nuevo juego de intermedios. A partir de ahí, tras deshacerse de Albon, Vettel y Stroll, empezó a presionar a Sergio Pérez, que optó por alargar la vida de sus neumático hasta el final.

Pero en la última vuelta, Leclerc intentó superar al mexicano en la frenada de la penúltima curva y se fue largo, perdiendo posición también con Vettel y quedándose fuera de un podio más que trabajado (el que habría sido el tercero de 2020 para él).

Su reacción por radio fue desmedida y provocó hasta la intervención de Mattia Binotto desde Maranello. Así fue la conversación disparatada por la radio del equipo:

Ingeniero: "P4, P4. Pulsa el botón lento. Hiciste un buen trabajo, realmente..."

Leclerc: "¡¡No, hice un trabajo de mierda, un trabajo de mierda!!"

Ingeniero: "..."

Leclerc: "¡¡Hice un trabajo de mierda, punto!! ¡¡Hice un puto trabajo de mierda!!

Binotto: "Aquí lo saben..."

Leclerc: "¡¡Qué..., qué cojjj....!!"

Binotto: "Aquí lo saben, estáte tranquilo. Un buen resultado. Está bien así"

Leclerc: "Soy un gilipollas, soy un gilipollas, soy un gilipollas, soy un gilipollas, soy un gilipollas"

Ingeniero: "Radio. Pulsa el botón lento, pulsa el botón lento"

Leclerc: "Lo siento mucho por todo el equipo. ¡¡Soy un puto estúpido!! Igual que en Bakú..."

Binotto: "Basta Charles, basta. Vuelve a boxes"

Leclerc: "Sí, sí, llego a boxes. Si no sería aún más gilipollas si me doy contra el muro después de la bandera a cuadros... ahora que estoy calmado, ¡enhorabuena a Seb! No ha sido un buen año para él y... aunque esté muy cabreado conmigo mismo, él ha hecho un gran trabajo y espero que lo disfrute".

El monegasco, ya más tranquilo tras bajarse del coche, comentó que no puede entender cómo cometió ese fallo en las últimas curvas.

"No tengo palabras. Estoy muy decepcionado. Seguramente lo he hecho muy bien durante una parte de la carrera, pero en la última vuelta he tirado a la basura todo el trabajo. Lo siento por el equipo, porque estábamos a un suspiro del segundo puesto. Pero estoy contento con Seb, se merece este primer podio, ha tenido un año realmente complicado", añadió.

Puedes escuchar el audio en inglés e italiano aquí

Más fotos de Leclerc en Turquía