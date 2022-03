Cargar el reproductor de audio

En los últimos año habido un auge en la llegada de patrocinadores de criptomonedas a la F1, y la gran mayoría de la parrilla ya está patrocinada por empresas de ese tipo de moneda digital.

Red Bull recientemente el mayor contrato de patrocinio de criptomonedas, un acuerdo de casi 140 millones de euros con Bybit, un acuerdo que se financia en parte en efectivo y en parte en tokens.

Pero las criptomonedas siguen siendo un tema controvertido salpicado por problemas de piratería, con enlaces a actividades delictivas y estafas que hacen que mucha gente siga siendo escéptica en cuanto a su utilidad.

Además, surge dudas sobre el impacto que tiene en el medio ambiente debido a la gran cantidad de electricidad que algunas monedas, como el Bitcoin, requieren para mantener su procesamiento en la cadena de bloques.

Algunos se preguntan si el problema medioambiental hace que las criptomonedas choquen con el impulso en sostenibilidad de la F1, pero los equipos creen que es un tema más amplio.

De hecho, respaldan la opinión de que las criptomonedas pueden actuar como un catalizador para impulsar realmente mejores fuentes de energía renovable por lo que, en lugar de considerar las criptomonedas malas para el medio ambiente, creen que pueden ayudar a mejorar las cosas.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo: "Creo que el mundo está evolucionando y está cambiando. Todo el sector de las criptomonedas es fascinante. Se ve cada vez más en todos los deportes y, por supuesto, es algo que nosotros también tenemos en cuenta".

"Nos tomamos muy en serio el argumento de la sostenibilidad y, por supuesto, también nuestros socios, por lo que obviamente estamos buscando tecnologías que puedan mejorar eso. Si podemos ayudar a lograrlo, es un sector nuevo y emocionante y es genial ver tanto interés y que la F1 sea tan atractiva".

El director de Mercedes, Toto Wolff, reconoce que la duda sobre el uso de energía criptográfica es válida, pero reconoce que es algo de lo que la industria es consciente y se esfuerza por resolver. Este año, por ejemplo, la red Ethereum cambiará de prueba de trabajo a prueba de participación, lo que reducirá la energía que necesita para funcionar.

Wolff cree que se deben apreciar los beneficios que las criptomonedas pueden ofrecer sobre el sector bancario tradicional, y reconoce que el mundo debe aceptar y comprender los cambios que se avecinan en lugar de rechazarlos.

"El argumento de la sostenibilidad es extremadamente importante, pero no se trata solo de la minería y la energía que se consume, sino también de dónde proviene la energía", dijo Wolff.

"Pero no puedes cerrarte y oponerte a la tecnología moderna. Es un área que crecerá".

"Cuando miremos hacia atrás dentro de 10 años, tener que hacer pagos que tardan dos días y no se pueden hacer fuera del horario semanal, lo consideraremos algo atrasado. Y aquí es donde están llegando las criptomonedas".

"Son su propia industria. Por eso se han convertido en algo importante en el mundo financiero y, obviamente, buscan exposición en la Fórmula 1".

"Para mí, fue fascinante comprender los intercambios criptográficos, y [el patrocinador de Mercedes] FTX es uno de ellos, con miles de millones de transacciones todos los días".

"Eso es algo que no puedes detener, y tienes que hacerlo bien. Y nosotros somos un buen compañero para ellos en cuanto a los objetivos de sostenibilidad".

El director de Alpine, Laurent Rossi, cuyo equipo acaba de lanzar tokens para fans con la empresa Binance, sugiere que es injusto que se critiquen las criptomonedas por su uso de energía.

Y sugiere que hay industrias, como las redes sociales y el llamado entertainment, que consumen la misma cantidad de electricidad a diario, pero que rara vez son criticadas.

"Es difícil ignorar que estamos digitalizados en todo", dijo. "Solo en esta rueda de prensa ya estamos provocando un gran gasto de energía. Probablemente la fuente de energía más difundida sean los medios de comunicación".

"Nosotros aceptamos las criptomonedas. Es moneda, es un universo digital, va a ofrecer nuevas posibilidades. También tengo la opinión de que las criptomonedas también pueden disminuir el la importancia de las monedas reales, que también tienen efectos negativos en la sociedad".

"Puedes verlo en ambos sentidos. Puedes verlo como vaso medio lleno o medio vacío. Personalmente, estoy totalmente a favor. Va en la dirección correcta y abre nuevas eras y muestra que la F1 es moderna y relevante para la audiencia y no está estancada en el pasado".

El jefe de AlphaTauri, Franz Tost, también cree que es incorrecto etiquetar todas las criptomonedas como si fueran iguales, ya que las cadenas de bloques de prueba de participación como Fantom, que patrocina a su equipo, usan considerablemente menos energía.

"La criptomoneda se ha convertido en un pilar importante en el mundo de los negocios y no podemos cerrar los ojos porque quieran participar", dijo Tost.

"En cuanto a la sostenibilidad, no tienen la misma manera de crear la energía. Por lo tanto, hay que tener cuidado y no se puede decir que no es sostenible. Depende de cuál".

"Diferentes monedas tienen diferentes formas, y para nosotros es una parte importante del futuro. Por supuesto que apoyaremos esto".