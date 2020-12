Los dorsales de los pilotos de F1, los números de 2021

Desde la temporada 2014, los pilotos de Fórmula 1 están obligados a llevar un dorsal permanente, y solo el campeón puede cambiar (al 1) de un curso para otro.

El resto, tiene que utilizar durante toda su carrera en F1 el mismo número, aunque podrán cambiarlo a su regreso si han estado fuera del mundial durante dos temporadas completas.

Es decir, si un piloto se retira, se le reservará su dorsal durante dos años por si vuelve. Por esa razón Alonso conservará el 14 en la F1 2021, y lo habría perdido si no hubiera vuelto hasta 2022 y otro piloto nuevo en la categoría lo hubiera elegido para el próximo año.

Los dorsales (números) de cada piloto de Fórmula 1 para 2021

¿Por qué lleva cada piloto de F1 su número? La historia tras la elección

Daniel Ricciardo lleva el número 3 como homenaje al dorsal que solía usar Dale Earnhardt, heptacampeón de la NASCAR, ídolo de infancia del australiano.

Lando Norris tiene el 4, y admitió que la historia detrás de la elección de ese número es que no hay historia. Simplemente el 4 quedaba bien para el logo L4ndo, sustituyendo a la A. Así de simple.

Sebastian Vettel eligió el 5 porque es el número con el que triunfó en karting en 2001 y con el que ganó su primer mundial de F1 en 2010, con Red Bull. Vettel es el único que desde que hay dorsal permanente usó el 1 después de un título (en 2014). De los otros dos campeones, uno se retiró (Rosberg) y Hamilton siempre prefirió su 44.

Nicholas Latifi eligió el número 6 cuando llegó a la F1 en 2020 por Toronto. Es su ciudad de origen y allí se la conoce como ‘The Six’ por el rapero Drake. En una de las canciones del artista menciona ese nombre y uno de sus álbumes se llamaba ‘Views from the 6’. Toronto estuvo dividida en seis distritos y los dos códigos de teléfono para Toronto empiezan o acaban en seis. Además es un número que usó en tres de sus cuatro temporadas en Fórmula 2, aunque ahí fue por casualidad, ya que eran los que le correspondían a su equipo DAMs.

Kimi Raikkonen lleva el número 7 en Fórmula 1 sin ninguna razón especial. Era el dorsal que le correspondía como piloto de Lotus en 2013 y, cuando llegó el momento de elegir, decidió no cambiarlo.

Nikita Mazepin se estrenará con el número 9 en la Fórmula 1 en 2021, un número que quedó libre tras estar fuera de la categoría dos años su anterior dueño, Marcus Ericsson. El ruso no explicó su elección.

Pierre Gasly lleva en la Fórmula 1 el 10 porque fue el dorsal con el que ganó en 2013 la Eurocup Formula Renault 2.0. Habría querido el 21 con el que ganó la F2, pero correspondía a Esteban Gutiérrez cuando Gasly llegó. Ese número 10 también lo llevó Kamui Kobayashi.

Fernando Alonso lleva el número 14 en la Fórmula 1 porque es su número de la suerte, ya que un 14 de julio (de 1996), con el dorsal 14, ganó el mundial de karting.

Charles Leclerc lleva el dorsal 16 en la Fórmula 1 porque es su fecha de cumpleaños, el 16 de octubre. Quería el número 7, pero lo tenía Kimi Raikkonen, y Gasly le quitó su segunda opción, el 10.

Lance Stroll eligió el número 18 en la F1 porque es su número de la suerte. ¿Quizás porque debutó en la máxima categoría con 18 años?

Alexander Albon decidió llevar el 23 por Valentino Rossi. "Siempre fui fan de Rossi, pero como no puedo reemplazar al 'Doctor', pensé en llevar la mitad".

Esteban Ocon tiene el número 31 porque con ese dorsal ganó sus primeros campeonatos en karting en Francia. Además es el que usó en su primer test en F1, y el que eligió como permanente.

Max Verstappen usa el dorsal 33 en Fórmula 1 porque el 3, su número favorito, estaba ocupado por Daniel Ricciardo. Además, desde que era niño, el holandés ha competido muchas veces con el 33, y quiso mantenerlo en F1.

Lewis Hamilton tiene el número 44 en Fórmula 1 porque ese es el número que llevaba en su kart cuando tenía ocho años. "Era el número de registro del coche de mi padre, F44, y quise llevarlo en F1".

Curiosamente Hamilton prácticamente cada año ha podido llevar el dorsal 1 de campeón, pero solo lo lució durante una sesión de libres (la del GP de Abu Dhabi 2018), nunca en carrera. Él mismo lo explicó así: “El 44 es mi número especial, y de hecho, todos en el equipo, o en mi garaje en particular, me dijeron que cuando viajan y ven un autobús número 44 y luego un vuelo o un asiento número 44 se acuerdan de mí. Se está convirtiendo en parte de sus vidas, lo cual es genial, porque así es exactamente como me ocurre a mí. El 1 pensé que sería guay llevarlo una vez, pero cada año es un nuevo desafío y volvemos a empezar".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ con el número 1 en su coche 1 / 3 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 2 / 3 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 3 / 3 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mick Schumacher, uno de los debutantes de la F1 2021 eligió el número 47, según él mismo, por “una mezcla divertida de cosas”. Le gustaba el 4 y el 7, y ambos estaban cogidos (por Norris y Raikkonen). El 4 por su título de F3 y el 7 por ser un número especial, además de los siete mundiales de su padre. “Y luego está el hecho de que si calculáis todos los días en que cumple años nuestra familia suman 47. Es algo bonito para mí".

Carlos Sainz lleva el dorsal 55 en Fórmula 1 porque como quería el 5, pero estaba ocupado por Vettel, lo dobló. Además eso le permitió crear el hashtag #Carlo55ainz.

George Russell tiene el número 63 en Fórmula 1. Como otros pilotos, la grafía es importante en su elección, ya que 63 puede ser también una GR, las iniciales de George Russell (aunque hay quien interpretaría un 63 como GB...).

Valtteri Bottas es otro de los pilotos que quería otro dorsal en F1. Le gusta el número 7, pero como lo tenía Raikkonen, eligió el doble 7 (77), que además convirtió en un rasgo de marketing al transformar su apellido en Bo77as.

Antonio Giovinazzi lleva el dorsal 99 en Fórmula 1 simple y llanamente porque es su número favorito. Es el número más alto que pueden llevar los pilotos. Adrian Sutil lo eligió en 2014, pero luego quedó liberado al estar dos años fuera de la F1.

Conoce a los pilotos de la F1 2021

¿Qué números que no se pueden usar en la Fórmula 1?

Tras el fallecimiento de Jules Bianchi, la F1 retiró el dorsal 17 y nadie puede llevarlo.

Además, como los pilotos conservan su número hasta dos años después de dejar la F1, los que no compiten desde 2019 o dejarán de hacerlo tras 20 tienen “bloqueados” los siguientes números.

El 8 de Romain Grosjean no sé podrá usar hasta 2023.

El 11 de Sergio Pérez, si el mexicano no está en la F1 2021, no sé podrá usar hasta 2023.

El 20 de Kevin Magnussen no sé podrá usar hasta 2023.

El 26 de Daniil Kvyat, si no renueva con AlphaTauri y no sigue en F1, no sé podrá usar hasta 2023.

y no sigue en F1, no sé podrá usar hasta 2023. El 88 de Robert Kubica no sé podrá usar hasta 2022.

Aclaración: si un piloto que deja la F1 en 2020 vuelve en 2023, tendrá prioridad sobre “su dorsal” frente a un debutante ese año que quiera ese número.

