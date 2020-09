Vettel, Verstappen y Leclerc defienden a Hamilton por su sanción

Hamilton fue sancionado con 10 segundos durante el Gran Premio de Rusia por hacer dos ensayos de salidas en la vuelta de formación camino a la parrilla, violando las normas que había establecido la FIA.

Los comisarios inicialmente impusieron a Hamilton dos puntos de penalización en su superlicencia, lo que lo llevaba a un total de 10 durante los últimos 12 meses. Los pilotos son sancionados con perderse una carrera si reciben 12 puntos en 12 meses.

Finalmente, los propios comisarios retiraron la sanción, alegando que Hamilton solo había seguido las instrucciones del equipo Mercedes, y de hecho multaron al equipo con 25.000 euros.

Si Hamilton hubiera mantenido los puntos de penalización, habría estado a un incidente de tener que saltarse una carrera.

El propio Hamilton calificó la sanción de "ridícula" y dijo que creía que los comisarios estaban tratando de frenarle, pero no fue el único que alzó la voz contra el castigo.

Verstappen, piloto de Red Bull, dijo que era "un poco duro" penalizar a Hamilton por un error cometido por el equipo.

"Si provocas un accidente es otra cosa, pero la penalización que recibió Lewis ya fue lo suficientemente dolorosa", dijo Verstappen después de acabar segundo en Sochi, un lugar por delante del británico.

"No sé cuántos puntos le pusieron, ¿dos? Es un poco duro, tiene ya 10 puntos. Quiero decir, no fue correcto dónde hizo el ensayo de salida, pero ponerle puntos de penalización por eso... no estoy seguro de que sea lo correcto".

“Ya se le castigó suficientemente con la penalización durante la carrera, así que no creo que haya que ponerle puntos en el carnet por ello".

"Pero supongo que hablaremos de ello en la próxima sesión informativa que tengamos y veremos si pasa algo o no".

Sebastian Vettel también cree que los puntos de penalización solo deben imponerse por movimientos peligrosos en la pista y no por errores del equipo.

"Creo que si haces algunos movimientos locos en la pista y pilotas de manera peligrosa, entonces están justificados", dijo el de Ferrari. "Pero si estás acelerando en el pitlane o cometes infracciones menores, probablemente no sea el momento de aplicar puntos de sanción".

El compañero de equipo de Vettel, Charles Leclerc, cree que debería haber una revisión del sistema, ya que considera que Hamilton no había cometido ningún error notable que requiriera sanción.

"No creo que haya hecho nada particularmente malo este año", dijo Leclerc. “Quizás haya una manera mejor de hacerlo. No sé, tampoco es mi trabajo, así que la FIA lo investigará".

Pero el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, ve importante que la FIA aplique consecuentemente las reglas, con castigos estrictos que eviten infracciones repetidas.

“Es posible que pienses que son bastante duros, especialmente si eres víctima de ello”, dijo Binotto. “Pero por otro lado, si a veces no eres duro, dejas la puerta abierta para que los pilotos lo repitan en el futuro".

“Creo que nunca es fácil juzgar, creo que la FIA en ese sentido está haciendo un gran trabajo. Así que creo que estoy satisfecho en general".