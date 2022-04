Así va el duelo entre compañeros en clasificación en la F1 2022

Cargar el reproductor de audio

Motorsport.com te invita, después de cada sábado de la temporada 2022 de Fórmula 1, a hacer balance de los duelos entre compañeros de equipo en clasificación. Este es un experimento puramente estadístico, no significa nada.

Es un curioso juego teniendo en cuenta que en clasificación es cuando los pilotos van al límite de velocidad, con menos combustible y buscando su mejor vuelta del fin de semana. Además, en 2022 no están obligados a salir con los neumáticos con los que pasen a la Q3, por lo que incluso en Q2 los duelos serán casi siempre con blandos.

Mira cómo va la comparación entre compañeros de equipo en la temporada 2022 de Fórmula 1

Mercedes

Lewis Hamilton 2-1 George Russell 5º Bahrein 9 (+0.978 en Q3) 16º (+0.663 en Q1) Arabia Saudí 6º 5º Australia 6º (+0.108 en Q3)

Red Bull

Max Verstappen 2-1 Sergio Pérez 2º Bahrein 4º

(+0.240 en Q3) 4º (+0.261 en Q3) Arabia Saudí 1º 2º Australia 3º (+0.086 en Q3)

Ferrari

Carlos Sainz 0-3 Charles Leclerc 3º

(+0.129 en Q3) Bahrein 1º



3º (+0.177 en Q3) Arabia Saudí 2º 9º (+1.540 en Q3) Australia 1º McLaren Lando Norris 3-0 Daniel Ricciardo 13º Bahrein 18º (+0.706 en Q1) 11º Arabia Saudí 12º (+0.122 en Q2) 4º Australia 7º (+0.329 en Q3) Alpine Fernando Alonso 1-2 Esteban Ocon 8º Bahrein 11º (+0.161 en Q2) 7º (+0.079 en Q3) Arabia Saudí 5º 10º (Accidente en Q3) Australia 8º

AlphaTauri

Pierre Gasly 2-0 Yuki Tsunoda 10º Bahrein 16º

(+0.654 en Q2) 9º Arabia Saudí 20º (Avería en el coche en Q1, no cuenta) 11º Australia 13º (+0.198 en Q2)

Aston Martin

Sebastian Vettel 1-0 Lance Stroll 18º Australia Accidente en Q1

Nico Hülkenberg 1-1 Lance Stroll 17º Bahrein 19º

(+0.255 en Q1) 18º (+0.287 en Q1) Arabia Saudí 15º

Williams

Nicholas Latifi 0-3 Alex Albon 20 (+0.908 en Q1) Bahrein 14º



19º (accidente en Q1) Arabia Saudí 17º 18º (+1.237 en Q1) Australia 16º

Alfa Romeo

Valtteri Bottas 3-0 Guanyu Zhou 6º Bahrein 15º

(+1.826 en Q2) 8º Arabia Saudí 13º (+0.415 en Q2) 12º Australia 14º (+0.745 en Q2)

Haas



Mick Schumacher 0-3 Kevin Magnussen 12º (+0.537 en Q2) Bahrein 7º 14º (+0.374 en Q2, accidente) Arabia Saudí 10º 15º Australia 16º (+0.150 en Q1)

Las tablas de clasificación cara a cara se basan en los resultados oficiales de la sesión de clasificación, no en la posición final de la parrilla el domingo, en la que salen los pilotos finalmente. Por tanto, no se tienen en cuenta las sanciones que puedan imponerse antes o después de las sesiones, como por ejemplo cinco posiciones por sustituir la caja de cambios o más por cambiar motor.

Cuando un problema técnico o cualquier otro incidente claramente identificado afecta a un piloto (como la avería de Tsunoda en Arabia Saudí) y no le permite marcar un tiempo o un crono que sea representativo (y lógico), se indicará, en la medida de lo posible, en esta tabla, y no se contabilizará.

Si un piloto no puede disputar la clasificación por un accidente en libres o el equipo decide no sacarle porque tiene sanción no se tendrá en cuenta para este cara a cara, pero si sufre algún incidente durante la clasificación (en Q1, Q2 o Q3, como Latifi en la Q1 de Yeda o la Q1 de Australia, Mick Schumacher en la Q2 de Arabia o Stroll en la Q1 de Australia), sí se contabiliza porque suele ser por un error propio.

En el formato al sprint (que este año será en Imola, Spielberg e Interlagos), se tendrá en cuenta el cara a cara en la clasificación del viernes en lugar de el de la carrera al sprint de clasificación del sábado.