Hay que tener en cuenta que estas tablas del cara a cara están hechas con los resultados de la sesión de clasificación, y no se basan en la posición que finalmente tienen en la parrilla del domingo. Es decir, si un piloto queda 4º y su compañero 6º pero el primero luego recibe una sanción por cambio de motor u otra pieza y sale más atrás, el tanto se lo anota el piloto que quedó delante antes de aplicarse la sanción.

Además, se notificará dentro de lo posible y no se contabilizará si un piloto tiene un problema y no puede disputar una ronda. Por ejemplo si un piloto se clasifica a la Q2 pero luego en la Q2 no puede salir y hacer un tiempo que sea competitivo, no se sumará un punto a su compañero que sí haya podido salir a rodar.