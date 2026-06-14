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Golpe para Colapinto: sancionado tras la carrera y pierde puntos en Barcelona

Los comisarios entendieron que el piloto de Alpine reaccionó a la bandera amarilla, pero no redujo suficientemente la velocidad. Pierde dos posiciones, un punto y suma otro punto en su superlicencia.

Pol Hermoso
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Barcelona.- Franco Colapinto ha recibido una dura sanción horas después de la bandera a cuadros del Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Los comisarios de la FIA castigaron al piloto de Alpine con 10 segundos de penalización por no reducir suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla, una decisión que le hace caer del octavo al décimo puesto de la clasificación final.

El argentino había cruzado la meta justo por detrás de su compañero de equipo, salvando un resultado positivo para Alpine en un fin de semana complicado. Sin embargo, la investigación abierta tras la carrera terminó cambiando por completo su resultado.

Según explicaron los comisarios en el documento oficial, analizaron los datos del sistema de posicionamiento, la telemetría, los vídeos, las comunicaciones por radio y las imágenes onboard del coche número 43 antes de tomar una decisión.

La FIA reconoció que Colapinto reaccionó a la aparición de la bandera amarilla e incluso redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona afectada. Sin embargo, consideró que esa reducción no fue suficiente para cumplir con lo exigido por el reglamento.

"Los comisarios determinan que, aunque el piloto redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla simple, no redujo de forma apreciable la velocidad dentro del sector afectado", señala el documento.

Los jueces también admitieron que el argentino trató de reaccionar a la situación, pero entendieron que esa reacción no fue suficiente para cumplir la normativa. Por ello optaron por aplicar una sanción en la parte baja de la escala prevista para este tipo de infracciones.

Como consecuencia, Colapinto recibe una penalización de 10 segundos añadida a su tiempo final de carrera. El castigo le hace perder dos posiciones en la clasificación y caer del octavo al décimo puesto, con la correspondiente pérdida de puntos en el campeonato.

Un punto de superlicencia de sanción

Además, los comisarios añadieron un punto de penalización a su superlicencia. El piloto de Alpine acumula ahora dos puntos en los últimos doce meses (si sumas 12 en un tramo de un año te sancionan una carrera).

El castigo supone un importante revés para Colapinto y Alpine, que habían conseguido rescatar un resultado valioso en Barcelona después de una carrera sólida del argentino. Ahora, gran parte de ese botín se esfuma por una infracción bajo bandera amarilla que la FIA consideró suficientemente clara como para modificar la clasificación final.

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