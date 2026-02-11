Colapinto explica su bandera roja en el primer día de test en Bahrein

Franco Colapinto y Alpine, al igual que ocurriese en el shakedown de Barcelona, provocaron la primera bandera roja de los test de pretemporada en Bahrein. Debido a este problema, el piloto argentina sólo pudo completar un máximo de 28 vueltas en toda la mañana, mientras que por la tarde su compañero Pierre Gasly se quedó a uno de los 50 giros.

Tras el primer día de pretemporada oficial de la Fórmula 1, Colapinto fue preguntado por los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, sobre el problema que había ocasionado la bandera roja, pero el argentino no quiso dar muchos detalles.

"Tuvimos algunos problemas con el coche por la mañana y, sí, tampoco hice muchas vueltas. Es parte de las pruebas, ya sabes, y es parte de los coches nuevos y de las cosas de los coches nuevos, así que estamos aprendiendo juntos y esperamos poder aprender de ello y que no vuelva a suceder".

Cuando le hicieron hincapié en este percance que le obligó a detener su Alpine A526 en la pista y preguntaron por la unidad de potencia, Colapinto zanjó el asunto sin una respuesta clara.

"Sólo problemas con el coche, tuvimos algunos problemas por la mañana", volvió a decir.

En otro orden de cosas, Colapinto se quejó durante toda la temporada 2025 de lo poco cómodo que se sentía al volante de su coche y, aunque él mismo reconoce que todavía es demasiado pronto para tener una opinión al respecto con estos nuevos monoplazas, parece que ya ha visto un buen paso adelante en este sentido.

"Sí, creo que me siento un poco más cómodo. Es pronto para decirlo, ya sabes, tengo que explorar a fondo todo lo que el coche puede hacer y todos los elementos de configuración que podemos usar".

"No hemos rodado mucho, así que es muy pronto para poder decir si se siente mucho mejor o mucho peor, es complicado. Pero, ya sabes, estoy seguro de que estas vueltas están ayudándome y que muy pronto encontraremos algunas cosas nuevas, con suerte", concluyó el piloto argentino, que en este 2026 está ante su segunda temporada con Alpine en la Fórmula 1.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images