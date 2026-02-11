Ir al contenido principal

Para Hamilton los nuevos F1 son "como un GP2" pero "ridículamente complejo"

Hamilton cree que los nuevos F1 de 2026 son "más divertidos", pero critica a la FIA por haber creado coches tan complejos que "ningún aficionado entenderá".

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Tras la primera mañana de test de Fórmula 1 2026 en Bahrein y más de 50 vueltas completadas por Lewis Hamilton, el piloto británico ha explicado cuáles son sus sensaciones a estas alturas de la pretemporada con un coche que ha cambiado "demasiado" respecto a la anterior generación de efecto suelo.

El veterano piloto de Ferrari considera que los nuevos monoplazas de F1 se parecen a los GP2, pero a su vez cree que son más divertidos y los compara con los coches de rally.

"Creo que es demasiado pronto para decirlo con certeza. Quiero decir, el coche nuevo en general tiene mucha menos carga aerodinámica. En Barcelona no se sentía demasiado mal. Pero aquí tenemos más polvo y mucho más calor, así que es mucho más difícil encontrar el equilibrio adecuado".

"Tiene mucha menos carga aerodinámica. El coche es más corto, más ligero... Entra en las curvas como una GP2. Así que es bastante divertido, es como hacer rally, de verdad", dijo.

Pese a que los equipos ya tuvieron tres días de rodaje en Barcelona, Hamilton asegura que todavía están intentando entender todo lo que ha cambiado en estos coches.

"Creo que ahora mismo no se parece en nada a la generación anterior. Hemos ido realmente demasiado lejos, demasiado pronto. Con el coche base que tenemos, seguimos intentando probar muchas cosas diferentes, seguimos buscando la ventana en la que le gusta trabajar, cómo optimizar los neumáticos, cómo optimizar el paquete aerodinámico, la altura, el equilibrio mecánico, todas estas cosas".

Así ha sido la primera mañana de test en Bahrein:

Sin embargo, el siete veces campeón de la Fórmula 1 cree que ahora los monoplazas son excesivamente complicados de entender, algo que perjudicará directamente a los aficionados.

"Creo que ningún aficionado lo entenderá. Es tan complejo, es ridículamente complejo. Tuve siete reuniones un día y nos explicaron todo. No sé, es como si necesitáramos un título para entenderlo".

"En cuanto a gestionarlo, diría que es bastante sencillo. Quizá en la configuración de carrera sea un poco diferente, como puedes ver. Pero también hay un sistema que, una vez que terminas una vuelta, puede aprender automáticamente cómo conduces. Pero, por ejemplo, si bloqueas y te vas largo, cuanta más distancia recorras, afecta a ese algoritmo. Así que solo intentamos controlarlo y entenderlo. Pero sinceramente todos están en la misma situación", concluyó el de Ferrari.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

